Patixa Teló se declara rainha do Rio e celebra Rock in Rio: 'É muito chique'Rodrigo T Ribeiro/Agência O Dia
Patixa Teló se declara rainha do Rio e celebra Rock in Rio: 'É muito chique'
Influenciadora, conhecida como rainha de Manaus, esbanjou simpatia no acesso VIP à Cidade do Rock e revelou seu amor pelo Rio de Janeiro
Patixa Teló se declara rainha do Rio e celebra Rock in Rio: 'É muito chique'
Influenciadora, conhecida como rainha de Manaus, esbanjou simpatia no acesso VIP à Cidade do Rock e revelou seu amor pelo Rio de Janeiro
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