Fernando Castro - Reprodução/Redes Sociais

Fernando CastroReprodução/Redes Sociais

Publicado 03/09/2026 00:00 | Atualizado 03/09/2026 06:25

O jornalismo da Globo enfrenta uma crise sem precedentes em São Paulo . Há duas semanas, Ana Escalada (diretora de jornalismo regional) e Fernando Castro (chefe de redação apontado como pupilo de William Bonner) protagonizaram um imenso barraco diante de outros profissionais, por conta de uma discordância envolvendo uma reportagem do 'Jornal Hoje'.

Ana e Castro passaram a trocar ofensas pessoais, e o pupilo de Bonner abandonou o expediente naquele dia, não tendo voltado ao posto.

Ele ressurgiu na emissora durante a madrugada para recolher os seus pertences.

Detalhes inéditos

A crise na Globo foi antecipada pelo TV Pop, site que conta com o autor desta coluna como Publisher. A Canal D, no entanto, revela detalhes ainda não publicados: Fernando Castro se diz alvo de uma perseguição de Ana Escalada há vários anos e que, diante disso, desistiu de trabalhar na emissora. Há alguns dias, ele enviou um e-mail para Ricardo Villela e Miguel Athayde, principais executivos do jornalismo da rede, pedindo para ser demitido com todos os direitos trabalhistas. No texto, ele diz que foi “humilhado, escanteado e desprestigiado”, além de estar sem função no canal.

Uma grande confusão

Ana Escalada - Bob Paulino/TV Globo

Ana EscaladaBob Paulino/TV Globo

O e-mail nunca foi respondido. No entanto, o RH da Globo, segundo apurou este colunista, entrou em contato com ele e fez uma proposta muito aquém das expectativas, com a retirada de diversas verbas rescisórias. Castro não topou e, desde então, tem montado uma robusta documentação para comprovar que não abandonou seu emprego. Para amigos, ele afirma que teve uma suspeita de câncer, mas que não recebeu nenhum apoio da Globo. Pelo contrário: Ana Escalada teria ironizado a doença, dizendo para colegas que Castro estava “deprimido” e que “precisava de um psiquiatra”. A Globo, procurada, não retornou os contatos até o momento do fechamento desta edição de O Dia.

SBT contra o Ibope

Sede do SBT - Reprodução/SBT

Sede do SBTReprodução/SBT

Discretamente, o SBT iniciou uma investigação sobre a fiabilidade dos números de audiência da TV fornecidos pelo Ibope. O departamento de inteligência da emissora montou um dossiê com diversas falhas na medição, constatando um padrão de comportamento que reiteradamente prejudica a performance da rede em diversas capitais. O canal, procurado pela Canal D, se limitou a dizer que tem como praxe não fazer comentários público sobre suas relações com prestadores de serviços.

É POP OU FLOP?

É pop... a cobertura da CNN Brasil dos vazamentos de Alexandre de Moraes e André Mendonça. Foi, de longe, o canal de notícias que mais se debruçou sobre os acontecimentos que movimentaram o país nos últimos dias.



É flop... o estica e puxa nos horários de 'Quem Ama Cuida'. Nesta terça-feira (1), a novela das 9 da Globo encerrou seu capítulo às 23h10. A iniciativa, é óbvio, derrubou os números da trama, que vinha de uma sequência de recordes de audiência em São Paulo, Rio e no Painel Nacional.