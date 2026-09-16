Diogo Nogueira e Paolla Oliveira estrelam comercial de rede de fast-food - Reprodução de vídeo

Diogo Nogueira e Paolla Oliveira estrelam comercial de rede de fast-foodReprodução de vídeo

Publicado 16/09/2026 22:03

Separados desde dezembro do ano passado , Paolla Oliveira e Diogo Nogueira movimentaram as redes sociais com uma brincadeira sobre a suposta "reconciliação" ao estrelarem um comercial para uma famosa rede de fast-food, divulgado na noite desta quarta-feira (16).

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"Adivinha quem vai ficar junto de novo?", perguntou a atriz. "É isso mesmo", confirmou o sambista. Logo em seguida, a ex-rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio anuncia a nova promoção de hambúrguer duplo e a retorno do refil grátis de refrigerante no estabelecimento.

A interação bem-humorada entre os artistas foi comentada pelos internautas. "Se me pagarem bem, eu também faço publi com meu ex", afirmou um perfil. "O cara do marketing arrasou demais!", elogiou outro. "Enquanto umas choram pelo ex... a diva fecha publi com ele", analisou um terceiro.

Relembre o romance

O relacionamento entre Paolla e Diogo começou em junho de 2021, quando eles foram vistos juntos na fila de uma padaria no Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste do Rio. Na época, a atriz estava solteira desde abril, após o término com o especialista em programação neurolinguística Douglas Maluf, e o cantor havia colocado um ponto final no relacionamento com a advogada Jéssica Vianna, de dois anos e meio.

No final de 2025, os dois compartilharam uma declaração conjunta para comunicar o término da relação amorosa. "Foram quase cinco anos de uma história que agora chega a um final feliz, não como nos contos, mas como foi tudo na nossa vida: real, intenso e cheio de amor. As relações se transformam e, portanto, não houve um único motivo, nem um rompimento brusco, o que existiu foi conversa, respeito e maturidade", escreveram.

O cantor e a atriz ressaltaram o carinho que ainda sentiam um pelo outro e pediram compreensão do público. "Com gratidão pela história que construímos e em paz com a decisão que tomamos, seguiremos caminhos separados, guardando profundo carinho um pelo outro. Neste momento, pedimos sensibilidade e privacidade", completaram.