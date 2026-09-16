Demi Lovato apresentou a turnê ’It’s Not That Deep’ em São PauloReprodução / Instagram

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Mylena Moura
Demi Lovato realizou a primeira apresentação em São Paulo, nesta terça-feira (15), no Suhai Music Hall, com a turnê "It's Not That Deep". Durante o show, com ingressos esgotados, a diva pop encantou os fãs com as músicas do novo álbum e mais sucessos da carreira. A cantora também se emocionou ao desabafar sobre o "dia muito ruim" que enfrentou, mas reforçou, como de costume, o amor pelos fãs brasileiros.
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Demi Lovato se emocionou no primeiro show em São Paulo - Reprodução / X
Demi Lovato fez primeiro show no Suhai Music Hall, em São Paulo - Reprodução / Instagram
Demi Lovato apresentou a turnê 'It's Not That Deep' em São Paulo - Reprodução / Instagram
Logo após cantar "Skyscraper", uma das antigas canções mais emocionantes da carreira, Demi foi às lágrimas. "Eu amo vocês! Me desculpem, eu tive um dia muito ruim, mas eu estou tão agradecida por estar com vocês. Vocês me fazem tão bem. Muito obrigada por serem fãs tão incríveis, eu devo muito a vocês! Estou muito grata em estar aqui", afirmou a diva pop. Os lovatics, como são chamados os fãs da cantora, retribuíram o carinho com gritos e declarações "Demi, eu te amo."
Antes de soltar a voz com "Ghost", a artista arriscou algumas palavras em português. Ela novamente se declarou aos fãs e ao marido, o músico canadense Jordan "Jutes" Lutes. "Eu te amo, obrigada. Vou tentar cantar sem chorar. Todos nós temos dias difíceis de vez em quando, mas eu tenho pessoas incríveis na minha vida, como vocês, e meu marido. Jordan, essa é para você. Eu te amo muito". Enquanto cantava a música, que é uma homenagem ao marido, ela chorou novamente.
A surpresa da noite foi a canção "My Love Is Like a Star", do álbum "Unbroken", levando o público ao delírio. O setlist contou com mais sucessos consagrados, incluindo "Heart Attack", "Stone Cold", "Tell Me You Love Me", "Confident", "Give Your Heart a Break", "Sorry Not Sorry", "Really Don't Care" e "Cool for the Summer".
O show contou com três looks diferentes. No fim, Demi segurou a bandeira do Brasil do palco. A turnê leva o nome do álbum mais recente da cantora, lançado em 2025. Na décima segunda vinda ao Brasil, a norte-americana se apresenta no mesmo local, também com ingressos esgotados, nesta quarta-feira (16).

Rock in Rio 2026

Demi também foi uma das atrações do Palco Mundo do Rock in Rio 2026, neste sábado (12). "Poder me apresentar aqui no Rock in Rio não é apenas um marco na minha carreira, mas um momento inesquecível da minha vida, algo de que vou me lembrar para sempre. Sou muito grata a cada um de vocês que está aqui hoje à noite", afirmou a cantora, na ocasião. O show contou com participação de Pabllo Vittar.