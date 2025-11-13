Liniker faturou três prêmios no Grammy Latino 2025 - Reprodução/Instagram

Liniker faturou três prêmios no Grammy Latino 2025Reprodução/Instagram

Publicado 13/11/2025 22:20 | Atualizado 14/11/2025 09:06

Rio - A 26ª edição do Grammy Latino acontece nesta quinta-feira (13) em Las Vegas, nos Estados Unidos, e a cerimônia já premiou diversos artistas brasileiros. Sorriso Maroto e a dupla Chitãozinho e Xororó foram alguns dos ganhadores.

Indicada em sete categorias, a cantora Liniker faturou três prêmios: Melhor Canção em Língua Portuguesa por "Veludo Marrom", Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa e Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa por "Caju".

Confira a lista completa dos vencedores:

- Melhor Música para Mídias Visuais

"Cada Minuto Cuenta" - Pedro Osuna

"Cien Años De Soledad" - Camilo Sanabria (vencedor)

"El Eternauta" - Federico Jusid

"In The Summers" - Eduardo Cabra

"Pedro Páramo" - Gustavo Santaolalla

- Melhor Álbum de Música Sertaneja

"Let's Go Rodeo" – Ana Castela

"José & Durval" – Chitãozinho & Xororó (vencedor)

"Obrigado Deus" – Léo Foguete

"Transcende (Ao Vivo / Deluxe)" – Lauana Prado

"Do Velho Testamento" – Tierry

- Melhor Vídeo Musical Versão Curta

"EL CLúB" - Bad Bunny

"Diamantes, Lágrimas e Rostos Para Esquecer (Dlre)" - Bk'

"#Tetas" - Ca7riel & Paco Amoroso (vencedor)

"Cura Pa Mi Alma" - Vera Grv

"Full Time Papi" - Guitarricadelafuente

- Melhor Vídeo Musical Versão Longa

"Papota" - Ca7riel & Paco Amoroso (vencedor)

"Iradoh" - 3 Atos De Irmandade: A Música, O Crime E A Justiça - Hodari

"Mon Laferte, Te Amo" - Mon Laferte

"Lamento (Extended Cut)" - Gaby Moreno

- Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa

"O Mundo Dá Voltas" – Baianasystem (vencedor)

"Colinho" – Maria Beraldo

"Reações Adversas / Ao Persistirem Os Sintomas" – Tó Brandileone

"Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto!" – Djonga

"Big Buraco" – Jadsa

- Melhor Álbum de Música Cristã (Língua Portuguesa)

"Ton Carfi 20 Anos (Ao Vivo)" – Ton Carfi

"Razão Da Esperança" – Paloma Possi

"Onde Guardamos As Flores?" – Resgate

"Memóri4s (Ao Vivo)" – Eli Soares (vencedor)

"A Maior Honra" – Julliany Souza

- Melhor Álbum de Música Cristã (Língua Espanhola)

"Exaltado" – Marco Barrientos

"La Novia" – Christine D’clario

"Coritos Vol. 1" – Israel & New Breed

"Aquí Estamos" – Marcos Vidal

"Legado" – Marcos Witt (vencedor)

- Melhor Álbum Instrumental

"Alma En Cuba" - Ariel Brínguez & Iván "Melon" Lewis

"Saga" - Yamandu Costa, Martín Sued e Orquestra Assintomática

"Ida e Volta" - Yamandu Costa

"Havana Meets Harlem" - Harlem Quartet Featuring Aldo López Gavilán

"Y El Canto De Todas" - Rafael Serrallet & Orquesta Filarmónica Nacional de Lviv (vencedor)

- Melhor Álbum de Jazz Latino

"Hamilton de Holanda Trio Live in NYC" - Hamilton de Holanda - VENCEDOR

"La Fleur de Cayenne" - Paquito D'Rivera & Madrid-New York Connection Band

"Luces y Sombras" - Iván Melon Lewis Trio

"Cuba And Beyond" - Chucho Valdés, Royal Quartet (vencedor)

"Golden City" - Miguel Zenón

- Melhor Álbum de Música Infantil

"Los Nuevos Canticuentos" - Canticuentos, Coro de Ríogrande (vencedor)

