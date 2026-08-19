Cesar Tralli - Divulgação/TV Globo

Cesar TralliDivulgação/TV Globo

Publicado 19/08/2026 00:00 | Atualizado 19/08/2026 06:54

A Globo avalia que é a grande a possibilidade de Flávio Bolsonaro e Lula não irem ao debate que a emissora fará em 1º de outubro. Diante disso, a emissora preparou vários modelos de programação para a noite do encontro com os presidenciáveis.

Em todos os cenários, o evento entrará no ar às 21h30, depois do Jornal Nacional. O que mudará é a duração: com a presença de 7 ou 8 presidenciáveis, o debate será exibido até 0h40. Com 6, ele será encerrado à meia-noite. Com 4 ou 5, o encontro terminará às 23h45.

Se apenas 3 candidatos aceitarem o convite, o encerramento está previsto para 23h05. Nestas quatro configurações, Quem Ama Cuida não irá ao ar. A novela só será exibida com um debate entre 2 candidatos (às 22h45) ou em uma eventual sabatina (22h05).

Que fim levou?

No início de abril, Rodrigo Bocardi anunciou que a BocaTV seria oficialmente inaugurada no mês seguinte, em uma festa aberta ao público em São Paulo em 17 de maio. Mais de 4 meses se passaram e o tal canal digital do apresentador ainda não saiu do papel – o único projeto em exibição é o SBT Cidades, fruto de uma coprodução com o SBT. Nem mesmo as transmissões ao vivo com as obras da sede da emissora, que estavam sendo feitas no canal da marca no YouTube, continuaram. O site da BocaTV, por sua vez, está praticamente abandonado, apenas com informações genéricas.

Mudou de novo

Em Família - Reprodução/TV Globo

Em FamíliaReprodução/TV Globo

A mudança de horário do ‘Em Família com Eliana’, que chegou a ser anunciada pela Globo, não vai mais acontecer. A emissora confirmou ontem (18) que a atração seguirá em seu horário habitual, na faixa das 14h30. O material gravado pela apresentadora para divulgar a nova programação dominical da rede foi, pelo menos até a próxima ideia mirabolante da cúpula do canal, totalmente descartado.





Futuro incerto

Edu Guedes - Reprodução/RedeTV!

Edu GuedesReprodução/RedeTV!

Na RedeTV! há 2 anos, Edu Guedes pode ser a próxima baixa do já combalido time de estrelas da emissora. O contrato do apresentador do ‘Fica com a Gente’ vence em menos de duas semanas, no dia 30 de agosto, e ainda não há movimentação alguma para a renovação do vínculo. Para amigos, o marido de Ana Hickmann já admite pouca (ou nenhuma) vontade em seguir trabalhando na rede.







É POP OU FLOP?

É pop... fica difícil ter o que elogiar em um dia marcado por dois duros golpes para a arte brasileira. As perdas de Glória Menezes e Laura Cardoso são irreparáveis não apenas para a televisão, mas para o audiovisual brasileiro. São peças que jamais terão uma substituição a altura.



É flop... a decisão da Globo em homenagear Laura Cardoso com a exibição de um Tributo em pleno horário da Sessão da Tarde. A atriz merecia muito mais. O especial caberia tranquilamente na linha de shows do horário nobre, superlotada com programas que ninguém se importa.