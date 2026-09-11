Rodrigo Bocardi processa a TV Globo e classifica demissão como 'grande injustiça' - Reprodução / YouTube

Rodrigo Bocardi processa a TV Globo e classifica demissão como 'grande injustiça'Reprodução / YouTube

Publicado 11/09/2026 00:00

O martelo já foi batido: Rodrigo Bocardi não permanecerá no SBT, salvo no caso de uma hecatombe nas próximas horas. Tudo caminha para o seu desligamento hoje (11), depois da exposição de um suposto novo esquema do apresentador com prefeituras de São Paulo. Inicialmente apenas suspenso do comando do SBT Cidades desde ontem (10), ele não deve mais voltar ao comando do noticiário, nem sequer para se despedir. A Canal D apurou que há um extenso lastro de provas contra o comunicador, que estaria repetindo o mesmo padrão de comportamento que provocou a sua demissão da TV Globo. A situação dele piorou muito depois de um vídeo publicado em seu próprio Instagram, em que o jornalista admite ter parcerias publicitárias com prefeituras para “amenizar” a cobertura de determinados temas. A direção do SBT, que ainda cogitou uma saída honrosa para o âncora, se decepcionou com a arrogância do futuro ex-contratado em uma transmissão ao vivo no BocaTV. Nela, Bocardi disse que a única função de sua parceria com a emissora era divulgar o seu canal nas plataformas digitais, e afirmou mais de uma vez que só voltaria ao ar “se ele quisesse”.

Novas contratadas

Christina Rocha - Divulgação

Christina RochaDivulgação

A Record abriu a carteira para reforçar a próxima temporada de A Fazenda. Carol Lekker e Christina Rocha, recentemente dispensadas do SBT, assinaram contrato com a emissora para reforçar o comando dos projetos digitais do reality show. O vínculo de ambas tem duração de apenas 3 meses, mas há uma grande probabilidade de prorrogação após o término da temporada, principalmente no caso de Christina, que já negocia projetos na programação da TV aberta.

Barrados no baile

Copa do Brasil - Divulgação/CBF

Copa do BrasilDivulgação/CBF

O SBT acabou de fora da Copa do Brasil. A CBF preferiu vender os direitos de transmissão do próximo ciclo da competição, entre 2027 e 2030, para a Globo, Prime Video e Disney, através da ESPN e de seu streaming. De acordo com a instituição, a negociação superou a barreira dos R$ 4 bilhões, sendo tratada como a mais valiosa comercialização de direitos da história do futebol brasileiro.

É POP OU FLOP?

É pop... a atual fase de Andréia Sadi na Globo e na GloboNews. A apresentadora, merecidamente, se tornou o maior destaque do jornalismo da emissora nos últimos anos. Polivalente, ela dá resultados por onde passa: 'Estúdio i', 'Pod_i', 'Jornal Hoje', 'Bom dia Brasil'... falta só tomar café da manhã com Ana Maria Braga.



É flop... o tratamento da Globo com 'Quem Ama Cuida'. A novela está sendo nitidamente sabotada pela direção da emissora. Além de capítulo com apenas 15 minutos nas quartas-feiras, o folhetim tem horários flutuantes no restante da semana. É insuportável tentar acompanhar a grade da rede.