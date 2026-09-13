Patixa Teló se declara rainha do Rio e celebra Rock in Rio: 'É muito chique'Rodrigo T Ribeiro/Agência O Dia

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Rodrigo T Ribeiro
Patixa Teló chegou ao Rock in Rio 2026 esbanjando simpatia e chamando atenção pelo visual cheio de personalidade, com joias e um detalhe especial: um leão no pescoço, símbolo que combinou com a realeza que a influenciadora carrega no imaginário dos fãs. Conhecida como a rainha de Manaus, ela brincou que agora também pode ser considerada a rainha do Rio de Janeiro, tamanha a paixão que demonstra pela cidade.
Durante sua passagem pelo transfer VIP para a Cidade do Rock, Patixa atendeu aos fãs que a procuravam, posou para fotos e falou sobre a felicidade de estar novamente no Rio.
“Quando eu venho para o Rio de Janeiro eu amo, sinto muita saudade daqui”, contou.
Ao ser questionada sobre o espaço que Manaus e o Rio ocupam em seu coração, Patixa não pensou duas vezes e entrou na brincadeira: “Manaus, no meu coração? Não tem essa mais. Agora só Rio de Janeiro.”
No Rock in Rio, a influenciadora também estava vivendo um momento especial. “Estou aqui, subi na vida, estou feliz da vida no Rock in Rio”, afirmou, celebrando a presença no festival.
E o que não faltou foi disposição para curtir o último dia de festa. Patixa revelou que queria dançar ao som de Joelma e contou que é fã dos artistas que fazem parte da programação do encerramento.
Com muita simpatia, joias e o leão no pescoço, Patixa Teló mostrou que pode até ser a rainha de Manaus, mas o Rio de Janeiro já ganhou um lugar especial no coração da influenciadora.
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Patixa Teló se declara rainha do Rio e celebra Rock in Rio: \'É muito chique\'
Patixa Teló se declara rainha do Rio e celebra Rock in Rio: \'É muito chique\'