Neto - Reprodução/Band

NetoReprodução/Band

Publicado 07/08/2026 00:00

A Band caminha para fechar 2026 com o seu pior desempenho da história em São Paulo. Em um intervalo de 10 anos, a emissora da família Saad perdeu 58% de seus telespectadores, sendo a TV aberta que mais sofreu com a fuga de público na última década. Em julho de 2016, a rede tinha 2,03 pontos em São Paulo. Em julho deste ano, a média do canal foi de 0,86, segundo levantamento obtido pela Canal D. Nenhuma das outras quatro principais redes perderam tanta audiência quanto a Band: o SBT recuou 55%, a Record encolheu 43% e a Globo perdeu 17% de seu auditório. A TV por assinatura perdeu 76% de sua audiência, indo de 8,69 para 2,08. Os serviços de streaming, por sua vez, cresceram 78%, indo de 5,85 em julho de 2020 (início da série histórica) para 10,44 neste ano.

Correção de rota

Depois de um primeiro ano baseado em parcerias com a Disney, a XSports tentará andar com as próprias pernas para o seu segundo ano no ar. A emissora, que festeja seu primeiro aniversário em 16 de agosto, passou a comprar campeonatos por conta própria. Para a temporada 2026/2027, já estão confirmadas a Bundesliga, Série B e os Campeonatos Saudita, Russo e Francês. Fora do futebol, o canal esportivo da Kalunga adquiriu os direitos de transmissão do Novo Basquete Brasil.

Mais pão de queijo, menos SBT

Priscilla de Paula - Reprodução/SBT

Priscilla de PaulaReprodução/SBT

Outrora competitiva em diversas faixas horárias, desbancando até mesmo a Globo, a TV Alterosa virou responsável pelos menores índices de audiência do SBT em todo o país, derrubando a média nacional da emissora. A afiliada da rede em Belo Horizonte chegou a marcar apenas 0,4 ponto no acumulado das 24 horas do dia último dia 27, contra 0,3 da Band e 0,1 da RedeTV!. A Record, vice-líder de audiência na capital mineira, conquistou 500% mais telespectadores que a concorrente.

Presente de grego

Carol Nogueira - Reprodução/CNN Brasil

Carol NogueiraReprodução/CNN Brasil

A programação mudou, mas a audiência não. Em seu segundo dia no ar, na terça-feira (4), a GloboNews voltou a ficar atrás da CNN Brasil durante uma parcela considerável da manhã. O 'Novo Dia', comandado por Carol Nogueira (foto), conquistou média de 0,12 ponto no Painel Nacional de Televisão, índice 33% maior que o da GloboNews, que transmitiu 'Edição das 6h', 'Em Ponto' e o 'Radar' no horário. Na comparação com a Jovem Pan, terceira colocada, a vantagem da CNN foi de 200%.

É POP OU FLOP?

É pop... o retorno de Carol Lekker ao 'Fofocalizando', do SBT. A apresentadora pode ter exagerado na forma como tratou Eliana, ironizando a risada característica da comunicadora, mas não mentiu em nada sobre o 'Em Família', programa dominical da Globo que realmente é muito ruim.



É flop... o primeiro episódio da nova temporada de 'Ted Lasso', que estreou nesta semana na Apple TV. O roteiro parece ter sido escrito por Renato Ribeiro, executivo que transformou o departamento esportivo da Globo em motivo de piada – e isso claramente não é um elogio para o seriado.