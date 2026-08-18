Estrelas da Casa - Reprodução/TV Globo

Estrelas da CasaReprodução/TV Globo

Publicado 18/08/2026 12:00

Transformado em um programa de apenas um mês, o ‘Estrelas da Casa' foi retalhado na programação da Globo . Diferentemente dos anos anteriores, em que os episódios tinham duração semelhante ao ‘BBB’, o programa terá espaço quase nulo no horário nobre.

A Canal D apurou que a atração terá apenas entre 25 e 30 minutos de produção (desconsiderando intervalos) nas segundas, sextas e sábados. Nas terças e quintas, ele terá mais espaço, com 40 e 50 minutos, respectivamente.

Nas quartas e domingos, o ‘Estrelas da Casa’ terá apenas 5 minutos, enquanto aos sábados ele terá 25 minutos. Em todos os dias, o reality terá um intervalo, exceto nas quartas e domingos, em que a exibição será sem breaks – como antecipado pela coluna, a rede não conseguiu vender o programa.

Mudança incerta

Mesmo originalmente confirmada pela Globo, a mudança de horário do ‘Em Família com Eliana’ para às 12h30 pode não acontecer, ao menos por enquanto. Parte da cúpula da emissora voltou a defender a manutenção do programa em seu horário atual, na faixa das 14h30, mesmo com chamadas do novo horário já gravadas pela apresentadora. A rede, por sinal, até mudou a ordem de gravações da atração, exibindo no último domingo (16) justamente a edição preparada para a estreia no novo horário. O martelo será batido nessa semana.





Ficou pra uma próxima

Cariúcha - Reprodução/RedeTV!

CariúchaReprodução/RedeTV!

Depois de mobilizar toda a equipe do ‘Superpop’ para colocar o programa ao vivo já nesta quarta-feira (19), a RedeTV! decidiu voltar atrás, escalando uma edição previamente gravada para esta semana. A emissora, que ainda não desistiu de colocar a atração ao vivo e com auditório, esbarrou na falta de agenda dos famosos desejados para a nova fase do formato, que voltará a debater atualidades.





Tudo certo, mas nem tanto

Luciana Gimenez - Divulgação/RedeTV!

Luciana GimenezDivulgação/RedeTV!

Luciana Gimenez ainda não assinou contrato com a Band. Amigos próximos têm dito que ela deveria ser mais paciente, seguindo fora da televisão até uma proposta que faça sentido de uma das três maiores redes de televisão – leia-se Globo, Record e SBT. Um destes amigos, muito bem relacionado no mercado, foi categórico ao dizer que ela corre risco de sequer receber em dia se realmente topar a proposta, que já atrasou o salário de seus colaboradores em regime PJ algumas vezes neste ano.

É POP OU FLOP?

É pop... a novela ‘Por Você’, que a Globo estreou ontem (17). Diferentemente de sua antecessora, é uma história que parece ter pra onde ir, sem apelar para clichês batidos e fórmulas dignas de novelas verticais das redes sociais. A trama tem potencial.



É flop... as incontáveis reprises da franquia ‘Chicago’ (Fire, PD e Med) nas madrugadas da Record. Ninguém aguenta mais os mesmos episódios do seriado sendo transmitidos à exaustão. Nem parece a mesma emissora que tinha a melhor linha de enlatados da TV aberta, com ‘CSI’ e ‘Dr. House’.