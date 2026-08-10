Tom Cavalcante - Reprodução/Record

Tom CavalcanteReprodução/Record

Publicado 10/08/2026 06:00

Os números insatisfatórios de apostas como Boom! e 'Love & Dance' não desanimaram os executivos da Record. A Canal D apurou que a emissora segue em busca de um formato para reforçar a sua programação dominical para o próximo ano. Por mais que o 'Cine Maior' consiga ter bons índices de audiência, a sessão de filmes não consegue atrair o mesmo número de anunciantes que uma produção nacional. O canal quer achar um produto com potencial para fazer uma dobradinha com o 'Acerte ou Caia!', que irá para o seu terceiro ano consecutivo no ar – assim como em 2026, o game show de Tom Cavalcante terá novidades e mudanças no seu formato para a temporada de 2027.

Mais uma crise

Uma pesquisa sobre os apresentadores mais queridos da TV brasileira divulgada na semana passada aumentou a pressão sobre Marcos Mion na Globo. O comunicador não conseguiu entrar entre os 10 nomes mais citados pelos entrevistados, ficando atrás até mesmo de figuras não relacionadas ao entretenimento, como William Bonner. O 'Caldeirão', comandado por ele nas tardes de sábado, perdeu anunciantes nos últimos meses e está com audiência abaixo das expectativas – assim como todos os programas de auditório da emissora neste ano, com exceção do 'Altas Horas'.

Topa tudo por dinheiro

Programa Fala Doutor - Reprodução/Record News

Programa Fala DoutorReprodução/Record News

Páginas que se dizem especializadas em mídia no antigo Twitter e no Instagram estão vendendo publicações por R$ 200 para apresentadores e atrações quase desconhecidas se autopromoverem. A mais nova iniciativa da milícia digital é dizer que o programa 'Fala Doutor', da Record News, está tendo bons índices de audiência. Ontem (9), circulou uma publicação dizendo que o tal produto ganhou da Band em sua faixa horária. Ele, na verdade, marcou apenas 0,12 ponto de média, menos da metade da concorrente (0,28) – e ambas ficaram atrás da Cultura (0,29) e TV Aparecida (0,36).

Final apagado

'Coração Acelerado' - Divulgação/TV Globo

'Coração Acelerado'Divulgação/TV Globo

'Coração Acelerado', em cartaz na faixa das 19h da Globo, encerrará sua trajetória nesta semana sem deixar saudades. Criada para aproximar a emissora dos goianos (a rede tem uma dificuldade histórica de audiência em Goiânia) e para atrair público jovem, a trama se despedirá sem cumprir nenhum de seus objetivos. A capital goiana foi a única cidade em que o folhetim chegou a ser superado pela Record em vários capítulos e, no Painel Nacional de Televisão, não se destacou entre os mais jovens. Em São Paulo, a trama acumula a pior audiência do horário nos últimos 3 anos.

É POP OU FLOP?

É pop... as sabatinas com os presidenciais promovidas pelo 'Estúdio i' na última semana. Andréia Sadi e Natuza Nery acertaram no tom adotado em todas as entrevistas, que repercutiram positivamente nas redes sociais, algo cada vez mais raro na realidade da GloboNews.



É flop... a bizarra interação de Tiago Medeiros com um gato virtual no 'Bora pro Jogo', programa que a Globo exibe antes dos jogos de final de semana. O apresentador, que é uma das maiores revelações da emissora nos últimos anos, está sendo exposto a uma tosquice em troco de nada.