"Aventuras de Caramelo" - Antonio Caramelo, Malibu

"Cenas Infantis" - Palavra Cantada

"Buscapié" - Luis Pescetti, Juan Quintero

"Jirafas" - Rita Rosa

- Melhor Interpretação Reggaeton

Baja Pa' Acá - Rauw Alejandro Featuring Alexis & Fido

Voy A Llevarte Pa Pr - Bad Bunny (vencedor)

Dile A Él - Nicky Jam

Brillar - Lenny Tavárez

Reggaeton Malandro - Yandel Featuring Tego Calderón

Melhor Interpretação Urbana/Fusão Urbana

"Capaz (Merengueton)" – Alleh, Yorghaki

"Dtmf" – Bad Bunny – (vencedor)

"De Maravisha" – Tokischa Featuring Nathy Peluso

"La Plena" – W Sound 05 – W Sound Featuring Beele & Ovy On The Drums

"Roma" – Jay Wheeler

- Melhor Canção Rap/Hip Hop

El Favorito De Mami - Big Soto Featuring Eladio Carrion

Fresh - Trueno (vencedor)

Parriba - Akapellah Featuring Trueno

Sudor Y Tinta - J Noa & Vakero

Thc - Arcángel

- Melhor Álbum Pop Tradicional

Bogotá - Andrés Cepeda (vencedor)

Cursi - Zoe Gotusso

Lo Que Nos Faltó Decir - Jesse & Joy

Natalia Lafourcade Live At Carnegie Hall - Natalia Lafourcade

Después De Los 30 - Raquel Sofía

- Melhor Canção Pop

"Bogotá" - Andrés Cepeda

"El Día Del Amigo" - CA7RIEL & Paco Amoroso (vencedor)

"Querida Yo" - Yami Safdie & Camilo

"Soltera" - Shakira

"Te Quiero" - Nicole Zignago

- Melhor Álbum de Engenharia de Gravação

"Bodhiria" – Judeline

"Caju" – Liniker

"Cancionera" – Natalia Lafourcade (vencedor)

"Enquanto Os Distraídos Amam" – Pedro Emílio

"Love Cole Porter" – Antonio Adolfo

- Melhor Álbum de Samba/Pagode

"Alcione" – Alcione

"Manual Prático Do Novo Samba Tradicional, Vol. 2: Tia Darci" – Marcelo D2

"Pagode Da Mart'nália" – Mart'nália

"Zeca Pagodinho - 40 Anos (Ao Vivo)" – Zeca Pagodinho

"Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol. 3 - Homenagem Ao Fundo De Quintal (Gravado Em Londres)" – Sorriso Maroto (vencedor)

- Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira

"Sentido" – 5 A Seco

"Um Mar Pra Cada Um" – Luedji Luna (vencedor)

"Pique" – Dora Morelenbaum

"Divina Casca" – Rachel Reis

Beleza. Mas Agora A Gente Faz O Que Com Isso? – Rubel

- Melhor Canção em Língua Portuguesa

"Maravilhosamente Bem" – Julia Mestre

"Ouro De Tolo" – Marina Sena

"Transe" – Zé Ibarra

"Um Vento Passou (Para Paul Simon)" – Milton Nascimento & Esperanza Spalding Featuring Paul Simon

"Veludo Marrom" – Liniker (vencedor)

- Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa

"Casa Coração" – Joyce Alane

"Ao Vivo No Ccb: Homenagem A José Mário Branco" – Camané

"Universo De Paixão" – Natascha Falcão

"Transespacial" – Fitti

"Dominguinho" – João Gomes, Mestrinho e Jota.pê (vencedor)

- Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa

"Só Quero Ver" – BK’ & Evinha

"Demoro A Dormir" – Djonga Featuring Milton Nascimento

"Caju" – Liniker (vencedor)

"A Dança (Ao Vivo)" – Mc Hariel & Gilberto Gil

"Barbie" – Mc Tuto Featuring Dj Glenner

- Melhor Álbum de Música Alternativa

Marilina Bertoldi – "Para quien trabajas Vol. I"

CA7RIEL & Paco Amoroso – "Papota" (vencedor)

Judeline – "Bodhiria"

Latin Mafia – "Todos los días todo el día"

Rusowsky – "DAISY"

- Melhor Álbum Pop/Rock

"Vándalos" - Bandalos Chinos

"Malhablado" - Diamante Eléctrico

"Malcriado" - Lasso

"El Último Día De Nuestras Vidas" - Dani Martín

"Ya Es Mañana" - Morat (vencedor)

