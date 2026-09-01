Renyer - Reprodução/TV Globo

RenyerReprodução/TV Globo

Publicado 01/09/2026 00:00 | Atualizado 01/09/2026 09:46

Não há um mês em que os telejornais da Globo e da GloboNews passem ilesos ao comando da inteligência artificial descontrolada que assumiu o papel de d iversos humanos na estrutura da rede.

Nesta segunda (31), o 'Bom dia Brasil' abriu a sua edição anunciando uma suposta prisão do jogador Renyer, do Azuriz, em uma operação policial sobre tráfico de drogas. Ele, no entanto, não foi alvo da batida da polícia: o atleta preso foi Hayner, do Vila Nova.

Em suas redes sociais, Renyer já sinalizou que processará a emissora, que apagou a íntegra do telejornal de sua plataforma de streaming – até o momento do fechamento desta edição, a edição mais recente do 'Bom dia Brasil' era a do dia 27.

Correndo contra o tempo

A Globo tenta viabilizar uma série de novidades para o seu Upfront, confirmado para o dia 14 de outubro. Diferentemente dos últimos anos, a emissora planeja usar o evento apenas para anunciar produtos que já estejam completamente certos para o próximo ano – até então, não era raro que o canal divulgasse a produção de formatos que nunca viram a luz do dia. Um dos maiores desejos da rede é conseguir fechar a aquisição dos direitos da Copa do Mundo de 2030 até a noite da festa, mas a probabilidade é muito pequena. A Fifa não tem pressa para comercializar o torneio no Brasil.

De casa nova

Túlio Amâncio - Reprodução/Redes Sociais

Túlio AmâncioReprodução/Redes Sociais

Infeliz na Globo depois de ter sido rebaixado por pressão de colegas de trabalho, Túlio Amâncio pediu demissão da emissora para assinar contrato com o SBT. Depois do feriado, ele passará a atuar como analista político do canal de notícias da rede, que teve algumas baixas nas últimas semanas. Na GloboNews, por outro lado, a saída do jornalista foi festejada. Não são poucos, mesmo entre funcionários do chão de fábrica, que afirmam que o ex-colega de trabalho era muito “pavão”.

'50 por 1' em alta

Álvaro Garnero - Reprodução/Record

Álvaro GarneroReprodução/Record

Comandado por Álvaro Garnero, o '50 por 1' vive um bom momento de audiência na Record. O tradicional programa de viagens foi a atração mais assistida da emissora em São Paulo no último domingo (30), com 7,7 pontos de média. Em Goiânia, o quadro do 'Domingo Espetacular' foi líder de audiência, com 8,8 pontos. No sábado (29), dentro do 'Fala Brasil', o programa foi responsável pelo maior share de toda a programação da Record, garantindo a sintonia de 12% dos televisores ligados.

É POP OU FLOP?

É pop... a atual fase do 'Domingo Legal', do SBT. Liderar a audiência por 56 minutos não estando na Globo, como Celso Portiolli conseguiu na última semana, é um feito para poucos. Nem mesmo jogos de futebol da Record estão protagonizando tal proeza em São Paulo.



É flop... o horário nobre da Band com a chegada do período de propaganda política obrigatória. A emissora já não era lá muito competitiva depois de seu principal telejornal, mas perdeu ainda mais força sem o empurrão dele para as atrações que vem depois.