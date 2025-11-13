Liniker faturou três prêmios no Grammy Latino 2025Reprodução/Instagram
"Cada Minuto Cuenta" - Pedro Osuna
"Cien Años De Soledad" - Camilo Sanabria (vencedor)
"El Eternauta" - Federico Jusid
"In The Summers" - Eduardo Cabra
"Pedro Páramo" - Gustavo Santaolalla
"Let's Go Rodeo" – Ana Castela
"José & Durval" – Chitãozinho & Xororó (vencedor)
"Obrigado Deus" – Léo Foguete
"Transcende (Ao Vivo / Deluxe)" – Lauana Prado
"Do Velho Testamento" – Tierry
"EL CLúB" - Bad Bunny
"Diamantes, Lágrimas e Rostos Para Esquecer (Dlre)" - Bk'
"#Tetas" - Ca7riel & Paco Amoroso (vencedor)
"Cura Pa Mi Alma" - Vera Grv
"Full Time Papi" - Guitarricadelafuente
"Papota" - Ca7riel & Paco Amoroso (vencedor)
"Iradoh" - 3 Atos De Irmandade: A Música, O Crime E A Justiça - Hodari
"Mon Laferte, Te Amo" - Mon Laferte
"Lamento (Extended Cut)" - Gaby Moreno
"O Mundo Dá Voltas" – Baianasystem (vencedor)
"Colinho" – Maria Beraldo
"Reações Adversas / Ao Persistirem Os Sintomas" – Tó Brandileone
"Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto!" – Djonga
"Big Buraco" – Jadsa
"Ton Carfi 20 Anos (Ao Vivo)" – Ton Carfi
"Razão Da Esperança" – Paloma Possi
"Onde Guardamos As Flores?" – Resgate
"Memóri4s (Ao Vivo)" – Eli Soares (vencedor)
"A Maior Honra" – Julliany Souza
"Exaltado" – Marco Barrientos
"La Novia" – Christine D’clario
"Coritos Vol. 1" – Israel & New Breed
"Aquí Estamos" – Marcos Vidal
"Legado" – Marcos Witt (vencedor)
"Alma En Cuba" - Ariel Brínguez & Iván "Melon" Lewis
"Saga" - Yamandu Costa, Martín Sued e Orquestra Assintomática
"Ida e Volta" - Yamandu Costa
"Havana Meets Harlem" - Harlem Quartet Featuring Aldo López Gavilán
"Y El Canto De Todas" - Rafael Serrallet & Orquesta Filarmónica Nacional de Lviv (vencedor)
"Hamilton de Holanda Trio Live in NYC" - Hamilton de Holanda - VENCEDOR
"La Fleur de Cayenne" - Paquito D'Rivera & Madrid-New York Connection Band
"Luces y Sombras" - Iván Melon Lewis Trio
"Cuba And Beyond" - Chucho Valdés, Royal Quartet (vencedor)
"Golden City" - Miguel Zenón
"Los Nuevos Canticuentos" - Canticuentos, Coro de Ríogrande (vencedor)
"Aventuras de Caramelo" - Antonio Caramelo, Malibu
"Cenas Infantis" - Palavra Cantada
"Buscapié" - Luis Pescetti, Juan Quintero
"Jirafas" - Rita Rosa
Baja Pa' Acá - Rauw Alejandro Featuring Alexis & Fido
Voy A Llevarte Pa Pr - Bad Bunny (vencedor)
Dile A Él - Nicky Jam
Brillar - Lenny Tavárez
Reggaeton Malandro - Yandel Featuring Tego Calderón
"Capaz (Merengueton)" – Alleh, Yorghaki
"Dtmf" – Bad Bunny – (vencedor)
"De Maravisha" – Tokischa Featuring Nathy Peluso
"La Plena" – W Sound 05 – W Sound Featuring Beele & Ovy On The Drums
"Roma" – Jay Wheeler
El Favorito De Mami - Big Soto Featuring Eladio Carrion
Fresh - Trueno (vencedor)
Parriba - Akapellah Featuring Trueno
Sudor Y Tinta - J Noa & Vakero
Thc - Arcángel
Bogotá - Andrés Cepeda (vencedor)
Cursi - Zoe Gotusso
Lo Que Nos Faltó Decir - Jesse & Joy
Natalia Lafourcade Live At Carnegie Hall - Natalia Lafourcade
Después De Los 30 - Raquel Sofía
