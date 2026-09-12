J Balvin se apresenta no palco Mundo do Rock In RioReginaldo Pimenta/Agência O Dia
Pedro Sampaio transformou a Cidade do Rock, neste sábado (12), em um verdadeiro baile funk. Responsável por abrir o Palco Mundo, o DJ colocou o público para dançar ao som de vários hits. A apresentação ainda contou muita bateção de leque.
Antes mesmo do show começar, o público gritava Pedro Sampaio e batia leques. Ao som de “Sequência Feiticeira”, “Pocpoc”, “No Chão Novinha”, o artista começou o show com o clima lá no alto. “Eu prometo para vocês que hoje vai ser o melhor dia das nossas vidas”, avisou Pedro.
Logo depois, ele, que explorou bem o telão, fez todo mundo tirar o pé do chão com “Galopa”, “Beauty and a Beat”, “Joga pra Lua”, “Perversa”, “Atenção” e “Sequência Striptease”.
A energia continuou lá no alto em “Quer Dançar”, sucesso do Bonde do Tigrão, “Party Rock Anthem”, “Gasolina”, “Sequência Caramelo” e “Firework”.
“Essa é minha primeira vez com vocês no Palco Mundo. Muito obrigada por estarem comigo onde quer que eu vá. Mas nenhum lugar do mundo é tão incrível quanto o Brasil”, disse o DJ, antes de performar “Jetski”, em parceria com Melody, “Ensaio das Maravilhas” e “Se Ela Dança eu Danço”.
“Aquele abraço”, de Gilberto Gil, também fez parte do setlist, assim como “Sequência Cunt”, em que recebeu as Irmãs de Pau, Tasha Kaiala e Clementaum no palco, e “Cavalinho”.
Segunda atração do Palco Mundo neste sábado (12), o cantor colombiano J Balvin colocou o público da Cidade do Rock para dançar! Considerado um dos maiores nomes da música latina contemporânea, o artista apresentou um repertório repleto de sucessos que contagiaram a galera.
O agito começou com “Gasolina”. O artista incendiou o palco, decorado com uma rampa e efeitos visuais, ao som de “Mi Gente”, “Bola Rebola” (em parceria com Anitta), “Loco Contigo” e “Reggaeton”.
Em seguida, Balvin vestiu um casaco verde e amarelo e entoou “Amarillo”, além de se jogar na dança ao lado de seu bailado. O espetáculo seguiu animado com “Morado”, “Azul”, “Bum Bum Tam Tam” e “I Like It”.
O clima esquentou ainda mais. J Balvin aproveitou para tirar o casaco — ficando só de regata branca — e cantou “Safari”, seguido de “Ginza”.
Pedro Sampaio se juntou ao artista na sequência e o funk rolou solto em “Perversa”. Empolgado, o público aproveitou para bater os leques. Melody se juntou aos dois em “JETSKI”.
O espetáculo seguiu animado no final ao som de “Downtown”, “RITMO (Bad Boys for Life)”, Que Calor” é “In da Guetto”.
Em sua décima segunda vinda ao Brasil, Demi Lovato se apresentou neste sábado (12) no Palco Mundo do Rock in Rio e agitou os lovatics, como são conhecidos os fãs da norte-americana. A cantora performou faixas do novo álbum “It's Not That Deep", lançado em outubro de 2025, entre elas “Fast”, “Kiss” e “Frequency”.
A artista mostrou a potência vocal e levantou o público da Cidade do Rock com “Heart Attack”, canção de sucesso do disco “Demi” (2013). Na sequência, ela emendou com a balada “Tell Me You Love Me”, que no videoclipe contou com a participação do astro da série Grey’s Anatomy, Jesse Williams.
"Pode me apresentar aqui no Rock in Rio não é apenas um marco na minha carreira, mas um momento inesquecível da minha vida, algo de que vou me lembrar para sempre. Sou muito grata a cada um de vocês que está aqui hoje à noite”, afirmou a cantora.
Com um body preto e muito brilho, Demi Lovato derreteu junto dos bailarinos na coreografia sensual de “Confident”. Logo depois, ela arriscou frases em português e ouviu gritos de resposta do público. “Muito obrigada! Eu te amo”, disse.
A música “Solo”, feat com Clean Bandit, não ficou de fora do repertório. Já o momento de emoção do show foi marcado pela performance de “Skyscraper”, que fala sobre resiliência e descreve a fragilidade da cantora após o período no qual lidou com distúrbios alimentares e questões de saúde mental.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.