Filme 'Precisamos Falar', com Marjorie Estiano e Alexandre Nero, estreia no Festival do RioLaura Campanella / Divulgação

Publicado 03/09/2024 12:45

Rio - O filme "Precisamos Falar", com Marjorie Estiano e Alexandre Nero, estreia no 26º Festival do Rio, que acontece entre os dias 3 a 13 de outubro deste ano. O longa, dirigido pela dupla Pedro Waddington e Rebeca Diniz, acompanha dois casais que se deparam com a dura realidade de descobrirem que seus filhos estão envolvidos em um cruel assassinato.



Os atores Emílio de Mello, Hermila Guedes, Thiago Voltolin, Cauê Campos, Guilherme Cabral e Julia Svacinna também fazem parte do elenco. Já a produção é da Conspiração em coprodução com a Globo Filmes. Inspirado pelo best-seller mundial "O Jantar", de Herman Koch, já publicado em mais de 40 países, "Precisamos Falar" aborda a temática da banalidade do mal, o desprezo pelo outro e até que ponto é possível culpar os pais pelos erros dos filhos.

Na história, os casais de classe média alta, Sandra (Marjorie Estiano) e Paulo (Alexandre Nero), e Celso (Emílio de Mello) e Anna (Hermila Guedes), se surpreendem com um crime cruel: os filhos adolescentes, na volta de uma festa, matam uma mulher que dormia em um caixa eletrônico. Sentimentos semelhantes e reações opostas tomam conta das duas famílias. As imagens da câmera de segurança do banco não permitem a identificação dos assassinos, mas o caso tem enorme repercussão e os pais acabam descobrindo que seus filhos são os culpados. Nem todos os adultos estão dispostos a revelar à polícia o que aconteceu. A partir daí, surge a grande questão: até onde os pais podem ir para proteger aqueles que amam?