"R" - RENEE

- Melhor Canção Pop/Rock

"Ángulo Muerto" – Leiva, compositor (Leiva)

"Desastres Fabulosos" – Conociendo Rusia, Jorge Drexler & Pablo Drexler, compositores (Jorge Drexler & Conociendo Rusia) (vencedor)

"Lucifer" – Renzo Bravo, Lasso & Orlando Vitto, compositores (Lasso)

"no llames lo mio nuestro" – Joaquina & Andry Kiddos, compositores (Joaquina)

"Tu Manera De Amar" – Julián Bernal & Debi Nova, compositores (Debi Nova)

"Un último vals" – Leiva, Benjamín Prado & Joaquín Sabina, compositores (Joaquín Sabina)

Melhor Álbum de Rock

"Legado" – A.N.I.M.A.L

"Luna En Obras (En Vivo)" – Marilina Bertoldi

"A TRES DÍAS DE LA TIERRA" – Eruca Sativa

"Gigante" – Leiva

"Novela" – Fito Paez – (vencedor)

- Melhor Canção de Rock

"La Torre" – RENEE, compositor (RENEE) – (vencedor com empate)

"Legado" – Andrés Giménez, compositor (A.N.I.M.A.L)

"Sale El Sol" – Fito Paez, compositor (Fito Paez) (vencedor com empate)

"TRNA" – Ali Stone, compositor (Ali Stone)

"VOLARTE" – Eruca Sativa, compositores (Eruca Sativa)

- Melhor Canção Alternativa

El Ritmo - Salvador Colombo, songwriter (Bandalos Chinos)

Joropo - Javier Fernández Blanco, Pablo Gómez Cano, Roberto Gutierrez Acosta, Andrés De Las Heras, Judeline & Pablo López García, songwriters (Judeline)

Siento Que Merezco Más - Latin Mafia, songwriters (Latin Mafia)

(Sola) - Paloma Morphy, songwriter (Paloma Morphy)

#Tetas - Rafa Arcaute, Gino Borri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Gale, Vicente Jiménez "Vibarco" & Federico Vindver, songwriters (CA7RIEL & Paco Amoroso) (vencedor)

- Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa

"No Escuro, Quem É Você?" – Carol Biazin

"Fugacidade" – Janeiro

"Caju" – Liniker (vencedor)

"Maravilhosamente Bem" – Julia Mestre

"Coisas Naturais" – Marina Sena

- Melhor Álbum Pop Contemporâneo

Cuarto Azul - Aitana

Palacio - Elsa y Elmar

Al Romper La Burbuja - Joaquina

En Las Nubes - Con Mis Panas - Elena Rose

¿Y Ahora Qué? - Alejandro Sanz (vencedor)

- Compositor do ano

Edgar Barrera (vencedor)

João Ferreira

Pablo Preciado

Mónica Vélez

Ale Zéguer

- Produtor do Ano

Rafa Arcaute, Federico Vindver (vencedor)

Edgar Barrera

Nico Cotton (vencedor)

Andres Torres, Mauricio Rengifo

Matheus Stiirmer

- Melhor Álbum do Ano

"Cosa nuestra" – Rauw Alejandro

"DeBÍ TiRAR MáS FOToS" – Bad Bunny (vencedor)

"Papota" – CA7RIEL & Paco Amoroso

"Raíces" – Gloria Estefan

"Puñito de Yocahú" – Vicente García

"al romper la burbuja" – Joaquina

"Cancionera" – Natalia Lafourcade

"Palabra de to’s (seca)" – Carín León

"Caju" – Liniker

"En las nubes - con mis panas" – Elena Rose

"¿Y ahora qué?" – Alejandro Sanz

- Melhor Gravação do Ano

"Baile inolvidable" – Bad Bunny

"DtMF" – Bad Bunny

"El día del amigo" – CA7RIEL & Paco Amoroso

"#Tetas" – CA7RIEL & Paco Amoroso

"Desastres fabulosos" – Jorge Drexler & Conociendo Rusia

"Lara" – Zoe Gotusso

"Si antes te hubiera conocido" – Karol G

"Cancionera" – Natalia Lafourcade

"Ao teu lado" – Liniker

"Palmeras en el jardín" – Alejandro Sanz (vencedor)

