Rio - A 26ª edição do Grammy Latino acontece nesta quinta-feira (13) em Las Vegas, nos Estados Unidos, e a cerimônia já premiou diversos artistas brasileiros. Sorriso Maroto e a dupla Chitãozinho e Xororó foram alguns dos ganhadores.
Indicada em sete categorias, a cantora Liniker faturou três prêmios: Melhor Canção em Língua Portuguesa por "Veludo Marrom", Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa e Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa por "Caju".
Confira a lista completa dos vencedores:
- Melhor Música para Mídias Visuais
"Cada Minuto Cuenta" - Pedro Osuna
"Cien Años De Soledad" - Camilo Sanabria (vencedor)
"El Eternauta" - Federico Jusid
"In The Summers" - Eduardo Cabra
"Pedro Páramo" - Gustavo Santaolalla
- Melhor Álbum de Música Sertaneja
"Let's Go Rodeo" – Ana Castela
"José & Durval" – Chitãozinho & Xororó (vencedor)
"Obrigado Deus" – Léo Foguete
"Transcende (Ao Vivo / Deluxe)" – Lauana Prado
"Do Velho Testamento" – Tierry
- Melhor Vídeo Musical Versão Curta
"EL CLúB" - Bad Bunny
"Diamantes, Lágrimas e Rostos Para Esquecer (Dlre)" - Bk'
"#Tetas" - Ca7riel & Paco Amoroso (vencedor)
"Cura Pa Mi Alma" - Vera Grv
"Full Time Papi" - Guitarricadelafuente
- Melhor Vídeo Musical Versão Longa
"Papota" - Ca7riel & Paco Amoroso (vencedor)
"Iradoh" - 3 Atos De Irmandade: A Música, O Crime E A Justiça - Hodari
"Mon Laferte, Te Amo" - Mon Laferte
"Lamento (Extended Cut)" - Gaby Moreno
- Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa
"O Mundo Dá Voltas" – Baianasystem (vencedor)
"Colinho" – Maria Beraldo
"Reações Adversas / Ao Persistirem Os Sintomas" – Tó Brandileone
"Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto!" – Djonga
"Big Buraco" – Jadsa
- Melhor Álbum de Música Cristã (Língua Portuguesa)
"Ton Carfi 20 Anos (Ao Vivo)" – Ton Carfi
"Razão Da Esperança" – Paloma Possi
"Onde Guardamos As Flores?" – Resgate
"Memóri4s (Ao Vivo)" – Eli Soares (vencedor)
"A Maior Honra" – Julliany Souza
- Melhor Álbum de Música Cristã (Língua Espanhola)
"Exaltado" – Marco Barrientos
"La Novia" – Christine D’clario
"Coritos Vol. 1" – Israel & New Breed
"Aquí Estamos" – Marcos Vidal
"Legado" – Marcos Witt (vencedor)
- Melhor Álbum Instrumental
"Alma En Cuba" - Ariel Brínguez & Iván "Melon" Lewis
"Saga" - Yamandu Costa, Martín Sued e Orquestra Assintomática
"Ida e Volta" - Yamandu Costa
"Havana Meets Harlem" - Harlem Quartet Featuring Aldo López Gavilán
"Y El Canto De Todas" - Rafael Serrallet & Orquesta Filarmónica Nacional de Lviv (vencedor)
- Melhor Álbum de Jazz Latino
"Hamilton de Holanda Trio Live in NYC" - Hamilton de Holanda - VENCEDOR
"La Fleur de Cayenne" - Paquito D'Rivera & Madrid-New York Connection Band
"Luces y Sombras" - Iván Melon Lewis Trio
"Cuba And Beyond" - Chucho Valdés, Royal Quartet (vencedor)
"Golden City" - Miguel Zenón
- Melhor Álbum de Música Infantil
"Los Nuevos Canticuentos" - Canticuentos, Coro de Ríogrande (vencedor)
"Aventuras de Caramelo" - Antonio Caramelo, Malibu
"Cenas Infantis" - Palavra Cantada
"Buscapié" - Luis Pescetti, Juan Quintero
"Jirafas" - Rita Rosa
- Melhor Interpretação Reggaeton
Baja Pa' Acá - Rauw Alejandro Featuring Alexis & Fido
