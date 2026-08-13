TV GLOBINHO - Reprodução/TV Globo

TV GLOBINHOReprodução/TV Globo

Publicado 13/08/2026 00:00 | Atualizado 13/08/2026 07:38

Alvo de diversos pedidos de saudosistas ao longo da última década, a ‘TV Globinho’ finalmente ganhará uma nova chance.

O tradicional programa infantil voltará ao ar para uma edição especial na manhã de 10 de outubro, um sábado, como parte da campanha do ‘Criança Esperança’.

Em sua versão original, como programa diário, a atração deixou de ser transmitida em 2012, sendo transferida para as manhãs de sábado, em formato semanal. Nos seus últimos meses, o título foi transformado em uma sessão de filmes infantis, cancelada com a estreia do ‘É de Casa’.

SBT prepara novidades

Com os festejos de seu 45º aniversário comprometidos por conta do período de propaganda política, o SBT deixará para promover mudanças significativas em sua programação apenas no próximo ano. Em um almoço com jornalistas na tarde de ontem (12), a emissora antecipou que um de seus planos envolve a produção de um novo reality show, ainda sob definição. Por enquanto, a rede manterá a aposta na ‘Sessão +SBT’, que seguirá na programação também em fevereiro.



Se ele diz...

TÚLIO AMÂNCIO - Reprodução/TV Globo

TÚLIO AMÂNCIO Reprodução/TV Globo

Contrariando a apuração de todos os veículos e a rádio-corredor, Túlio Amâncio decidiu vir à público para esclarecer o seu afastamento da programação da GloboNews. O repórter, que segue sem comentar os motivos de seu rebaixamento para os produtos regionais da Globo Brasília, apenas diz que não teve problemas pessoais com nenhum outro apresentador da emissora.





Sem money, sem programa

RENATO AMBROSIO - Reprodução/Band

RENATO AMBROSIOReprodução/Band

O novo projeto de auditório de Renato Ambrósio, autoproclamado sucessor de Silvio Santos, na Band azedou. O empresário estrearia neste semestre o ‘Boa Noite Família’, com exibição nas noites de domingo. A emissora, no entanto, decidiu recuar, já que o comunicador está diminuindo o seu investimento na televisão – uma das atrações de suas empresas, exibida nas manhãs de domingo, saiu do ar há alguns meses, e a rede ainda não conseguiu arranjar um substituto para o horário.

É POP OU FLOP?

É pop... o novo formato do ‘GloboNews Em Ponto’. Das muitas mudanças promovidas pelo canal nas últimas semanas, o jornal de Mônica Waldvogel e Victor Boyadijan se destaca pela evolução nítida na comparação com o formato anterior. Se tornou uma das melhores opções da TV na faixa horária.



É flop... as constantes mudanças da Globo envolvendo o programa de Eliana. A comunicadora, que não precisa provar nada para ninguém, está sendo exposta ao ridículo desde o seu primeiro dia em seu programa autoral. Ela merecia muito mais, e só a própria emissora parece não se tocar disso.