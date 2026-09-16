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Marjorie Estiano e Alexandre Nero se reúnem em pré-estreia no Rio
Emilio de Mello e Cauê Campos também estiveram presentes; 'Precisamos Falar' chega às telonas na próxima quinta-feira (24)
O elenco do novo thriller psicológico "Precisamos Falar" se reuniu na pré-estreia do filme em um cinema do Rio, na noite desta terça-feira (15). O longa-metragem chega às telonas na próxima quinta-feira (24). Marjorie Estiano e Alexandre Nero estiveram presentes e posaram para cliques na entrada do evento.
Emilio de Mello, Cauê Campos, Julia Svacinna, Thiago Voltolini e Guilherme Cabral, que também integram a produção, marcaram presença, assim como os diretores, Rebeca Diniz e Pedro Duarte Waddington. Gabz, Jaffar Bambirra, Caio Manhente, Lucas Colombo, Ruan Aguiar, Castorine, Charles Fricks e mais atores prestigiaram o evento.
Através dos stories do Instagram, o intérprete do personagem Ramos na novela "Quem Ama Cuida", que ocupa a faixa das 21h da TV Globo, compartilhou registros da pré-estreia. "Assistam na primeira semana nos cinemas", escreveu Fricks, que também colocou 'emojis' de palmas para a produção.
'Precisamos Falar'
Na trama, os casais de classe média alta, Sandra (Marjorie Estiano) e Paulo (Alexandre Nero), e Celso (Emílio de Mello) e Anna (Hermila Guedes), se surpreendem com um crime cruel: os filhos adolescentes, na volta de uma festa, matam uma mulher que dormia em um caixa eletrônico. Sentimentos semelhantes e reações opostas tomam conta das duas famílias.
As imagens da câmera de segurança do banco não permitem a identificação dos assassinos, mas o caso tem enorme repercussão e os pais acabam descobrindo que seus filhos são os culpados. Nem todos os adultos estão dispostos a revelar à polícia o que aconteceu. A partir daí, surge a grande questão: até onde os pais podem ir para proteger aqueles que amam?
Inspirado pelo best-seller mundial "O Jantar", de Herman Koch, já publicado em mais de 40 países, "Precisamos Falar" aborda a temática da banalidade do mal, o desprezo pelo outro e até que ponto é possível culpar os pais pelos erros dos filhos. Já a produção é da Conspiração em coprodução com a Globo Filmes. A produção estreou no 26º Festival do Rio em outubro de 2024.
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