Voy A Llevarte Pa Pr - Bad Bunny (vencedor)
Dile A Él - Nicky Jam
Brillar - Lenny Tavárez
Reggaeton Malandro - Yandel Featuring Tego Calderón
Melhor Interpretação Urbana/Fusão Urbana
"Capaz (Merengueton)" – Alleh, Yorghaki
"Dtmf" – Bad Bunny – (vencedor)
"De Maravisha" – Tokischa Featuring Nathy Peluso
"La Plena" – W Sound 05 – W Sound Featuring Beele & Ovy On The Drums
"Roma" – Jay Wheeler
- Melhor Canção Rap/Hip Hop
El Favorito De Mami - Big Soto Featuring Eladio Carrion
Fresh - Trueno (vencedor)
Parriba - Akapellah Featuring Trueno
Sudor Y Tinta - J Noa & Vakero
Thc - Arcángel
- Melhor Álbum Pop Tradicional
Bogotá - Andrés Cepeda (vencedor)
Cursi - Zoe Gotusso
Lo Que Nos Faltó Decir - Jesse & Joy
Natalia Lafourcade Live At Carnegie Hall - Natalia Lafourcade
Después De Los 30 - Raquel Sofía
- Melhor Canção Pop
"Bogotá" - Andrés Cepeda
"El Día Del Amigo" - CA7RIEL & Paco Amoroso (vencedor)
"Querida Yo" - Yami Safdie & Camilo
"Soltera" - Shakira
"Te Quiero" - Nicole Zignago
- Melhor Álbum de Engenharia de Gravação
"Bodhiria" – Judeline
"Caju" – Liniker
"Cancionera" – Natalia Lafourcade (vencedor)
"Enquanto Os Distraídos Amam" – Pedro Emílio
"Love Cole Porter" – Antonio Adolfo
- Melhor Álbum de Samba/Pagode
"Alcione" – Alcione
"Manual Prático Do Novo Samba Tradicional, Vol. 2: Tia Darci" – Marcelo D2
"Pagode Da Mart'nália" – Mart'nália
"Zeca Pagodinho - 40 Anos (Ao Vivo)" – Zeca Pagodinho
"Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol. 3 - Homenagem Ao Fundo De Quintal (Gravado Em Londres)" – Sorriso Maroto (vencedor)
- Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira
"Sentido" – 5 A Seco
"Um Mar Pra Cada Um" – Luedji Luna (vencedor) 
"Pique" – Dora Morelenbaum
"Divina Casca" – Rachel Reis
Beleza. Mas Agora A Gente Faz O Que Com Isso? – Rubel
- Melhor Canção em Língua Portuguesa
"Maravilhosamente Bem" – Julia Mestre
"Ouro De Tolo" – Marina Sena
"Transe" – Zé Ibarra
"Um Vento Passou (Para Paul Simon)" – Milton Nascimento & Esperanza Spalding Featuring Paul Simon
"Veludo Marrom" – Liniker (vencedor)
- Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa
"Casa Coração" – Joyce Alane
"Ao Vivo No Ccb: Homenagem A José Mário Branco" – Camané
"Universo De Paixão" – Natascha Falcão
"Transespacial" – Fitti
"Dominguinho" – João Gomes, Mestrinho e Jota.pê (vencedor)
- Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa
"Só Quero Ver" – BK’ & Evinha
"Demoro A Dormir" – Djonga Featuring Milton Nascimento
"Caju" – Liniker (vencedor)
"A Dança (Ao Vivo)" – Mc Hariel & Gilberto Gil
"Barbie" – Mc Tuto Featuring Dj Glenner
- Melhor Álbum de Música Alternativa
Marilina Bertoldi – "Para quien trabajas Vol. I"
CA7RIEL & Paco Amoroso – "Papota" (vencedor)
Judeline – "Bodhiria"
Latin Mafia – "Todos los días todo el día"
Rusowsky – "DAISY"
- Melhor Álbum Pop/Rock
"Vándalos" - Bandalos Chinos
"Malhablado" - Diamante Eléctrico
"Malcriado" - Lasso
"El Último Día De Nuestras Vidas" - Dani Martín
"Ya Es Mañana" - Morat (vencedor)
"R" - RENEE
- Melhor Canção Pop/Rock
"Ángulo Muerto" – Leiva, compositor (Leiva)
