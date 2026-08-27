Ana Clara Lima - Divulgação/TV Globo

Ana Clara LimaDivulgação/TV Globo

Publicado 27/08/2026 00:00 | Atualizado 27/08/2026 06:56

Os fãs de Ana Clara Lima vão chorar, espernear e tentar negar, mas os números falam por si: a nova temporada de 'Estrelas da Casa' conseguiu estrear sendo um fracasso ainda maior do que as duas primeiras edições da atração.

Levantamento obtido com exclusividade pela Canal D revela que o primeiro episódio do reality musical marcou apenas 11,9 pontos no Painel Nacional de Televisão, exatamente o mesmo índice obtido pela edição vespertina do telejornal local da Globo, exibido das 11h47 às 13h01 – o problema é que o noticiário vai ao ar em uma faixa com muito menos TVs ligadas.

Até o 'Globo Esporte' tirou casquinha

Nem mesmo a participação de Anitta foi capaz de dar dignidade para o reality show, que só performa na internet por conta do pesado investimento da Globo em influenciadores remunerados para fazer propagandas pagas. No Painel Nacional de Televisão, 'Estrelas da Casa' foi a 11ª atração mais vista de terça, atrás de 'Quem Ama Cuida' (23,5), 'Jornal Nacional' (22,8), 'Entrevista com os Candidatos' (22,2), 'Por Você' (21,3), jornal local noturno (21,3), 'A Nobreza do Amor' (19,3), 'Avenida Brasil' (16,4), flash vespertino do jornalismo local (14,4), 'Globo Esporte' (12,2) e o jornal local da tarde.

CNN segue em primeiro lugar

Elisa Veeck - Reprodução/CNN Brasil

Elisa VeeckReprodução/CNN Brasil

As mudanças da GloboNews não serviram para absolutamente nada. A CNN Brasil continua sendo líder de audiência na faixa da manhã. Na última segunda-feira (24), a rede ficou em primeiro lugar entre os canais de notícias no Painel Nacional das 6h às 12h, com 0,13 de média, índice 8% maior que o da concorrente. Os destaques ficaram para o 'Live CNN', com 0,19 ponto (12% a mais que o 'Radar GloboNews' e o 'Conexão'), e o 'CNN Mercado' (0,30 ponto, 76% mais ibope que a concorrente).

Exclusiva na Record

Ronnie Lessa - Divulgação/Record

Ronnie LessaDivulgação/Record

O último episódio da temporada de 'Doc Investigação' traz uma entrevista inédita de Ronnie Lessa, condenado pelos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes. Pela primeira vez, ele aceita falar diante das câmeras e fica frente a frente com a apresentadora do programa, Thais Furlan, no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. O jornalístico irá ao ar na noite de hoje (27), às 22h30, na Record, e logo depois estará no acervo do RecordPlus, serviço de streaming da emissora.

É POP OU FLOP?

É pop... a participação de Anitta no 'Estrelas da Casa'. A cantora roubou a cena e se tornou o único aspecto positivo da tenebrosa experiência que a Globo chama de reality show musical – e só roubou a cena justamente pelas incontáveis falas debochadas sobre o programa.



É flop... a nova identidade visual do 'Perrengue na Band', que já está no ar em chamadas exibidas nos intervalos comerciais da emissora. O material claramente foi feito por uma inteligência artificial de baixíssima qualidade. Ao menos condiz com o conteúdo apresentado pelo “humorístico”...