Filho de Brad Pitt e Angelina Jolie retirou sobrenome do pai Reprodução/Instagram
Filho de Angelina Jolie e Brad Pitt retira sobrenome do pai
Assim como a irmã Shiloh, Maddox também obteve autorização da Justiça para alteração
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