"Desastres Fabulosos" – Conociendo Rusia, Jorge Drexler & Pablo Drexler, compositores (Jorge Drexler & Conociendo Rusia) (vencedor)
"Lucifer" – Renzo Bravo, Lasso & Orlando Vitto, compositores (Lasso)
"no llames lo mio nuestro" – Joaquina & Andry Kiddos, compositores (Joaquina)
"Tu Manera De Amar" – Julián Bernal & Debi Nova, compositores (Debi Nova)
"Un último vals" – Leiva, Benjamín Prado & Joaquín Sabina, compositores (Joaquín Sabina)
Melhor Álbum de Rock
"Legado" – A.N.I.M.A.L
"Luna En Obras (En Vivo)" – Marilina Bertoldi
"A TRES DÍAS DE LA TIERRA" – Eruca Sativa
"Gigante" – Leiva
"Novela" – Fito Paez – (vencedor)
- Melhor Canção de Rock
"La Torre" – RENEE, compositor (RENEE) – (vencedor com empate)
"Legado" – Andrés Giménez, compositor (A.N.I.M.A.L)
"Sale El Sol" – Fito Paez, compositor (Fito Paez) (vencedor com empate)
"TRNA" – Ali Stone, compositor (Ali Stone)
"VOLARTE" – Eruca Sativa, compositores (Eruca Sativa)
- Melhor Canção Alternativa
El Ritmo - Salvador Colombo, songwriter (Bandalos Chinos)
Joropo - Javier Fernández Blanco, Pablo Gómez Cano, Roberto Gutierrez Acosta, Andrés De Las Heras, Judeline & Pablo López García, songwriters (Judeline)
Siento Que Merezco Más - Latin Mafia, songwriters (Latin Mafia)
(Sola) - Paloma Morphy, songwriter (Paloma Morphy)
#Tetas - Rafa Arcaute, Gino Borri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Gale, Vicente Jiménez "Vibarco" & Federico Vindver, songwriters (CA7RIEL & Paco Amoroso) (vencedor)
- Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa
"No Escuro, Quem É Você?" – Carol Biazin
"Fugacidade" – Janeiro
"Caju" – Liniker (vencedor)
"Maravilhosamente Bem" – Julia Mestre
"Coisas Naturais" – Marina Sena
- Melhor Álbum Pop Contemporâneo
Cuarto Azul - Aitana
Palacio - Elsa y Elmar
Al Romper La Burbuja - Joaquina
En Las Nubes - Con Mis Panas - Elena Rose
¿Y Ahora Qué? - Alejandro Sanz (vencedor)
- Compositor do ano
Edgar Barrera (vencedor)
João Ferreira
Pablo Preciado
Mónica Vélez
Ale Zéguer
- Produtor do Ano
Rafa Arcaute, Federico Vindver (vencedor)
Edgar Barrera
Nico Cotton (vencedor)
Andres Torres, Mauricio Rengifo
Matheus Stiirmer
- Melhor Álbum do Ano
"Cosa nuestra" – Rauw Alejandro
"DeBÍ TiRAR MáS FOToS" – Bad Bunny (vencedor)
"Papota" – CA7RIEL & Paco Amoroso
"Raíces" – Gloria Estefan
"Puñito de Yocahú" – Vicente García
"al romper la burbuja" – Joaquina
"Cancionera" – Natalia Lafourcade
"Palabra de to’s (seca)" – Carín León
"Caju" – Liniker
"En las nubes - con mis panas" – Elena Rose
"¿Y ahora qué?" – Alejandro Sanz
- Melhor Gravação do Ano
"Baile inolvidable" – Bad Bunny
"DtMF" – Bad Bunny
"El día del amigo" – CA7RIEL & Paco Amoroso
"#Tetas" – CA7RIEL & Paco Amoroso
"Desastres fabulosos" – Jorge Drexler & Conociendo Rusia
"Lara" – Zoe Gotusso
"Si antes te hubiera conocido" – Karol G
"Cancionera" – Natalia Lafourcade
"Ao teu lado" – Liniker
"Palmeras en el jardín" – Alejandro Sanz (vencedor)
- Melhor Canção do Ano
"Baile inolvidable" – Bad Bunny
"Bogota" –Andres Cepeda
"Cancionera" – Natalia Lafourcade
"DtMF" – Bad Bunny
"El dia del amigo" – CA7RIEL & Paco Amoroso
"Otra noche de llorar" – Mon Laferte
"Palmeras en el jardin" – Alejandro Sanz
