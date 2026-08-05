Rafael Colombo - Reprodução/GloboNews

Rafael ColomboReprodução/GloboNews

Publicado 05/08/2026 00:00

A disputa pela audiência dos canais de notícias está cada vez mais animada, com investimentos de todas as partes envolvidas, mas a verdade é que o nicho está falando com um número de pessoas por minuto cada vez menor. Em julho, na Grande São Paulo, as cinco principais redes noticiosas tiveram média de 0,2737 ponto, alcançando cerca de 54,5 mil telespectadores por minuto, segundo levantamento obtido pela Canal D. A líder, que é a Record News, sequer alcançou um décimo, tendo 0,0999 ponto de média (pouco menos de 20 mil pessoas por minuto). Depois, surgem a GloboNews (0,0694), Jovem Pan (0,0531), CNN (0,0335) e BandNews TV (0,0178, 3,5 mil pessoas por minuto).

Fase difícil

Carol Lekker não está em um bom momento no SBT. A apresentadora, que já havia sido punida pela emissora depois de uma piada envolvendo uma famosa rede de fast food durante uma ação de merchandising, voltou a cair em desgraça internamente por conta de comentários sobre Eliana no 'Fofocalizando' da última segunda-feira (3). O elenco do programa de fofocas tem liberdade para falar o que bem entender, mas há o entendimento de que a modelo passou do tom, principalmente pela boa relação da atual estrela da Globo com a sua ex-emissora.

Guarda um segredo?

Homem misterioso - Reprodução/Internet

Homem misteriosoReprodução/Internet

Um famoso fofoqueiro da TV anda irritando produções de podcasts e de programas de entrevistas. Ele garante presença nas atrações, envia horas e mais horas de materiais, exige receber a pauta com antecedência e, nos 45 do segundo tempo, pede para a sua contratante, que é conhecida e elogiada no mercado pela flexibilidade para ceder artistas a projetos de concorrentes de todas as plataformas e mídias, negar sua liberação. Ok, né?

Te vira, RH

RH RedeTV! - Reportagem/Canal D

RH RedeTV!Reportagem/Canal D

Dias depois de demitir toda inteligência de mercado e pesquisa de mídia, a RedeTV! deu marcha à ré e voltou a se importar com os índices de audiência. Ontem (3), os funcionários da emissora foram surpreendidos com um comunicado dos Recursos Humanos, que se apresentou como novo encarregado pela elaboração de anúncios festejando os bons índices da programação da rede. Análise de Ibope, porém, passa longe da lista de habilidades exigidas para funcionários de RH.

É POP OU FLOP?

É pop... a sabatina de Flávio Bolsonaro que foi ao ar no 'Canal Livre' do último domingo (2). Adriana Araújo, como sempre, foi o maior destaque da atração. Com perguntas pertinentes e afiadas, a âncora do Jornal da Band se reafirmou como uma das maiores jornalistas da atualidade.



É flop... a medição de audiência do Ibope, que está com falhas cada vez mais grotescas. Na segunda-feira (3), o conjunto de plataformas não identificadas pela medidora teve mais telespectadores que SBT, Band e RedeTV! somadas. Segundo o instituto, câmeras de segurança e outras coisas do gênero estavam dando, por exemplo, 6 pontos de audiência durante a madrugada.