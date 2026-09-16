Giovanna Lancellotti e Gabriel David se encontram com o Papa Leão XIV - Reprodução/Instagram

Giovanna Lancellotti e Gabriel David se encontram com o Papa Leão XIVReprodução/Instagram

Publicado 16/09/2026 16:13

Giovanna Lancellotti compartilhou registros nesta quarta-feira (16) da viagem realizada ao Vaticano, em Roma, na Itália, acompanhada do marido, Gabriel David. A atriz e o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) se encontraram com o Papa Leão XIV e receberam uma benção do líder supremo da Igreja Católica.

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O casal falou sobre o momento especial em publicação conjunta no Instagram Stories. "Dia mágico para receber uma benção do Papa Leão XIV", escreveu na legenda. A artista gravou um vídeo do religioso acenando para os fiéis durante a comitiva. Fabíola David, sogra de Giovanna Lancellotti, também participou da viagem.

A atriz ainda presenteou o líder católico com uma garrafa de vinho da Vinícola Lancellotti, propriedade de sua família localizada em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo. "Dei um Lancellotti de presente para o Papa. Melhor 'recebido' que já enviei", afirmou.

Juntos desde 2021, Giovanna Lancellotti e Gabriel David ficaram noivos em março de 2024 durante uma viagem romântica à Tailândia. Os dois oficializaram a união com duas cerimônias realizadas em junho do ano passado.

O primeiro casamento aconteceu aos pés do Cristo Redentor. Para a ocasião, a atriz escolheu um vestido longo de estilo tomara que caia com calda longa e um buquê de rosas brancas. Nomes como Rodrigo Simas, Agatha Moreira, Cintia Dicker, Pedro Scooby, Miguel Rômulo e Fran Castro foram alguns dos convidados.

A outra celebração ocorreu na Vinícola Lancellotti. A festa contou com a presença da bateria da Beija-Flor, além de shows dos cantores Silva, Thiaguinho e Kevin O Chris. Para subir ao altar, Giovanna optou por um vestido branco longo e com mangas (composto por dois tecidos diferentes, incluindo renda). Cabelo preso, véu e buquê de flores completaram o visual da noiva.

O destino da lua de mel de Giovanna e Gabriel foi o Camboja, país no Sudeste Asiático. A viagem aconteceu em novembro de 2025, cerca de cinco meses após as cerimônias de casamento.