"Si antes te hubiera conocido" – Karol G (vencedor)
"#Tetas" – CA7RIEL & Paco Amoroso
"Veludo marrom" - Liniker
Melhor Artista Revelação
Alleh
Annasofia
Yerai Cortés
Juliane Gamboa
Camila Guevara
Isadora
Alex Luna
Paloma Morphy (vencedor)
Sued Nunes
Ruzzi
- Melhor Álbum de Música Urbana
"Debí Tirar Más Fotos" - Bad Bunny - (vencedor)
"Underwater" - Fariana
"Naiki" - Nicki Nicole
"MPC (Música Popular Carioca)" - Papatinho
"Elyte" - Yandel
- Melhor Canção Urbana
"Cosas Pendientes" - Édgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz Moreno, Luis Miguel Gómez Castaño, Manuel Lorente Freire & Maluma, songwriters (Maluma)
"DtMF" - Bad Bunny, Scott Dittrich, JULiA LEWiS, MAG, Roberto Jose Rosado Torres, Hugo Rene Sencion Sanabria & Tyler Spry, songwriters (Bad Bunny) (vencedor)
"En La City" - Trueno & Young Miko, songwriters (Trueno Featuring Young Miko)
"LA MuDANZA" - Bad Bunny, Julio Gastón, Luis Amed Irizarry, Marcos Masis, Jay Anthony Nuñez & Roberto Jose Rosado Torres, songwriters (Bad Bunny)
"Xq Eres Así" - Alejandro Avila, Alvaro Díaz, Manuel Lara, Nathy Peluso & Joyce Francue Santana Febres, songwriters (Alvaro Diaz Featuring Nathy Peluso)
- Melhor Interpretação de Música Eletrônica Latina
"Orión (Sistek Remix)" – Boza, Elena Rose & Sistek
"Ella Quiere Techno" – Imanbek & Taichu
"Qqqq" – Ela Minus
"Rulay En Dubai – (Extended)" – Mr. Pauer, Villa Electronika & Dj Polin
"Veneka" – Rawayana e Akapellah – (vencedores)
- Melhor Álbum de Salsa
Big Swing – José Alberto "El Canario"
Fotografías – Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta (vencedor)
Mira Como Vengo – Issac Delgado
Infinito Positivo – Los Hermanos Rosario
Debut Y Segunda Tanda, Vol. II – Gilberto Santa Rosa
- Melhor Álbum de Cumbia/Vallenato
SON 30 – Checo Acosta
El Último Baile – Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella (vencedor)
De Amor Nadie Se Muere – Karen Lizarazo
Baila Kolombia – Los Cumbia Stars
La Jerarquía – Peter Manjarrés & Luis José Villa
Melhor Álbum Merengue/Bachata
El Más Completo – Alex Bueno
Novato Apostador – Eddy Herrera (vencedor)
Milly Quezada – Live Vol. 1 Desde El Teatro Nacional De República Dominicana – Milly Quezada
Melhor Álbum Tropical Tradicional
Malena Burke Canta A Meme Solis, Vol. 1 – Malena Burke & Meme Solis
Raíces – Gloria Estefan (vencedor)
Caminando Piango Piango – Orquesta Failde
Melhor Álbum Tropical Contemporâneo
Calidosa – Mike Bahía
Puñito De Yocahú – Vicente García (vencedor)
Ilusión Óptica – Pedrito Martínez
Bingo – Alain Pérez
Fiesta Candelaria – Puerto Candelaria
Melhor Canção Tropical
"Ahora O Nunca" – Juan José Hernandez, compositor (Gilberto Santa Rosa)
"Cariñito" – Techy Fatule, compositor (Techy Fatule)
"La Foto" – Larry Coll, Luis Enrique & Marcos Sánchez, compositores (Luis Enrique)
"Nunca Me Fui" – Rubén Blades, Andy Clay, Fonseca, Felipe González Abad & Yoel Henríquez, compositores (Fonseca & Rubén Blades)
"Si Antes Te Hubiera Conocido" – Edgar Barrera, Andres Jael Correa Rios & Karol G, compositores (Karol G) (vencedor)
"Si Volviera Jesús" – Jorge Luis Pilotocompositor (Víctor Manuelle)
