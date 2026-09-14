MC Carol foi uma das atrações do Espaço Favela do Rock in RioRodrigo T Ribeiro / Agência O DIA
Em sua quarta participação no Rock in Rio, Carol contou que a emoção continua sendo a mesma. “Pela quarta vez no Rock in Rio, muito feliz, muita emoção. Todo Rock in Rio é isso, essa emoção é gratificante. Estou voltando aqui e estou muito feliz”, afirmou.
A cantora também relembrou, com bom humor, situações vividas em apresentações anteriores. No ano passado, chegou a esquecer a letra de “Minha Namorada”. Desta vez, o desafio foi outro: depois do show, Carol revelou que sentiu um pouco de falta de água ao deixar o palco.
O Palco Favela tem como embaixador o cantor Belo, por quem Carol fez questão de declarar sua admiração. “Ele é maravilhoso, Belo é maravilhoso, sem palavras. Sou muito fã do Belo, muito fã”, disse a funkeira.
Questionada sobre qual música do cantor escolheria para homenageá-lo, Carol ficou na dúvida diante de tantos sucessos, mas não deixou de cantarolar um trecho de uma das canções de Belo.
E se tem uma música que não pode faltar no repertório de MC Carol, a resposta veio rápida: “Investir em Você”. O hit virou uma das marcas de seus shows e ganhou novamente a força da voz da artista diante do público do Rock in Rio.
Com funk, carisma e muita personalidade, MC Carol de Niterói deixou sua marca no Palco Favela e reforçou a potência da música produzida nas periferias dentro de um dos maiores eventos musicais do mundo.