- Melhor Canção do Ano

"Baile inolvidable" – Bad Bunny

"Bogota" –Andres Cepeda

"Cancionera" – Natalia Lafourcade

"DtMF" – Bad Bunny

"El dia del amigo" – CA7RIEL & Paco Amoroso

"Otra noche de llorar" – Mon Laferte

"Palmeras en el jardin" – Alejandro Sanz

"Si antes te hubiera conocido" – Karol G (vencedor)

"#Tetas" – CA7RIEL & Paco Amoroso

"Veludo marrom" - Liniker

Melhor Artista Revelação

Alleh

Annasofia

Yerai Cortés

Juliane Gamboa

Camila Guevara

Isadora

Alex Luna

Paloma Morphy (vencedor)

Sued Nunes

Ruzzi

- Melhor Álbum de Música Urbana

"Debí Tirar Más Fotos" - Bad Bunny - (vencedor)

"Underwater" - Fariana

"Naiki" - Nicki Nicole

"MPC (Música Popular Carioca)" - Papatinho

"Elyte" - Yandel

- Melhor Canção Urbana

"Cosas Pendientes" - Édgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz Moreno, Luis Miguel Gómez Castaño, Manuel Lorente Freire & Maluma, songwriters (Maluma)

"DtMF" - Bad Bunny, Scott Dittrich, JULiA LEWiS, MAG, Roberto Jose Rosado Torres, Hugo Rene Sencion Sanabria & Tyler Spry, songwriters (Bad Bunny) (vencedor)

"En La City" - Trueno & Young Miko, songwriters (Trueno Featuring Young Miko)

"LA MuDANZA" - Bad Bunny, Julio Gastón, Luis Amed Irizarry, Marcos Masis, Jay Anthony Nuñez & Roberto Jose Rosado Torres, songwriters (Bad Bunny)

"Xq Eres Así" - Alejandro Avila, Alvaro Díaz, Manuel Lara, Nathy Peluso & Joyce Francue Santana Febres, songwriters (Alvaro Diaz Featuring Nathy Peluso)

- Melhor Interpretação de Música Eletrônica Latina

"Orión (Sistek Remix)" – Boza, Elena Rose & Sistek

"Ella Quiere Techno" – Imanbek & Taichu

"Qqqq" – Ela Minus

"Rulay En Dubai – (Extended)" – Mr. Pauer, Villa Electronika & Dj Polin

"Veneka" – Rawayana e Akapellah – (vencedores)

- Melhor Álbum de Salsa

Big Swing – José Alberto "El Canario"

Fotografías – Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta (vencedor)

Mira Como Vengo – Issac Delgado

Infinito Positivo – Los Hermanos Rosario

Debut Y Segunda Tanda, Vol. II – Gilberto Santa Rosa



- Melhor Álbum de Cumbia/Vallenato

SON 30 – Checo Acosta

El Último Baile – Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella (vencedor)

De Amor Nadie Se Muere – Karen Lizarazo

Baila Kolombia – Los Cumbia Stars

La Jerarquía – Peter Manjarrés & Luis José Villa

Melhor Álbum Merengue/Bachata

El Más Completo – Alex Bueno

Novato Apostador – Eddy Herrera (vencedor)

Milly Quezada – Live Vol. 1 Desde El Teatro Nacional De República Dominicana – Milly Quezada



Melhor Álbum Tropical Tradicional

Malena Burke Canta A Meme Solis, Vol. 1 – Malena Burke & Meme Solis

Raíces – Gloria Estefan (vencedor)

Caminando Piango Piango – Orquesta Failde



Melhor Álbum Tropical Contemporâneo

Calidosa – Mike Bahía

Puñito De Yocahú – Vicente García (vencedor)

Ilusión Óptica – Pedrito Martínez

Bingo – Alain Pérez

Fiesta Candelaria – Puerto Candelaria

Melhor Canção Tropical

"Ahora O Nunca" – Juan José Hernandez, compositor (Gilberto Santa Rosa)

"Cariñito" – Techy Fatule, compositor (Techy Fatule)

"La Foto" – Larry Coll, Luis Enrique & Marcos Sánchez, compositores (Luis Enrique)

"Nunca Me Fui" – Rubén Blades, Andy Clay, Fonseca, Felipe González Abad & Yoel Henríquez, compositores (Fonseca & Rubén Blades)

