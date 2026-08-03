Rodrigo Bocardi e Érica Reis - FOTO_LOURIVAL_RIBEIRO_SBT

Rodrigo Bocardi e Érica ReisFOTO_LOURIVAL_RIBEIRO_SBT

Publicado 03/08/2026 00:00

Depois de meses de espera, o 'SBT Cidades' estreará na noite de hoje (3), às 18h15 para São Paulo e uma hora depois para o Rio de Janeiro e demais regiões do país. O jornal de Rodrigo Bocardi, que contará com participações de Érica Reis, é uma das maiores esperanças da emissora para o mês de seu aniversário de 45 anos. A rede acredita que poderá atrair mais anunciantes e, gradativamente, ampliar sua audiência no final de tarde com o novo jornalístico. A expectativa interna é que o noticioso atinja média de pelo menos 5 pontos até o final deste ano.

Mais uma baixa

Mesmo sem gastar um centavo pelos direitos de transmissão da Bundesliga, a RedeTV! perdeu os direitos de transmissão das partidas do Campeonato Alemão. A agência responsável pela cessão do torneio em território nacional se incomodou com a pouca visibilidade dada pela emissora, que frequentemente trocava os jogos por eventos religiosos. O espaço deixado pelo canal será ocupado pela Jovem Pan, que segue tentando montar uma grade competitiva para sua estreia oficial na TV aberta – o conglomerado considera a fase atual, em um canal de baixo alcance, como experimental.

Sinal amarelo na Globo

Eliana - Reprodução/TV Globo

ElianaReprodução/TV Globo

O 'Em Família com Eliana' sofreu uma dupla derrota ontem (2). Além da pior audiência de toda a sua história na Grande São Paulo, a atração foi superada momentaneamente pelo 'Domingo Legal', do SBT, pela primeira vez desde a sua estreia. É um balde d’água fria para a emissora, que até então se gabava de o programa ser líder isolado em todos os minutos desde o primeiro minuto de sua estreia.

Depois do passaralho...

Maurício Jacob - Reprodução/CBB

Maurício JacobReprodução/CBB

Depois de ter promovido cortes em todos os setores das operações televisivas do Grupo Thathi, o executivo Maurício Jacob foi demitido do conglomerado – que controla afiliadas da Record, do SBT e da Band – na última sexta-feira (31). Jacob estava no cargo há apenas 9 meses, desde outubro de 2025, e havia substituído Fernando Roxo, que liderou a empresa por 6 anos. Ainda não há uma definição de quem substituirá o diretor, que comandava todas as praças da empresa.

É POP OU FLOP?

É pop... o 'Quem Sabe, Sobe', novo quadro do 'Domingo Legal'. Mesmo com várias semelhanças com o 'Acerte ou Caia!', da Record, a atração tem seu charme e é divertida, e serviria tranquilamente como programa solo. Celso Portiolli é, de longe, o melhor apresentador de game shows do país.



É flop... a reta final de 'Coração Acelerado'. Nem em suas últimas semanas o folhetim da Globo tem um roteiro digno. No capítulo de sábado (1º), um dos diálogos de maior destaque da novela foi uma piadinha envolvendo 'Quem Ama Cuida', em cartaz na faixa das 21h. Parece coisa do TikTok.