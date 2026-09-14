MC Carol foi uma das atrações do Espaço Favela do Rock in Rio - Rodrigo T Ribeiro / Agência O DIA

MC Carol foi uma das atrações do Espaço Favela do Rock in RioRodrigo T Ribeiro / Agência O DIA

Publicado 14/09/2026 11:29

MC Carol de Niterói foi um dos destaques do Espaço Favela na sexta-feira (11) do Rock in Rio 2026. A funkeira colocou a Cidade do Rock para cantar seus sucessos e mostrou, mais uma vez, a força do funk e da representatividade periférica no maior festival de música do país.