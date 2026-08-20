Pablo Marçal - Divulgação/Band

Pablo Marçal Divulgação/Band

Publicado 20/08/2026 00:00 | Atualizado 20/08/2026 06:55

Canal D apurou que ela simplesmente não sabe o que fazer com o debate do próximo domingo (23), que não deverá contar com Lula e Flávio Bolsonaro. A entrada de Pablo Marçal na disputa pela Presidência da República complicou a vida de todas as emissoras de televisão. Mas nenhuma está com tantos problemas quanto a Band: aapurou que ela simplesmente não sabe o que fazer com o debate do próximo domingo (23), que não deverá contar com Lula e Flávio Bolsonaro.

Marçal enviou um ofício para o canal sinalizando que quer participar do evento, já que a rede também convidou outros candidatos que não tem participação obrigatória pela legislação eleitoral.

Parte dos executivos da emissora apoiam que o coach participe do encontro, enquanto outros consideram que ele irá apenas tumultuar o evento.

A campanha do influenciador está pressionando a emissora para uma definição, que deverá acontecer ainda nesta quinta-feira (20).

Audiência crescente

Por Você mal estreou na faixa das 19h e já conseguiu espantar o fantasma de ‘Coração Acelerado’, sua problemática antecessora na faixa horária. Levantamento obtido pela Canal D revela que a trama teve 18,374 milhões de telespectadores por minuto em seu segundo capítulo no Painel Nacional de Televisão. Com média de 21,59, a novela foi a 3ª maior audiência da televisão, atrás dos 24,09 do Jornal Nacional (20,776 milhões) e dos 25,10 pontos de ‘Quem Ama Cuida’ (22,077 milhões).



Desesperado por atenção

Evaristo Costa - Reprodução/Instagram

Evaristo CostaReprodução/Instagram

Fora da TV desde que foi dispensado da CNN Brasil e desde então repercutindo apenas pela sua vida íntima, Evaristo Costa apelou para o clichê mais batido possível: ele anunciou que vai se tornar produtor de “conteúdo adulto”. O conteúdo adulto em questão, no entanto, são vídeos com temas de saúde para pessoas com 50 anos ou mais – ele completará cinco décadas de vida no final do próximo mês. Falta só colocar uma melancia no pescoço para tentar ter 5 minutos de atenção...



Aniversário com festa

A Praça é Nossa - FOTO_LOURIVAL_RIBEIRO_SBT

A Praça é NossaFOTO_LOURIVAL_RIBEIRO_SBT

Nesta quinta-feira, 20 de agosto, vai ao ar uma edição especial de ‘A Praça é Nossa’, um dos humorísticos mais longevos da televisão brasileira, exibido há 39 anos pelo SBT. A atração vai relembrar personagens que marcaram a história do programa, como Patropi, Vera Verão, Guarda Juju, entre muitos outros. Entre os convidados estão Celso Portiolli, Raul Gil e Sergio Mallandro.

É POP OU FLOP?

É pop... as edições comemorativas do ‘The Noite com Danilo Gentili’ sobre o aniversário de 45 anos do SBT. O talk show foi transformado até em um programa de receitas, com uma das escudeiras de Silvio Santos fazendo no palco do programa alguns dos pratos preferidos do fundador da emissora.



É flop... a medonha homenagem feita com inteligência artificial pela equipe do Mais Você para homenagear Laura Cardoso e Glória Menezes. A Globo, que tanto se gabava de sua alta qualidade, está cada vez mais refém de ferramentas duvidosas e de erros grotescos pelo uso inadequado de IA.