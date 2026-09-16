Demi Lovato apresentou a turnê ’It’s Not That Deep’ em São Paulo - Reprodução / Instagram

Demi Lovato apresentou a turnê ’It’s Not That Deep’ em São PauloReprodução / Instagram

Publicado 16/09/2026 09:13 | Atualizado 17/09/2026 08:04

Demi Lovato realizou a primeira apresentação em São Paulo, nesta terça-feira (15), no Suhai Music Hall, com a turnê "It's Not That Deep". Durante o show, com ingressos esgotados, a diva pop encantou os fãs com as músicas do novo álbum e mais sucessos da carreira. A cantora também se emocionou ao desabafar sobre o "dia muito ruim" que enfrentou, mas reforçou, como de costume, o amor pelos fãs brasileiros.

fotogaleria

Logo após cantar "Skyscraper", uma das antigas canções mais emocionantes da carreira, Demi foi às lágrimas. "Eu amo vocês! Me desculpem, eu tive um dia muito ruim, mas eu estou tão agradecida por estar com vocês. Vocês me fazem tão bem. Muito obrigada por serem fãs tão incríveis, eu devo muito a vocês! Estou muito grata em estar aqui", afirmou a diva pop. Os lovatics, como são chamados os fãs da cantora, retribuíram o carinho com gritos e declarações "Demi, eu te amo."

Demi Lovato chorou durante Skyscraper, dizendo que teve um dia difícil hoje, mas que é muito grata por ter a oportunidade de estar com os fãs brasileiros hoje. pic.twitter.com/BwJvf3fYfI — Demi Lovato Brasil (@demilovatobr) September 16, 2026 Antes de soltar a voz com "Ghost", a artista arriscou algumas palavras em português. Ela novamente se declarou aos fãs e ao marido, o músico canadense Jordan "Jutes" Lutes. "Eu te amo, obrigada. Vou tentar cantar sem chorar. Todos nós temos dias difíceis de vez em quando, mas eu tenho pessoas incríveis na minha vida, como vocês, e meu marido. Jordan, essa é para você. Eu te amo muito". Enquanto cantava a música, que é uma homenagem ao marido, ela chorou novamente. Antes de soltar a voz com "Ghost", a artista arriscou algumas palavras em português. Ela novamente se declarou aos fãs e ao marido, o músico canadense Jordan "Jutes" Lutes. "Eu te amo, obrigada. Vou tentar cantar sem chorar. Todos nós temos dias difíceis de vez em quando, mas eu tenho pessoas incríveis na minha vida, como vocês, e meu marido. Jordan, essa é para você. Eu te amo muito". Enquanto cantava a música, que é uma homenagem ao marido, ela chorou novamente.

“Eu te amo, obrigada. Eu vou tentar cantar sem chorar. Todos nós temos dias difíceis de vez em quando, mas eu tenho pessoas incríveis na minha vida, como vocês, e meu marido. Jordan, essa é pra você. Eu te amo muito. ” Demi Lovato antes de cantar Ghost. pic.twitter.com/UWglDccZDY — Demi Lovato Brasil (@demilovatobr) September 16, 2026

A surpresa da noite foi a canção "My Love Is Like a Star", do álbum "Unbroken", levando o público ao delírio. O setlist contou com mais sucessos consagrados, incluindo "Heart Attack", "Stone Cold", "Tell Me You Love Me", "Confident", "Give Your Heart a Break", "Sorry Not Sorry", "Really Don't Care" e "Cool for the Summer".

O show contou com três looks diferentes. No fim, Demi segurou a bandeira do Brasil do palco. A turnê leva o nome do álbum mais recente da cantora, lançado em 2025. Na décima segunda vinda ao Brasil, a norte-americana se apresenta no mesmo local, também com ingressos esgotados, nesta quarta-feira (16).

Rock in Rio 2026