Andreia Sadi - Divulgação/GloboNews

Andreia SadiDivulgação/GloboNews

Publicado 09/09/2026 00:00 | Atualizado 09/09/2026 06:49

O clima na GloboNews está indo de mal a pior. Frequentemente ausente do ‘Estúdio i’ desde o episódio do PowerPoint, em março, a vaga de Andréia Sadi na maior audiência diária do canal passou a ser cobiçada por outra apresentadora.

Em forte ascensão desde que Denise Lacerda assumiu o lugar de Carlos Jardim no comando da rede, há 3 meses, a âncora em questão já disse em mais de uma ocasião que não planeja ficar por muito tempo onde está, e que sua meta é a titularidade da revista vespertina.

Nos bastidores, a movimentação chama a atenção justamente pela cara de pau. Normalmente, tentativas de puxada de tapete costumam ser mais discretas.

Clima tenso entre os brothers

A relação de Rodrigo Bocardi com o SBT já está dando faísca. O apresentador não disfarça o incômodo em ter sido proibido de divulgar a BocaTV, seu projeto nas plataformas digitais, durante o ‘SBT Cidades’, telejornal que ele comanda nos finais de tarde. Além disso, a emissora não está satisfeita com o faturamento baixo do noticiário. Havia uma expectativa de que ele, justamente por seus anos na Globo, conseguiria atrair marcas diferenciadas para o projeto. O jornalístico, porém, sequer conseguiu conservar as marcas que já faziam ações nos extintos ‘Tá na Hora’ e ‘Aqui Agora’.

Enquanto alguns cancelam...

Paulo Mathias - Reprodução/MathiasTV

Paulo MathiasReprodução/MathiasTV

Desmotivado com as ausências de Lula e Flávio Bolsonaro, o SBT decidiu cancelar o seu debate com os presidenciáveis que aconteceria na noite da próxima segunda-feira (14). A lacuna deixada pela emissora será ocupada pela MathiasTV, canal digital do apresentador Paulo Mathias, que assumiu a mesma data e horário, às 21h, para promover o encontro dos candidatos. Até o momento do fechamento desta edição, Renan Santos e Ronaldo Caiado já haviam confirmado sua participação.

Em queda livre

Sonia Abrão - Reprodução/RedeTV!

Sonia AbrãoReprodução/RedeTV!

A situação da RedeTV! está cada vez pior no Rio de Janeiro. Em agosto, a emissora foi apenas a 7ª escolha dos cariocas, com 0,19 ponto de média, atrás de Globo (12,41), Record (3,40), SBT (2,05), Band (0,50) e de dois canais disponíveis apenas na TV por assinatura: o Globoplay Novelas (0,34) e o SporTV (0,23). Por muito pouco, ela também não foi superada pelo 0,18 ponto obtido pelo AXN.

É POP OU FLOP?

É pop... a oficialização da nova temporada de ‘Avenida Brasil’, feita pela Globo nas redes sociais na manhã de ontem (8). Tendo em vista os números fracos da versão original, que está em cartaz no ‘Vale a Pena Ver de Novo’, a emissora realmente precisará divulgar a novidade por muito tempo.



É flop... as constantes mudanças na programação da RedeTV! aos finais de semana. No primeiro sábado e domingo do mês, a emissora exibiu o pitoresco programa ‘A Hora do Zap’ em pelo menos 17 ocasiões. Não há santo que aguente os mesmos vídeos exibidos em loop infinito há meses.