"Si Antes Te Hubiera Conocido" – Edgar Barrera, Andres Jael Correa Rios & Karol G, compositores (Karol G) (vencedor)

"Si Volviera Jesús" – Jorge Luis Pilotocompositor (Víctor Manuelle)

"Venga Lo Que Venga" – Andy Clay, Fonseca & Alberto Montenegro, compositores (Fonseca, Rawayana)



- Melhor Álbum Cantor Compositor

"Dos Hemisferios" – Alejandro Y Maria Laura

"el cuerpo después de todo" – Valeria Castro

"Cancionera – Natalia Lafourcade" (vencedor)

"Cosas Que Sorprenden A La Audiencia" – Vivir Quintana

"Relatos" – Ale Zéguer



- Melhor Canção Cantor Compositor

"aeropuerto" – Joaquina, compositor (Joaquina)

"Amarte sin que quieras irte" – Camilú, compositor (Camilú)

"Cancionera" – Natalia Lafourcade, compositor (Natalia Lafourcade) (vencedor)

"Como Un Pájaro" – Silvana Estrada, compositor (Silvana Estrada)

"Quisqueya" – Vicente García, compositor (Vicente García)



- Melhor Álbum de Música Ranchera/Mariachi

"Mi Suerte Es Ser Mexicano" – Pepe Aguilar

"Alma De Reyna 30 Aniversario" – Mariachi Reyna De Los Ángeles

"¿Quién + Como Yo?" – Christian Nodal (vencedor)



- Melhor Álbum de Música Banda

"4218" – Julión Álvarez y su Norteño Banda (vencedor)

"25 Aniversario (Deluxe)" – Luis Ángel "El Flaco"

"Edición Limitada" – Banda Ms De Sergio Lizarraga



- Melhor Álbum de Música Texana

"Imperfecto, Vol. 2" – El Plan

"Yo No Te Perdí" – Gabriella

"Reflexiones" – Grupo Cultura

"El Siguiente Paso (Live Session)" – Marian y Mariel

"Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.1/En Vivo)" – Bobby Pulido (vencedor)

6 – Juan Treviño



- Melhor Álbum de Música Nortenha

"El Plan & Manuel Alejandro" – El Plan & Manuel Alejandro

"Pasado, Presente, Futuro" – La Energía Norteña

"La Lotería – Los Tigres Del Norte" (vencedor)

"V1V0" – Alfredo Olivas

"Frente A Frente" – Pesado



- Melhor Álbum de Música Mexicana Contemporânea

"Mirada" – Ivan Cornejo

"Leyenda" – DannyLux

"Evolución" – Grupo Firme

"Palabra De To's (Seca)" – Carín León (vencedor)

"Incómodo" – Tito Double P



- Melhor Canção Regional

"Hecha Pa' Mí" – Edgar Barrera, Iván Gamez, Alex Hernandez & Adelaido Solis, compositores (Grupo Frontera)

"La Lotería" – Luciano Luna, compositor (Los Tigres Del Norte) (vencedor)

"Me Jalo" – Miguel Armenta, Edgar Barrera & Jesús Ortiz Paz, compositores (Fuerza Regida, Grupo Frontera)

"¿Seguimos o No?" – Fernanda Diaz, Daniela Garcia Rosso, Lupita Infante & Mauro Muñoz, compositores (Lupita Infante)

"Si Tú Me Vieras" – Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz Moreno, Carín León & Maluma, compositores (Carín León, Maluma)

"Tierra Trágame" – César Gonzales & Kakalo, compositores (Kakalo, Carín León)

- Melhor Álbum de Música Folclórica

"Conjuros" – Susana Baca

"Joropango" – Kerreke, Daniela Padrón (vencedor)

"Lentamente" – Sílvia Pérez Cruz & Juan Falú

"Candombe" – Julieta Rada

"#Anonimas&Resilientes" – Voces Del Bullerengue



- Melhor Álbum de Tango

"Colángelo… Tango" – José Colángelo

"Piazzolla Para Orquesta Típica" – Orquesta Típica Daniel Ruggiero

"Milonguín" – Giovanni Parra Quinteto

"Shin-Urayasu" – Richard Scofano, Alfredo Minetti

"La Inevitable Tentación De Ir A Contramano" – Sexteto Fantasma

En Vivo 20 Años – Tanghetto (vencedor)



