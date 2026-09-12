J Balvin se apresenta no palco Mundo do Rock In Rio - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

J Balvin se apresenta no palco Mundo do Rock In RioReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 12/09/2026 17:55 | Atualizado 13/09/2026 04:42

Neste sábado (12), o Palco Mundo do Rock in Rio uniu o funk e o pop nacional de Pedro Sampaio, o reggaeton global de J Balvin e a potência vocal de Demi Lovato, no show do Maroon 5 como a grande atração principal da noite.

Pedro Sampaio estreia no Palco Mundo



Pedro Sampaio transformou a Cidade do Rock, neste sábado (12), em um verdadeiro baile funk. Responsável por abrir o Palco Mundo, o DJ colocou o público para dançar ao som de vários hits. A apresentação ainda contou muita bateção de leque.



Antes mesmo do show começar, o público gritava Pedro Sampaio e batia leques. Ao som de “Sequência Feiticeira”, “Pocpoc”, “No Chão Novinha”, o artista começou o show com o clima lá no alto. “Eu prometo para vocês que hoje vai ser o melhor dia das nossas vidas”, avisou Pedro.



Logo depois, ele, que explorou bem o telão, fez todo mundo tirar o pé do chão com “Galopa”, “Beauty and a Beat”, “Joga pra Lua”, “Perversa”, “Atenção” e “Sequência Striptease”.



A energia continuou lá no alto em “Quer Dançar”, sucesso do Bonde do Tigrão, “Party Rock Anthem”, “Gasolina”, “Sequência Caramelo” e “Firework”.



“Essa é minha primeira vez com vocês no Palco Mundo. Muito obrigada por estarem comigo onde quer que eu vá. Mas nenhum lugar do mundo é tão incrível quanto o Brasil”, disse o DJ, antes de performar “Jetski”, em parceria com Melody, “Ensaio das Maravilhas” e “Se Ela Dança eu Danço”.



“Aquele abraço”, de Gilberto Gil, também fez parte do setlist, assim como “Sequência Cunt”, em que recebeu as Irmãs de Pau, Tasha Kaiala e Clementaum no palco, e “Cavalinho”.

J Balvin coloca público para dançar



Segunda atração do Palco Mundo neste sábado (12), o cantor colombiano J Balvin colocou o público da Cidade do Rock para dançar! Considerado um dos maiores nomes da música latina contemporânea, o artista apresentou um repertório repleto de sucessos que contagiaram a galera.



O agito começou com “Gasolina”. O artista incendiou o palco, decorado com uma rampa e efeitos visuais, ao som de “Mi Gente”, “Bola Rebola” (em parceria com Anitta), “Loco Contigo” e “Reggaeton”.



Em seguida, Balvin vestiu um casaco verde e amarelo e entoou “Amarillo”, além de se jogar na dança ao lado de seu bailado. O espetáculo seguiu animado com “Morado”, “Azul”, “Bum Bum Tam Tam” e “I Like It”.



O clima esquentou ainda mais. J Balvin aproveitou para tirar o casaco — ficando só de regata branca — e cantou “Safari”, seguido de “Ginza”.



Pedro Sampaio se juntou ao artista na sequência e o funk rolou solto em “Perversa”. Empolgado, o público aproveitou para bater os leques. Melody se juntou aos dois em “JETSKI”.



O espetáculo seguiu animado no final ao som de “Downtown”, “RITMO (Bad Boys for Life)”, Que Calor” é “In da Guetto”.

Demi Lovato revisita sucessos e canta com Pabllo Vittar



Em sua décima segunda vinda ao Brasil, Demi Lovato se apresentou neste sábado (12) no Palco Mundo do Rock in Rio e agitou os lovatics, como são conhecidos os fãs da norte-americana. A cantora performou faixas do novo álbum “It's Not That Deep", lançado em outubro de 2025, entre elas “Fast”, “Kiss” e “Frequency”.



A artista mostrou a potência vocal e levantou o público da Cidade do Rock com “Heart Attack”, canção de sucesso do disco “Demi” (2013). Na sequência, ela emendou com a balada “Tell Me You Love Me”, que no videoclipe contou com a participação do astro da série Grey’s Anatomy, Jesse Williams.



"Pode me apresentar aqui no Rock in Rio não é apenas um marco na minha carreira, mas um momento inesquecível da minha vida, algo de que vou me lembrar para sempre. Sou muito grata a cada um de vocês que está aqui hoje à noite”, afirmou a cantora.



Com um body preto e muito brilho, Demi Lovato derreteu junto dos bailarinos na coreografia sensual de “Confident”. Logo depois, ela arriscou frases em português e ouviu gritos de resposta do público. “Muito obrigada! Eu te amo”, disse.



A música “Solo”, feat com Clean Bandit, não ficou de fora do repertório. Já o momento de emoção do show foi marcado pela performance de “Skyscraper”, que fala sobre resiliência e descreve a fragilidade da cantora após o período no qual lidou com distúrbios alimentares e questões de saúde mental.

Luzes dos telefones foram acesas para o coro em “Stone Cold”. Demi Lovaro seguiu a apresentação com os hits “Sorry Not Sorry”, “Really Don’t Care” e “Sorry To Myself”.

A grande surpresa do show ficou para o encerramento. A cantora Pabllo Vittar entrou no palco e cantou o single “Cool For The Summer” ao lado de Demi Lovato.

Maroon 5 encerra dia de shows no Palco Mundo

O Maroon 5 fechou o penúltimo dia de Rock in Rio neste sábado (12). A banda liderada por Adam Levine abriu a apresentação como headliner do Palco Mundo com a faixa “Harder to Breather”, que faz parte do álbum de estreia “Songs About Jane”, lançado em 2002.

O grupo norte-americano animou o público do festival com “Lucky Strike”, além dos hits “This Love”, que ganhou solos de guitarra do vocalista, “Stereo Hearts”, “Animals”, “One More Night” e “Misery”.

“Já estivemos em todo o mundo, tivemos muita sorte em nossas vidas e em nossas carreiras, mas tenho que dizer: o Rock in Rio é o melhor show, com os melhores fãs”, afirmou Adam.

A banda passou por outros sucessos que marcaram a trajetória de mais de duas décadas na ativa. “Sunday Morning”, presente no primeiro disco, também fez parte do repertório.

O tecladista PJ Morton, que se apresentou com a turnê “Saturday Night Sunday Morning” no Palco Sunset na sexta-feira (11), também soltou a voz em “Heavy”. O momento antecedeu as faixas “Won’t Go Home Without You” e “Memories”.

Adam Levine desceu do palco e cumprimentou o público que estava nas grades enquanto apresentava a canção “She Will Be Loved”, com refrão que foi cantado em coro pelos fãs.

O show do Maroon 5 seguiu com músicas conhecidas do público como Maps” e “Love Somebody”. Uma chuva fraca começou a cair na Cidade do Rock enquanto a banda tocada “Don’t Wanna Know”. O vocalista não perdeu a chance: tirou a regata branca e jogou para a galera.

Na parte final da apresentação, o grupo emplacou os maiores hits da carreira. "Girls Like You" e Moves Like Jagger" levantaram o público antes dos norte-americanos ensaiarem a saída do palco para o bis com "Payphone" e "Sugar".