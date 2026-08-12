Eliana - Reprodução/TV Globo

ElianaReprodução/TV Globo

Publicado 12/08/2026 00:00

A Globo até que tentou tapar o sol com a peneira, mas não conseguiu – mesmo com a imprensa amiga trabalhando para a emissora, os fatos mais uma vez se sobressaíram. Com desempenho insatisfatório desde a sua implantação, ao ponto de ter menos audiência que a cotação do boi gordo às 8h da manhã, o ‘Em Familia com Eliana’ foi rebaixado na programação da emissora. Ainda neste mês, o programa será transmitido às 12h30, em uma faixa avaliada como de menor potencial de incômodos da concorrência. O espaço até então ocupado pela atração volta a ser preenchido pela ‘Temperatura Máxima’, que retomará sua dobradinha com o futebol. As chamadas já foram gravadas.



Mudança no digital

Para centralizar sua audiência em apenas um canal, o SBT mudou o seu modelo de distribuição no YouTube. Agora, apenas o sinal 24 horas de São Paulo será disponibilizado na plataforma de vídeos, com as afiliadas exibindo apenas os seus produtos regionais. Gradativamente, o sinal das praças será disponibilizado no +SBT, nos mesmos moldes do que já acontece no Globoplay e no RecordPlus – a transmissão do Rio de Janeiro foi liberada em caráter de testes ainda na semana passada.

Dança das cadeiras

Fred Bruno - Reprodução/TV Globo

Fred BrunoReprodução/TV Globo

A Globo prepara uma nova dança das cadeiras no comando de seus principais programas esportivos. O canal planeja dar mais espaço para figuras vista como espontâneas e com boa aceitação do público nas redes sociais, como Tiago Medeiros (do ‘Bora pro Jogo’ e do ‘Globo Esporte’ pernambucano), Fred Bruno (do ‘Globo Esporte’ de SP) e Duda Dalponte (repórter no Rio de Janeiro).





Passando a sacolinha

Bola na Rede - Reprodução/RedeTV!

Bola na RedeReprodução/RedeTV!

Em uma movimentação para fazer mais dinheiro, a RedeTV! estreou no último final de semana o ‘Bolão na Rede’. Espalhada pela programação da emissora e com edições diárias, até mesmo nos dias úteis, o novo programa basicamente serve para divulgar a nova empresa do conglomerado, que consiste no pagamento de uma assinatura semanal de R$ 5 para concorrer a prêmios.

É POP OU FLOP?

É pop... a campanha institucional dos 45 anos do SBT. O material, que começou a ser exibido no último final de semana, é um bom exemplo de como a inteligência artificial pode ser uma boa aliada das televisões, desde que utilizada com cuidado e parcimônia.



É flop... a exibição de ‘Justiça 2’ nas noites da Globo. Sem horário fixo, com divulgação praticamente nula e praticamente empurrada para o início da madrugada, a única função real da série é impedir que o ‘Jornal da Globo’ entre no ar muito cedo.