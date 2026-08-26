Nas próximas semanas, Mariana Godoy também sabatinará para o dominical da Record Flávio Bolsonaro (que participará já neste domingo, dia 30), Romeu Zema e Ronaldo Caiado.
Além das entrevistas dominicais, a emissora também promoverá sabatinas no 'Jornal da Record', com início previsto para o dia 15 de setembro.
É proibido, mas se quiser pode
A lei eleitoral é clara: apresentadores e comentaristas precisavam se afastar de programas de TV e de rádio até o dia 30 de junho para disputar o pleito deste ano. As violações da determinação se multiplicaram nos últimos meses, mas nenhuma situação é tão explícita quanto a que está acontecendo em uma importante rádio de Belo Horizonte, em que um apresentador – que também tem cargo executivo – segue no ar, mesmo tendo enviado a papelada de sua candidatura para o TRE-MG. Ele, inclusive, está comandando sabatinas com candidatos ao senado e ao governo local.
Debates ameaçados
Isabele Benito - Reprodução/SBT
Isabele Benito Reprodução/SBT
Há uma grande probabilidade de que os debates que seriam promovidos pelo SBT com os candidatos ao governo do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Distrito Federal sejam cancelados. A realização dos eventos, prevista para o próximo dia 18, está esbarrando em uma restrição orçamentária da matriz da emissora. As filiais dizem que precisam de um repasse de dinheiro para conseguir organizar o debate, e o setor de rede do canal não quer liberar a verba. Por enquanto, só o evento de São Paulo – que não depende do departamento de rede do canal – já está confirmado.
Falta de criatividade
Gianne Albertoni - Divulgação/RedeTV!
Gianne AlbertoniDivulgação/RedeTV!
Nova aposta da RedeTV! para as noites de terça-feira, 'O Grande Vencedor' não é um programa ruim. Muito pelo contrário: é um game show digno, talvez um dos melhores em exibição na atual safra da televisão brasileira. Mas ele passa longe de ser uma criação autoral da emissora. A atração nada mais é do que uma releitura não-autorizada de 'O Último Passageiro', versão do argentino 'A Todo o Nada', exibido pelo canal na década passada – expediente semelhante já é adotado nas noites de sábado, em que o 'Mega Senha' foi substituído por um genérico chamado 'Mega Sonho'.
É POP OU FLOP?
É pop... a ideia da Globo em fazer versões de pagode da trilha de seus principais programas para divulgar a estreia do 'Estrelas do Casa'. Foi uma mudança simples, mas criativa – e criatividade é algo cada vez mais falta no departamento de criação da emissora.
É flop... a cenografia da Globo para as entrevistas com os presidenciáveis. A emissora simplesmente reciclou elementos do cenário do 'BBB 26' para um dos momentos mais importantes da política nacional neste ano. Era melhor continuar no estúdio do 'Jornal Nacional'.
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