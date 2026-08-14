Amauri Soares - Divulgação/TV Globo

Amauri SoaresDivulgação/TV Globo

Publicado 14/08/2026 12:00 | Atualizado 14/08/2026 16:36

A Globo está incomodada com suas estrelas dando entrevistas fora de ambientes controlados pela assessoria de imprensa da rede. Há a avaliação de que longe da comunicação do canal, os famosos estão falando demais e se colocando (e colocando a rede por tabela) em situações constrangedoras. Nos últimos dias, vários apresentadores e atores foram orientados a evitar entrevistas e conversas com jornalistas fora dos ambientes corporativos da empresa, mesmo que estejam acompanhados por seus assessores – muitas estrelas da Globo, além da equipe de comunicação da rede, contratam agências e profissionais especializados por conta própria.

Martelo batido

Diferentemente das últimas eleições, Cesar Filho não mediará os debates eleitorais do SBT. A direção da emissora decidiu escolher um nome do‘SBT News, o canal de notícias da rede, para ser o rosto dos encontros dos presidenciáveis e dos candidatos ao governo de São Paulo. A escolha, segundo apurou a Canal D, está entre Celso Freitas e Amanda Klein.

Mais tempo no ar

Cesar Tralli - Reprodução/TV Globo

Cesar TralliReprodução/TV Globo

Preparando a sua programação para o período de propaganda política, a Globo fará mudanças em sua grade noturna a partir da próxima segunda-feira (17). O ‘Jornal Nacional’ ganhará mais 20 minutos de exibição, transformando ‘Quem Ama Cuida’ praticamente em uma novela das 22h, com início previsto para às 21h40. No seu tempo adicional, o noticiário estreará um novo quadro sobre a cobertura eleitoral, o ‘JN nas Ruas’, que tem sido gravado em diversas cidades do país.



A pesquisa sumiu

Macedão - Tribuna da Massa - Reprodução/Rede Massa

Macedão - Tribuna da MassaReprodução/Rede Massa

As emissoras de Londrina, no interior do Paraná, estão em pé de guerra com o Ibope . O instituto pediu para os canais desconsiderarem a última pesquisa semestral da região por uma “inconsistência na coleta dos dados”. Os números, que mostravam o ‘Tribuna da Massa’, da Rede Massa/SBT, na liderança e o ‘Balanço Geral’ da RIC/Record em quarto lugar, chegaram a ser enviados para as TVs, mas sumiram rapidamente dos sistemas internos. A medidora, que pediu para que os resultados da última pesquisa de 2025 (que mostra a RPC, afiliada da Globo, líder em todos os horários) sejam considerados como os mais atuais, disse aos executivos das redes que rodará uma nova pesquisa na cidade de forma totalmente gratuita, mas não deu uma data para isso acontecer.

É POP OU FLOP?

É pop... o retorno de Luís Roberto ao futebol da Globo depois de uma extensa licença-médica para o tratamento de um câncer. O narrador esportivo voltou em boa forma e mostrando que ainda tem muitos gols para narrar em sua carreira.



É flop... os últimos capítulos de ‘Coração Acelerado’. A novela, ruim desde o seu primeiro dia de exibição, conseguiu ficar ainda pior em sua última semana. Qualquer produção do TikTok e do Kwai tem um roteiro mais funcional.