"Venga Lo Que Venga" – Andy Clay, Fonseca & Alberto Montenegro, compositores (Fonseca, Rawayana)
- Melhor Álbum Cantor Compositor
"Dos Hemisferios" – Alejandro Y Maria Laura
"el cuerpo después de todo" – Valeria Castro
"Cancionera – Natalia Lafourcade" (vencedor)
"Cosas Que Sorprenden A La Audiencia" – Vivir Quintana
"Relatos" – Ale Zéguer
- Melhor Canção Cantor Compositor
"aeropuerto" – Joaquina, compositor (Joaquina)
"Amarte sin que quieras irte" – Camilú, compositor (Camilú)
"Cancionera" – Natalia Lafourcade, compositor (Natalia Lafourcade) (vencedor)
"Como Un Pájaro" – Silvana Estrada, compositor (Silvana Estrada)
"Quisqueya" – Vicente García, compositor (Vicente García)
- Melhor Álbum de Música Ranchera/Mariachi
"Mi Suerte Es Ser Mexicano" – Pepe Aguilar
"Alma De Reyna 30 Aniversario" – Mariachi Reyna De Los Ángeles
"¿Quién + Como Yo?" – Christian Nodal (vencedor)
- Melhor Álbum de Música Banda
"4218" – Julión Álvarez y su Norteño Banda (vencedor)
"25 Aniversario (Deluxe)" – Luis Ángel "El Flaco"
"Edición Limitada" – Banda Ms De Sergio Lizarraga
- Melhor Álbum de Música Texana
"Imperfecto, Vol. 2" – El Plan
"Yo No Te Perdí" – Gabriella
"Reflexiones" – Grupo Cultura
"El Siguiente Paso (Live Session)" – Marian y Mariel
"Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.1/En Vivo)" – Bobby Pulido (vencedor)
6 – Juan Treviño
- Melhor Álbum de Música Nortenha
"El Plan & Manuel Alejandro" – El Plan & Manuel Alejandro
"Pasado, Presente, Futuro" – La Energía Norteña
"La Lotería – Los Tigres Del Norte" (vencedor)
"V1V0" – Alfredo Olivas
"Frente A Frente" – Pesado
- Melhor Álbum de Música Mexicana Contemporânea
"Mirada" – Ivan Cornejo
"Leyenda" – DannyLux
"Evolución" – Grupo Firme
"Palabra De To's (Seca)" – Carín León (vencedor)
"Incómodo" – Tito Double P
- Melhor Canção Regional
"Hecha Pa' Mí" – Edgar Barrera, Iván Gamez, Alex Hernandez & Adelaido Solis, compositores (Grupo Frontera)
"La Lotería" – Luciano Luna, compositor (Los Tigres Del Norte) (vencedor)
"Me Jalo" – Miguel Armenta, Edgar Barrera & Jesús Ortiz Paz, compositores (Fuerza Regida, Grupo Frontera)
"¿Seguimos o No?" – Fernanda Diaz, Daniela Garcia Rosso, Lupita Infante & Mauro Muñoz, compositores (Lupita Infante)
"Si Tú Me Vieras" – Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz Moreno, Carín León & Maluma, compositores (Carín León, Maluma)
"Tierra Trágame" – César Gonzales & Kakalo, compositores (Kakalo, Carín León)
- Melhor Álbum de Música Folclórica
"Conjuros" – Susana Baca
"Joropango" – Kerreke, Daniela Padrón (vencedor)
"Lentamente" – Sílvia Pérez Cruz & Juan Falú
"Candombe" – Julieta Rada
"#Anonimas&Resilientes" – Voces Del Bullerengue
- Melhor Álbum de Tango
"Colángelo… Tango" – José Colángelo
"Piazzolla Para Orquesta Típica" – Orquesta Típica Daniel Ruggiero
"Milonguín" – Giovanni Parra Quinteto
"Shin-Urayasu" – Richard Scofano, Alfredo Minetti
"La Inevitable Tentación De Ir A Contramano" – Sexteto Fantasma
En Vivo 20 Años – Tanghetto (vencedor)
Melhor Álbum de Música Flamenca
"KM.0" – Andrés Barrios
"Flamencas" – Las Migas (vencedor)
"Azabache" – Kiki Morente
"Sangre Sucia" – Ángeles Toledano
Melhor Canção de Raízes
