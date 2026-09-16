Patrícia Poeta estreou como modelo na Semana de Moda de Nova York - Joy Strotz / Divulgação

Patrícia Poeta estreou como modelo na Semana de Moda de Nova YorkJoy Strotz / Divulgação

Publicado 16/09/2026 11:59

Patrícia Poeta estreou como modelo na Semana de Moda de Nova York, nos Estados Unidos, na noite desta terça-feira (15). A apresentadora fechou o desfile da marca francesa de luxo, Valerian Hughes Paris, ao lado da atriz e modelo norte-americana, Dominique Jackson.

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A apresentadora atravessou a passarela usando um vestido assimétrico e com uma barra lateral longa, além de sandália de tira dourada. Cabelo solto com ondas e maquiagem neutra completaram o visual da comunicadora. Patrícia e Dominique receberam aplausos da plateia. E a estreia ganhou um significado ainda mais especial para Patrícia: a trilha sonora do desfile ficou a cargo do seu filho, o DJ Felipe Poeta.



Prestes a completar 50 anos, a apresentadora do "Encontro com Patrícia Poeta", da TV Globo, contou que ouviu, durante uma conversa, que talvez estivesse chegando o momento de diminuir o ritmo e trabalhar menos. A frase, no entanto, teve o efeito contrário.



"Isso ficou na minha cabeça. Por que eu tenho que desacelerar? Eu quero trabalhar, viajar, conhecer lugares, viver experiências novas, aprender coisas que nunca fiz. Quero me permitir mais. Talvez eu esteja justamente começando uma fase em que quero acelerar para a vida", revelou. Antes de Nova York, Patrícia fez aulas de passarela, estudou postura e movimento.

Nas redes sociais a apresentadora também falou sobre a participação em seu primeiro desfile e a importância de compartilhar o momento especial com o público. "Realizar um sonho é descobrir que ele pode ser ainda maior do que a gente imaginou. Viver a Semana de Moda de Nova York tem sido intenso, surpreendente e especial. E, no meio de tudo isso, me pego o tempo inteiro pensando: 'Como eu levo um pouco disso para quem está comigo todos os dias? Vocês'."



"Talvez esse seja um dos maiores privilégios do meu trabalho: viver experiências que me transformam e poder dividi-las com vocês. Porque eu vim para viver um sonho. Mas não queria vivê-lo sem dividir com meus parceiros de todos os dias", complementou ela, na legenda da publicação.