Maya Massafera revelou convite para encontro às escondidas com famoso - Reprodução/Instagram

Maya Massafera revelou convite para encontro às escondidas com famosoReprodução/Instagram

Publicado 16/09/2026 20:14

Maya Massafera , de 45 anos, contou para os seguidores que recebeu convite por meio das redes sociais para encontro romântico com um famoso. Nesta quarta-feira (16), a influenciadora relembrou o episódio ao comentar que o homem, que não teve a identidade revelada, desejava manter o envolvimento às escondidas.

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"Um cara muito famoso me mandou uma 'DM' perguntando se eu não queria sair com ele no sigilo. Gente, esse mundo está louco, não é? Meu amor, eu não quero sair com você e com ninguém no sigilo. Estou chocada. Ele é tão famoso que acho que ele está acostumado com as mulheres dando em cima dele e ele achou que eu fosse cair no papinho", afirmou.

Apesar do desconforto com a situação, Maya não quis dar detalhes sobre quem era esse artista. "Mesmo com muita raiva desse idiota que me mandou mensagem, não vou expor. Mas, a minha resposta é não! Não vou sair com ninguém no sigilo".

A influenciadora desabafou sobre a realidade das mulheres trans que encaram relações sigilosas devido ao preconceito na sociedade. "Tem muito homem que não gosta de sair com mulheres trans e só basta me respeitar. Porém, tem muitos homens que não se importam. Então, para esses homens que gostam de mulheres trans, o que deve ser o caso desse famoso, eu não vou sair com ninguém no sigilo. Para sair comigo, vai ter que me assumir. É isso e vai para aquele lugar", disparou.

Maya Massafera iniciou a transição de gênero em 2023, mas só apareceu publicamente em maio do ano seguinte. Em entrevista ao "De Frente com Blogueirinha", a influenciadora descreveu o sentimento de se olhar no espelho antes de enfrentar todo o processo.

"Na minha cabeça, e eu não estou falando isso da boca pra fora, eu queria morrer antes de me transicionar. Literalmente! Foi uma coisa muito séria. Eu não estou nesse corpo, eu não quero mais viver, esse corpo não é meu, você não consegue mais se olhar no espelho. Foi muito difícil pra mim. Eu falei: 'não quero nunca mais voltar pra internet', eu fiquei sumida", esclareceu.