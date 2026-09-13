Rock in Rio 2026 reuniu grandes nomes da música - Divulgação

Rock in Rio 2026 reuniu grandes nomes da músicaDivulgação

Publicado 13/09/2026 18:20

No último dia da edição 2026, neste domingo (13), o Rock in Rio anunciou a primeira edição da sua corrida oficial, o "Rock in Run". O evento vai acontecer em setembro de 2028, no mesmo dia do teste do festival, e também contará com shows, gastronomia e mais experiências para o público.

Assim que os portões abrem, os fãs têm o costume de correr até a grade do Palco Mundo para garantir o melhor lugar. O evento é inspirado neste momento emblemático e terá percursos de 5 km e 10 km. A linha de chegada vai reunir atrações, dando uma palinha do que o público encontrara nos dias de festival.

Com largada no pôr do sol, a corrida acontece durante a noite e terá uma chegada que é também o início de uma nova experiência: um show para celebrar a conclusão da prova. Ao todo, 10 mil atletas poderão participar.

"Por que alguém começa a correr? Para cuidar da saúde, da mente, superar limites, bater metas. E nossos fãs no festival? Buscam dias de festa, de paz, de felicidade a partir da música que é o fio condutor de toda a nossa história. E aí, repara só: o que acontece se juntarmos as duas paixões, esporte e música? A Rock in Run é uma oportunidade de os fãs terem uma experiência completamente diferenciada na Cidade do Rock", afirmou o criador do festival, Roberto Medina.

Leilão

Com a verba destinada para ações sociais, o leilão de guitarras assinadas por artistas começa nesta segunda-feira (14), e vai até o próximo dia 25. Estarão disponíveis instrumentos autografados por Bring Me The Horizon, Foo Fighters e Calvin Harris.



Campanha de combate à fome

Já a parceria com a Ação da Cidadania, uma mobilização nacional de combate à fome, somou mais de 866 mil pratos de comida doados até o fim desta edição. O número de refeições doadas foi contabilizado diariamente, em tempo real, no "Pratômetro" instalado na Cidade do Rock.

Edição 2026

O Rock in Rio 2026 aconteceu nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, reunindo mais de 700 mil pessoas na Cidade do Rock, sendo 49% delas vindas de fora do estado do Rio, com fãs de 89 países. O público acompanhou de perto uma programação que contou com 190 shows, mais de 1.300 artistas e 45 apresentações internacionais.

The Town

Além disso, anunciou as datas da terceira edição do The Town. O festival, que ocorre em São Paulo, será realizado nos dias 4, 5, 6, 11 e 12 de setembro de 2027.