Melhor Álbum de Música Flamenca

"KM.0" – Andrés Barrios

"Flamencas" – Las Migas (vencedor)

"Azabache" – Kiki Morente

"Sangre Sucia" – Ángeles Toledano



Melhor Canção de Raízes

"Aguacero" – Luis Enrique, Fernando Osorio & Rodner Padilla, compositores (Luis Enrique, C4 Trío) (vencedor)

"Como Quisiera Quererte" – El David Aguilar & Natalia Lafourcade, compositores (Natalia Lafourcade Featuring El David Aguilar)

"El Palomo y La Negra" – El David Aguilar & Natalia Lafourcade, compositores (Natalia Lafourcade)

"Ella" – Tato Marenco, compositor (Anita Vergara, Tato Marenco)

"Jardín del Paraíso" – Catalina García Barahona, William Martínez, Juan Carlos Mindinero Satizabal & Julio Reyes Copello, compositores (Monsieur Periné Featuring Bejuco)

"Lo Que Le Pasó A Hawaii" – Bad Bunny, Luis Amed Irizarry, MAG, Marcos Efrain Masis, Flor Morales Ramos, Jay Anthony Nuñez & Roberto Jose Rosado Torres, compositores (Bad Bunny)

- Melhor Álbum de Música Clássica

"Brouwer, Erena & Others: Guitar Works" – Ausiàs Parejo; José Luis Ruiz Del Puerto, album producer

"Gabriela Ortiz: Revolución Diamantina" – María Dueñas; Gustavo Dudamel, conductor; Dmitry Lipay, album producer (Los Angeles Philharmonic; Los Angeles Master Chorale)

"Kaleidoscope – Contemporary Piano Music By Female Composers From Around The World" – Isabel Dobarro; Javier Monteverde, album producer (vencedor)

"Radamés" – São Paulo Chamber Soloists; São Paulo Chamber Soloists, producer

"Sisters Of The Moon" – Susana Gómez Vázquez; Gonzalo Noqué, album producer



- Melhor Obra/Composição Clássica Contemporânea

"Guitar Concerto. I: The Spirit Within, II. Le Tombeau de Viola Liuzzo, III. Devil’s Rag" – Giovanni Piacentini, composer (Eduardo García Barrios, Eliot Fisk, Orquesta Escuela Carlos Chávez)

"I Movimiento: La Visita, II Movimiento: Ritual Chamánico, III Movimiento: Introspección, IV Movimiento: Federico Alma Gitana" - Marvin Camacho, composer (Marvin Camacho & Orquesta Sinfónica De La Universidad De Costa Rica)

"Revolución Diamantina – Act I: The Sounds Cats Make, Act II: We Don’t Love Each Other, Act III: Borders And Bodies, Act IV: Speaking The Unspeakable" – Gabriela Ortiz, composer (Gustavo Dudamel, Los Angeles Philharmonic & Los Angeles Master Chorale) (vencedor)

- Melhor Arranjo

"Sapato Velho" – Rafael Beck & Felipe Montanaro, arrangers (Rafael Beck e Felipe Montanaro)

"Te Deseo Muy Felices Fiestas (Have Yourself A Merry Little Christmas)" – Cheche Alara, arranger (David Bisbal)

"Procuro Olvidarte" – Versión Sinfónica – Edy Lan, arranger (Brava Featuring Yaneth Sandoval)

"Bach’s Cuban Concerto For Piano And Tres" – Joachim Horsley, arranger (Joachim Horsley Featuring Olivia Soler & Boston Public Quartet And Friends)

"Camaleón" – Cesar Orozco, arranger (Cesar Orozco & Son Ahead) (vencedor)

"Flight 962" – Cassio Vianna, arranger (Cassio Vianna Jazz Orchestra)

- Melhor Projeto Gráfico de Um Álbum

"Cuarto Azul" – Christian Molina, art director (Aitana) (vencedor)

"Cuba And Beyond" – Ana Gonzalez, Patricia Nunez, Francisco Pinero, Chucho Valdés & Jourdan Villarroel, art directors (Chucho Valdés, Royal Quartet)

Gigante – (Leiva)

"Masters Of Our Roots" – Ana Gonzalez, Patricia Nunez, Francisco Pinero & Jourdan Villarroel, art directors (Albita & Chucho Valdés)

"Por Esas Trenzas" – Daniela Tomas, art director (Lourdes Carhuas)