"Aguacero" – Luis Enrique, Fernando Osorio & Rodner Padilla, compositores (Luis Enrique, C4 Trío) (vencedor)
"Como Quisiera Quererte" – El David Aguilar & Natalia Lafourcade, compositores (Natalia Lafourcade Featuring El David Aguilar)
"El Palomo y La Negra" – El David Aguilar & Natalia Lafourcade, compositores (Natalia Lafourcade)
"Ella" – Tato Marenco, compositor (Anita Vergara, Tato Marenco)
"Jardín del Paraíso" – Catalina García Barahona, William Martínez, Juan Carlos Mindinero Satizabal & Julio Reyes Copello, compositores (Monsieur Periné Featuring Bejuco)
"Lo Que Le Pasó A Hawaii" – Bad Bunny, Luis Amed Irizarry, MAG, Marcos Efrain Masis, Flor Morales Ramos, Jay Anthony Nuñez & Roberto Jose Rosado Torres, compositores (Bad Bunny)
- Melhor Álbum de Música Clássica
"Brouwer, Erena & Others: Guitar Works" – Ausiàs Parejo; José Luis Ruiz Del Puerto, album producer
"Gabriela Ortiz: Revolución Diamantina" – María Dueñas; Gustavo Dudamel, conductor; Dmitry Lipay, album producer (Los Angeles Philharmonic; Los Angeles Master Chorale)
"Kaleidoscope – Contemporary Piano Music By Female Composers From Around The World" – Isabel Dobarro; Javier Monteverde, album producer (vencedor)
"Radamés" – São Paulo Chamber Soloists; São Paulo Chamber Soloists, producer
"Sisters Of The Moon" – Susana Gómez Vázquez; Gonzalo Noqué, album producer
- Melhor Obra/Composição Clássica Contemporânea
"Guitar Concerto. I: The Spirit Within, II. Le Tombeau de Viola Liuzzo, III. Devil’s Rag" – Giovanni Piacentini, composer (Eduardo García Barrios, Eliot Fisk, Orquesta Escuela Carlos Chávez)
"I Movimiento: La Visita, II Movimiento: Ritual Chamánico, III Movimiento: Introspección, IV Movimiento: Federico Alma Gitana" - Marvin Camacho, composer (Marvin Camacho & Orquesta Sinfónica De La Universidad De Costa Rica)
"Revolución Diamantina – Act I: The Sounds Cats Make, Act II: We Don’t Love Each Other, Act III: Borders And Bodies, Act IV: Speaking The Unspeakable" – Gabriela Ortiz, composer (Gustavo Dudamel, Los Angeles Philharmonic & Los Angeles Master Chorale) (vencedor)
- Melhor Arranjo
"Sapato Velho" – Rafael Beck & Felipe Montanaro, arrangers (Rafael Beck e Felipe Montanaro)
"Te Deseo Muy Felices Fiestas (Have Yourself A Merry Little Christmas)" – Cheche Alara, arranger (David Bisbal)
"Procuro Olvidarte" – Versión Sinfónica – Edy Lan, arranger (Brava Featuring Yaneth Sandoval)
"Bach’s Cuban Concerto For Piano And Tres" – Joachim Horsley, arranger (Joachim Horsley Featuring Olivia Soler & Boston Public Quartet And Friends)
"Camaleón" – Cesar Orozco, arranger (Cesar Orozco & Son Ahead) (vencedor)
"Flight 962" – Cassio Vianna, arranger (Cassio Vianna Jazz Orchestra)
- Melhor Projeto Gráfico de Um Álbum
"Cuarto Azul" – Christian Molina, art director (Aitana) (vencedor)
"Cuba And Beyond" – Ana Gonzalez, Patricia Nunez, Francisco Pinero, Chucho Valdés & Jourdan Villarroel, art directors (Chucho Valdés, Royal Quartet)
Gigante – (Leiva)
"Masters Of Our Roots" – Ana Gonzalez, Patricia Nunez, Francisco Pinero & Jourdan Villarroel, art directors (Albita & Chucho Valdés)
"Por Esas Trenzas" – Daniela Tomas, art director (Lourdes Carhuas)