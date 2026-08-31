Luciano Huck - Reprodução/TV Globo

Luciano HuckReprodução/TV Globo

Publicado 31/08/2026 00:00 | Atualizado 31/08/2026 06:19

Os domingos serão o principal foco das mudanças que a Globo promoverá em sua programação de 2027. Há o consenso de que os números da emissora estão abaixo do potencial dos profissionais envolvidos neste dia, como Luciano Huck, Eliana e Maju Coutinho. Com exceção do 'Globo Rural' e do 'Viver Sertanejo', que se firmaram na faixa matinal, todas as demais atrações dominicais estão com performance sofrível de audiência. A rede não planeja abrir mão de nenhum dos programas de sua grade atual, mas promoverá ajustes de horários e profundas reestruturações de conteúdo, com intuito de recuperar fôlego diante do público que largou as redes de TV aberta aos finais de semana.

Mais uma semana, mais uma crise

O desempenho apático de César Tralli nas sabatinas dos presidenciáveis não caiu bem nos bastidores da Globo. Havia uma expectativa muito grade em torno do desempenho do jornalista, que se destacava nas entrevistas com os candidatos de São Paulo nos jornais locais da região. Boa parte da emissora, inclusive, acredita que as sabatinas conduzidas por Andréia Sadi e Natuza Nery na GloboNews foram superiores ao conteúdo levado ao ar na TV aberta. No segundo turno, seguindo o planejamento feito antes do início do período eleitoral, Renata Lo Prete entrevistará os candidatos.

Sob suspeita

Renata Fan - Reprodução/Band

Renata FanReprodução/Band

A direção da Band não engoliu a queda abrupta de audiência do 'Jogo Aberto' e do 'Jornal da Band' nos últimos meses. O canal esperava por derrotas durante o período da Copa do Mundo, mas acreditava que retomaria a terceira colocação com o final do campeonato. O torneio chegou ao fim, mas a média dos programas caiu ainda mais desde então – e sem uma justificativa plausível, já que todas as concorrentes seguem com conteúdos idênticos nas respectivas faixas horárias.

Novidade na Record

Ari Peixoto - Reprodução/Record

Ari PeixotoReprodução/Record

Fora do ar desde o ano passado, o 'Repórter Record' voltará ao ar nas noites de quinta já a partir desta semana, em uma curta temporada até a estreia de 'A Fazenda'. A nova fase do jornalístico seguirá sob comando de Ari Peixoto, que ocupa o posto que já foi de Adriana Araújo, Luiz Fara Monteiro e Roberto Cabrini. Serão dois episódios, nos dias 3 e 10 de setembro, sempre na faixa das 23h.

É POP OU FLOP?

É pop... a 'Sessão +SBT Show', novo programa de auditório do SBT. Gaby Cabrini e Gabriel Cartolano têm química, e a proposta simples da atração tem o seu charme. É uma aposta mais louvável do que os mesmos 5 filmes sendo exibidos eternamente.



É flop... a nova temporada do 'Estrelas da Casa'. Eu não preciso nem explicar os motivos. Basta assistir ao programa por 5 minutos que você, se não for um fã alucinado da apresentadora Ana Clara, chegará a mesma conclusão.