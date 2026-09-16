Filho de Brad Pitt e Angelina Jolie retirou sobrenome do pai - Reprodução/Instagram

Filho de Brad Pitt e Angelina Jolie retirou sobrenome do pai Reprodução/Instagram

Publicado 16/09/2026 18:29

Maddox, um dos filhos de Angelina Jolie e Brad Pitt, conseguiu autorização judicial para remover o sobrenome paterno. Segundo o site TMZ, a solicitação foi aprovada por um juiz durante audiência realizada na última segunda-feira (14), alterando legalmente seu nome para Maddox Jolie.

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Shiloh também conseguiu remover na Justiça o sobrenome do ator após completar 18 anos, em maio de 2024. Enquanto isso, Zahara e Vivienne aguardam o andamento de seus processos em audiências que devem acontecer ainda neste ano.

Maddox adotou a mudança publicamente ao ser creditado apenas como Maddox Jolie no filme "Without Blood", no qual exerceu a função de assistente de direção. Da mesma forma, Vivienne optou por usar apenas o sobrenome de Angelina nos créditos do musical da Broadway "The Outsiders".

Brad Pitt e Angelina Jolie se conheceram nos bastidores do filme "Sr. & Sra. Smith" (2005). Eles viveram juntos entre 2005 e 2016, tendo oficializado o casamento em 2014. A atriz obteve a guarda dos filhos ao longo do processo, que culminou em um acordo de divórcio apenas no fim de 2024, encerrando uma das batalhas judiciais mais longas e turbulentas entre estrelas de Hollywood.

Briga Judicial

Em maio, a juíza Ciny Pánuco, do Tribunal Superior de Los Angeles, rejeitou um pedido de Brad Pitt que exigia que Angelina Jolie entregasse conversas por e-mail sobre a venda de sua participação na vinícola Château Miraval.

De acordo com o ator, a ex-mulher teria quebrado um acordo prévio que determinava a não realização de qualquer transação sem aprovação prévia de cada uma das partes. Jolie teria negado a veracidade desse entendimento, e iniciado um contra processo.

Documentos do advogado de Angelina, divulgados pela revista norte-americana "People", revelaram que a artista e os filhos não voltaram a frequentar o lugar após a conturbada separação. "Até hoje, as crianças e eu nunca mais colocamos os pés na propriedade, devido à sua ligação com os eventos dolorosos que levaram ao divórcio", declarou.