Rock in Rio 2026 reuniu grandes nomes da músicaDivulgação
Rock in Rio anuncia primeira edição de corrida oficial
Evento vai acontecer em setembro de 2028, no mesmo dia do teste do festival, e contará com shows, gastronomia e mais experiências
Patixa Teló se declara rainha do Rio e celebra Rock in Rio: 'É muito chique'
Influenciadora, conhecida como rainha de Manaus, esbanjou simpatia no acesso VIP à Cidade do Rock e revelou seu amor pelo Rio de Janeiro
Veja o que rolou nos shows do Palco Sunset
Joelma, Marina Sena e Zara Larsson foram as atrações deste domingo (13)
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Evento vai acontecer em setembro de 2028, no mesmo dia do teste do festival, e contará com shows, gastronomia e mais experiências
Confira o que rolou no Palco Mundo
Ivete Sangalo, Lola Young, Halsey e Twenty One Pilots fecham o último dia de Rock in Rio
De Twenty One Pilots a Zara Larsson: veja horários do RiR neste domingo
Ivete Sangalo, Halsey, Marina Sena, Joelma e Dennis também se apresentam; confira ainda transporte e itens permitidos
Dona do Mundo! Ivete celebra trajetória histórica no Rock in Rio
Cantora contagia o público neste domingo (13), a partir das 17h, e atinge a marca de 20 apresentações no festival de música
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