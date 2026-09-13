Nem a chuva foi capaz de tirar a animação do público que acompanhou as apresentações que encerraram o último dia do Rock in Rio. Neste domingo (13), Ivete Sangalo levou para o Palco Mundo elementos da cultura espanhola, que carrega da família paterna, e abriu o espaço principal do festival com o sucesso "Dançando".
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A cantora performou a lambada "Chorando se Foi", além de faixas que são sucessos do Carnaval, entre elas "Energia de gostosa", "Macetando", "Cria da Ivete", "Festa", "Sorte grande" e "Tempo de alegria".
"Corazón Partío", sucesso de Alejandro Sanz regravado pelos artistas no DVD filmado no Maracanã em 2006, também fez parte do repertório. Ivete Sangalo ainda revisitou o single "Eva", conhecida na voz da artista quando foi vocalista da banda Eva entre 1993 e 1999.
As baladas românticas marcaram presença no setlist como "Deixo" e "Faz Tempo". Em seguida, a Cidade do Rock caiu na folia com “Cadê Dalila” e "O Mundo Vai".
O Palco Mundo foi invadido pelas filhas gêmeas da cantora, Helena e Marina, que dançaram ao som de "O Verão Bateu Em Minha Porta", canção que encerrou o show de Ivete.
Lola Young faz primeiro show no Brasil
Pela primeira vez no Brasil, Lola Young foi a segunda atração do Palco Mundo do Rock in Rio. Neste domingo (13), a artista inglesa apresentou as canções do terceiro e mais recente disco "I’m Only F**king Myself", lançado em setembro de 2025.
A cantora abriu a apresentação com "d£aler" e estabeleceu o tom do show marcado por muita atitude. Ao longo do repertório, a inglesa passeou por diferentes momentos da carreira, como "Post Sex Clarity", "Not Like That Anymore", "One Thing", "Conceited" e "Big Brown Eyes".
Lola Young mesclou momentos explosivos e mais intimistas na performance de outras faixas da trajetória artistica: "You Noticed", "Why do i Feel Better When i Hurt You?", "SPIDERS" e "SAD SOB STORY! :)".
Entre os momentos de maior conexão com o público, "Messy" se destacou como um dos pontos altos da noite. O hit, que ajudou a projetar Lola Young internacionalmente, ganhou uma recepção calorosa dos fãs na Cidade do Rock e encerrou a apresentação.
Halsey explora o pop-rock
Sob chuva fraca, Halsey subiu ao Palco Mundo neste domingo (13) e cantou para uma plateia modesta que se aproximava aos poucos das grades. A norte-americana apostou em "Nightmare" na abertura. "Como vai? Tudo bem?", perguntou ao público.
Logo depois, a cantora seguiu a apresentação com "I am Not a Woman, I’m a God", "Castle", "You Should be Sad" e "Dog Years".
A artista norte-americana arriscou outra expressão em português ao responder os gritos dos fãs de "Halsey, eu te amo!". Ela respondeu: "Obrigada!"
"Honey" foi tocada na sequência. O sucesso mundial "Closer", feat com The Chainsmokers, não ficou de fora do setlist e ganhou um arranjo de pop-rock.
Halsey tocou violão no começo da performance de "Without Me", um dos maiores hits da carreira da artista. A faixa foi lançada em 2018 e posteriormente integrou o disco "Manic", lançado dois anos depois.
A norte-americana elevou a temperatura com a interpretação de "Gasoline". Halsey terminou o show ao som de "Lonely is the Muse", mas não sem antes agradecer o momento especial junto dos fãs no festival. "Rock in Rio, obrigada", se despediu.
Twenty One Pilots
O Rock in Rio 2026 chegou ao fim neste domingo (13) e o duo Twenty One Pilots, formado por Tyler Joseph e Josh Dun, encerrou os trabalhos na Cidade do Rock. Headliner do Palco Mundo, os artistas encararam um público menos numeroso, mas composto por fãs animados.
A apresentação começou com "Overcompensate" e passou por diferentes fases da carreira da banda. O repertório também incluiu "The Contract", "Center Mass", "Shy Away", "Heathens", "Next Semester", "One Way" e "Tear in My Heart".
A força do espetáculo esteve também na movimentação dos músicos. Tyler Joseph correu pelo palco e se aproximou da plateia, enquanto Josh Dun ficou sem camisa e escalou uma estrutura para tocar bateria das alturas.
Um dos momentos mais especiais aconteceu durante "Ride". Jonathan, segurança do festival e fã da banda, foi chamado para subir no palco e cantar com Tyler.
Na segunda metade, o repertório do Twenty One Pilots seguiu com "Heavydirtysoul", "Drum Show", "Tally", "Doubt", "Stressed Out" e "Drag Path" e, além do cover de "Seven Nation Army", da extinta banda The White Stripes.
No encerramento, o duo performou a canção "Trees". Suspensos sobre o público em pequenas plataformas, os dois tocaram tambores em meio aos fãs empolgados e mantiveram a intensidade até os últimos minutos no Palco Mundo.