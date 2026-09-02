Patricia Abravanel - Divulgação/SBT

Patricia AbravanelDivulgação/SBT

Publicado 02/09/2026 00:00 | Atualizado 02/09/2026 06:08

O fim da Copa do Mundo não encerrou a boa fase de audiência do SBT. A emissora conquistou 2,72 pontos de média em agosto na Grande São Paulo, região referencial para o mercado publicitário, e ampliou o seu público na comparação com julho, quando partidas do torneio ainda estavam em cartaz. Para o bom desempenho da rede, pesaram os momentos auspiciosos atravessados pelo 'SBT Cidades' (que aumentou os índices do extinto 'Aqui Agora'), das novelas mexicanas noturnas e, principalmente, dos programas dominicais de Celso Portiolli e Patricia Abravanel, que foram os únicos nomes que conseguiram desbancar a Globo ao longo do mês passado.

República (e TVs) em crise

Mesmo com a altíssima temperatura do noticiário político nesta terça (1), a GloboNews praticamente não saiu de seus números habituais, sequer atingindo 1 ponto no Painel Nacional de Televisão sem apelar para o arredondamento. Na faixa das 18h, o canal chegou a ficar em 4º lugar, atrás da CNN Brasil – que liderou durante boa parte da faixa, Jovem Pan e BandNews TV. Ela só não foi a maior decepção do dia por conta do Canal UOL, que estreou o 'Pulso Político' (uma espécie de 'Estúdio i', mas da Shopee) e não pontuou em nenhum minuto ao longo de suas duas horas no ar.

Que fase...

Sonia Abrão - Reprodução/RedeTV!

Sonia AbrãoReprodução/RedeTV!

A RedeTV! e seus respectivos apresentadores realmente não enfrentam um bom momento. Ontem, durante uma entrada ao vivo no 'A Tarde é Sua', uma mulher perguntou para o repórter da emissora por qual razão Sonia Abrão “não está mais na televisão”. O problema é que a apresentadora, que segue como o único nome do canal que consegue superar frequentemente a barreira do 1 ponto de média, está no ar há 25 anos ininterruptos.

Globo na Turquia

Fina Estampa - Divulgação/TV Globo

Fina EstampaDivulgação/TV Globo

Mesmo com o desempenho abaixo das expectativas de 'Leyla', adaptação turca de 'Avenida Brasil', a produtora Ay Yapim renovou seu contrato com a Globo. O novo vínculo prevê a produção de três novos projetos, e um deles será uma nova versão de 'Fina Estampa', novela que fez sucesso em 2011. A emissora terá os direitos exclusivos de transmissão das produções em território nacional – 'Leyla' foi transmitida no Globoplay Novelas e também está na plataforma de streaming do canal.

É POP OU FLOP?

É pop... a novela 'A Nobreza do Amor'. Na faixa das 18h da Globo, o folhetim está conseguindo ter bons números mesmo com a inglória missão de subir os resultados deixados pela reapresentação de 'Avenida Brasil', que se firmou como um fracasso de audiência.



É flop... a dublagem de 'Alerta Aeroporto', que está em cartaz nas noites de segunda-feira da Record. A série é incontestavelmente boa, tanto que registra ótimos índices de audiência, mas as vozes escolhidas parecem fruto de alguma inteligência artificial gratuita.