Joelma contagiou o público do Rock in Rio com a energia paraense - Reginaldo PImenta/Agência O Dia

Joelma contagiou o público do Rock in Rio com a energia paraense Reginaldo PImenta/Agência O Dia

Publicado 13/09/2026 19:16 | Atualizado 14/09/2026 09:15

Joelma contagiou o Rock in Rio com a energia paraense em sua estreia no festival neste domingo (13). A artista subiu no Palco Sunset para uma apresentação marcada por sucessos que atravessam sua trajetória, com destaque para músicas da época que fez parte da Banda Calypso, e a participação especial de Viviane Batidão.

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Na abertura, Joelma emendou "Dançando Calypso", "Pra Te Esquecer" e "Estrela Dourada". O público acompanhou a cantora em coro durante "A Lua Me Traiu". O repertório também resgatou "Acelerou", "Xonou, Xonou" e "Isso é Calypso".

O show destacou a diversidade da música paraense. Joelma recebeu Viviane Batidão no palco para cantar "Balanço do Norte", parceria que reúne referências à cultura amazônica. Sozinha no palco, a convidada performou "Galera da Golada", "Olha Bem Para Mim" e "Só Pra Tu", parceria gravada com Anitta.



Com trocas rápidas de figurino, coreografias e o tradicional bate-cabelo, Joelma manteve o público em movimento durante todo o espetáculo. Na reta final, a cantora apostou em "Tchau Pra Você", "Voando Pro Pará", "Não faz sentido" e "Ainda Te Amo".



Marina Sena aposta na sensualidade



Marina Sena foi a terceira atração do Palco Sunset neste domingo (13). Esbanjando sensualidade, a cantora iniciou a apresentação com "Numa Ilha", canção que faz parte do álbum “Coisas Naturais”, disponibilizado em setembro do ano passado.



"Doçura", parceira com Çantamarta, contou com performance de dança do ventre e participação de Luis Lozano, um dos integrantes do grupo. O show seguiu com a artista cantando os singles "Taiobeiras (Folha Grande)" e "Ouro de Tolo".



Céu foi a convidada especial do show. A cantora subiu ao palco para dividir os vocais com Marina Sena em "Malemolência" e "Varanda Suspensa".

Um dos maiores sucessos da trajetória artística de Marina, "Por Supuesto" marcou a segunda metade do espetáculo. A cantora aproveitou a faixa para deixar o palco e se aproximar do público.



A cantora retomou o ritmo dançante com "Voltei Pra Mim", "Lua Cheia" e "Carnaval", single gravado em parceria com o Psirico. O encerramento ficou por conta de "Desmitificar", fechando a apresentação com uma faixa de seu trabalho mais recente.



Zara Larsson faz apresentação solar

A chuva que marcou a noite de domingo (13) no Rock in Rio não impediu Zara Larsson de transformar o Palco Sunset em uma pista de dança. A sueca apresentou um repertório que percorreu diferentes fases da carreira, além do álbum "Midnight Sun", lançado em setembro de 2025. A faixa-título abriu e também encerrou o espetáculo.

A cantora pediu que o público ajudasse a criar uma atmosfera ensolarada durante o show. A proposta apareceu também na cenografia e nos elementos visuais, que contou com cores vibrantes, referências ao verão e golfinhos infláveis.

Entre as músicas apresentadas estiveram "Can’t Tame Her", "SHE DID IT AGAIN", "I Would Like/Sundown", "Hot & Sexy", "Wow", "Ain’t My Fault", "Pretty Ugly" e "Stateside".

Na performance de "Lush Life", uma fã subiu no palco para acompanhar a cantora. Ela contou que não falava inglês, mas entrou na brincadeira e participou da coreografia ao lado de Zara Larsson e das bailarinas. O momento arrancou aplausos do público.

Na segunda metade do show, Zara ainda cantou sucessos como "Never Forget You", "Blue Moon" e "Symphony".