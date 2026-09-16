SBT e Paramount tentam parceria para adquirir jogos da Copa Libertadores - Divulgação/Conmebol

SBT e Paramount tentam parceria para adquirir jogos da Copa LibertadoresDivulgação/Conmebol

Publicado 16/09/2026 00:00

O SBT ainda não se deu por vencido na perda dos direitos de transmissão dos principais torneios esportivos para o próximo ano. Depois de perder os direitos da Copa Sul-Americana e ser derrotada na licitação da Copa do Brasil, a emissora decidiu tentar -- aos 45 do segundo tempo -- readquirir um pacote de jogos da Libertadores da América , que fez parte da programação do canal até 2022.

A Canal D apurou que a cúpula da rede tenta uma parceria com a Paramount, que segue disputando um pacote de 76 jogos do próximo ciclo da competição, válido entre 2027 e 2030. Mesmo com a Globo sendo a mais cotada para a aquisição dos direitos, o martelo ainda não foi batido pela CONMEBOL.

TV e streaming querem se unir

Fontes da Canal D bem-posicionadas na estrutura da Paramount asseguram que executivos da empresa, mais conhecida no Brasil por sua plataforma de streaming, estiveram no SBT nesta terça-feira (15) para tentar construir uma parceria com a emissora. A empresa acredita que ao incluir uma TV aberta em sua proposta, poderá satisfazer os executivos da CONMEBOL, que tem cobrado mais visibilidade de suas parceiras. Além disso, há o entendimento de que juntas, as duas marcas podem fazer uma proposta financeira mais robusta para competir com a Globo.

Passou longe de agradar

Katiúzia Rios é a apresentadora do programa Vizinhos em Guerra - Divulgação/RedeTV!

Katiúzia Rios é a apresentadora do programa Vizinhos em GuerraDivulgação/RedeTV!

O recém-estreado Vizinhos em Guerra virou um problemão para a RedeTV!. A primeira edição do programa foi reprovada até mesmo pela cúpula da emissora, que ordenou a reedição da atração horas antes de ir ao ar. Boa parte do conteúdo foi, inclusive, descartado pela rede, que avaliou o projeto como caricato e mal feito. Em caráter emergencial, o canal precisou apelar na noite do último domingo (13) para uma edição maior do Vê Se Pode, programa que compila vídeos da internet.

Eliana segue aos domingos

Eliana comanda o Em Família nas tardes de domingo - Divulgação/TV Globo

Eliana comanda o Em Família nas tardes de domingoDivulgação/TV Globo

Conforme antecipado em primeira mão pela Canal D, a Globo não planeja mudar os programas de sua grade dominical para o próximo ano. A emissora confirmou internamente na última semana que renovará o Em Família com Eliana para a programação de 2027. A atração, que ainda não decolou no ibope, deverá fazer uma pausa no final do ano, voltando ao ar depois do carnaval em uma versão reformulada, focada na autenticidade da apresentadora. O horário do programa ainda é uma questão não definida pela rede. Ainda há uma possibilidade, mesmo que remota, do formato ser enviado para a faixa do meio-dia.

É POP OU FLOP?

É pop... a nova rodada de entrevistas com os presidenciáveis que o SBT promoveu no SBT Brasil. Marina Demori, que ainda não havia conseguido se destacar na emissora, conseguiu crescer como principal rosto das sabatinas e finalmente mostrou ao que veio.

É flop... a falta de criatividade da Jovem Pan na transmissão da sessão do STF sobre o futuro de Alexandre de Moraes. O canal copiou, sem pudor algum, a ideia de highlights adotada pela CNN Brasil para não ficar apenas com a retransmissão da TV Justiça.



A Canal D aproveita para pedir desculpas aos leitores pelos dois dias de ausência inesperada. Após uma breve pausa por intercorrentes técnicos, a coluna está de volta, com força máxima, e reafirmando seu compromisso de trazer aos leitores de O Dia uma cobertura crítica e independente dos bastidores da televisão.