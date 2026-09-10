Marcos Mion - Reprodução/TV Globo

Marcos MionReprodução/TV Globo

Publicado 10/09/2026 00:00 | Atualizado 10/09/2026 06:40

Um dos entendimentos até aqui é que o espaço de programação local está muito exagerado, destoante das demais redes de TV aberta – nos demais da semana, é o oposto, com a Globo sendo a emissora que menos destina tempo aos produtos locais.

Afiliadas já foram orientadas a diminuir o slot regional para possíveis ajustes no início do próximo ano. A RPC, do Paraná, decidiu que irá acabar com o 'Plug', que estava no ar há 22 anos. Michelly Correa, apresentadora da atração, foi demitida nesta quarta-feira (9).

Martelo batido

O SBT definiu qual será o principal conceito de seu upfront que revelará para a imprensa e o mercado publicitário quais serão suas principais novidades de 2027. A Canal D evento, previsto para o último bimestre, girará em torno do termo SBTem. A palavra será uma espécie de nova assinatura da emissora: SBTem diversão, SBTem notícias, SBTem Celso Portiolli, e assim sucessivamente. O maior mote da nova campanha é a fixação de que o SBT tem tudo que o telespectador precisa. A ideia é de Sérgio Valente, o mesmo criador da “genial” ideia de músicas com notícias da semana da rádio TMC.

Passando a sacolinha

Cariúcha - Reprodução/RedeTV!

CariúchaReprodução/RedeTV!

Lembra que a RedeTV! liberou o retorno do auditório no 'Superpop'? Então: dizem as más línguas que Cariúcha está tendo tirando do próprio bolso os gastos para que o seu programa tenha uma plateia. Segundo fontes da Canal D, este é o motivo do auditório não estar presente em todas as edições do programa – agora algumas edições contam com plateia e outras não, sem critério algum aparente.

Persona non grata

Carol Lekker - Reprodução/SBT

Carol LekkerReprodução/SBT

A saída de Carol Lekker do SBT não foi tão amigável quanto a apresentadora está tentando fazer parecer. Dispensada em virtude de seu comportamento visto como inadequado nos bastidores e também ao vivo em diversas situações, ela não deixou as portas abertas para um retorno no futuro. Os executivos da rede até tentaram, mas a modelo não quis amadurecer profissionalmente. Nos últimos meses, a cúpula da rede pediu mais de uma vez para que ela deixasse de se pautar pelas polêmicas da internet, adotando uma postura mais profissional e menos barraqueira de reality.

É POP OU FLOP?

É pop... a performance de Marcelo Casagrande como apresentador do 'Primeiro Impacto', do SBT. O jornalista conseguiu provar em menos de uma semana que merece algo maior que o jornal robótico da madrugada. Carismático e seguro, ele é uma das maiores revelações da rede nos últimos tempos.



É flop... a falta de apresentadores da GloboNews. Com Natuza Nery na 'Central das Eleições', Júlia Duailibi e Rafael Colombo estão se revezando no comando da 'Edição das 18h', mas sem deixar o comando de seus respectivos jornais. Não é como se o canal não tivesse repórteres competentes para segurar o noticiário até as eleições.