"Bogotá" - Andrés Cepeda
"El Día Del Amigo" - CA7RIEL & Paco Amoroso (vencedor)
"Querida Yo" - Yami Safdie & Camilo
"Soltera" - Shakira
"Te Quiero" - Nicole Zignago
"Bodhiria" – Judeline
"Caju" – Liniker
"Cancionera" – Natalia Lafourcade (vencedor)
"Enquanto Os Distraídos Amam" – Pedro Emílio
"Love Cole Porter" – Antonio Adolfo
"Alcione" – Alcione
"Manual Prático Do Novo Samba Tradicional, Vol. 2: Tia Darci" – Marcelo D2
"Pagode Da Mart'nália" – Mart'nália
"Zeca Pagodinho - 40 Anos (Ao Vivo)" – Zeca Pagodinho
"Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol. 3 - Homenagem Ao Fundo De Quintal (Gravado Em Londres)" – Sorriso Maroto (vencedor)
"Sentido" – 5 A Seco
"Um Mar Pra Cada Um" – Luedji Luna (vencedor)
"Pique" – Dora Morelenbaum
"Divina Casca" – Rachel Reis
Beleza. Mas Agora A Gente Faz O Que Com Isso? – Rubel
"Maravilhosamente Bem" – Julia Mestre
"Ouro De Tolo" – Marina Sena
"Transe" – Zé Ibarra
"Um Vento Passou (Para Paul Simon)" – Milton Nascimento & Esperanza Spalding Featuring Paul Simon
"Veludo Marrom" – Liniker (vencedor)
"Casa Coração" – Joyce Alane
"Ao Vivo No Ccb: Homenagem A José Mário Branco" – Camané
"Universo De Paixão" – Natascha Falcão
"Transespacial" – Fitti
"Dominguinho" – João Gomes, Mestrinho e Jota.pê (vencedor)
"Só Quero Ver" – BK’ & Evinha
"Demoro A Dormir" – Djonga Featuring Milton Nascimento
"Caju" – Liniker (vencedor)
"A Dança (Ao Vivo)" – Mc Hariel & Gilberto Gil
"Barbie" – Mc Tuto Featuring Dj Glenner
Marilina Bertoldi – "Para quien trabajas Vol. I"
CA7RIEL & Paco Amoroso – "Papota" (vencedor)
Judeline – "Bodhiria"
Latin Mafia – "Todos los días todo el día"
Rusowsky – "DAISY"
"Vándalos" - Bandalos Chinos
"Malhablado" - Diamante Eléctrico
"Malcriado" - Lasso
"El Último Día De Nuestras Vidas" - Dani Martín
"Ya Es Mañana" - Morat (vencedor)
"R" - RENEE
"Ángulo Muerto" – Leiva, compositor (Leiva)
"Desastres Fabulosos" – Conociendo Rusia, Jorge Drexler & Pablo Drexler, compositores (Jorge Drexler & Conociendo Rusia) (vencedor)
"Lucifer" – Renzo Bravo, Lasso & Orlando Vitto, compositores (Lasso)
"no llames lo mio nuestro" – Joaquina & Andry Kiddos, compositores (Joaquina)
"Tu Manera De Amar" – Julián Bernal & Debi Nova, compositores (Debi Nova)
"Un último vals" – Leiva, Benjamín Prado & Joaquín Sabina, compositores (Joaquín Sabina)
"Legado" – A.N.I.M.A.L
"Luna En Obras (En Vivo)" – Marilina Bertoldi
"A TRES DÍAS DE LA TIERRA" – Eruca Sativa
"Gigante" – Leiva
"Novela" – Fito Paez – (vencedor)
"La Torre" – RENEE, compositor (RENEE) – (vencedor com empate)
"Legado" – Andrés Giménez, compositor (A.N.I.M.A.L)
"Sale El Sol" – Fito Paez, compositor (Fito Paez) (vencedor com empate)
"TRNA" – Ali Stone, compositor (Ali Stone)
"VOLARTE" – Eruca Sativa, compositores (Eruca Sativa)
El Ritmo - Salvador Colombo, songwriter (Bandalos Chinos)
Joropo - Javier Fernández Blanco, Pablo Gómez Cano, Roberto Gutierrez Acosta, Andrés De Las Heras, Judeline & Pablo López García, songwriters (Judeline)
Siento Que Merezco Más - Latin Mafia, songwriters (Latin Mafia)
(Sola) - Paloma Morphy, songwriter (Paloma Morphy)
#Tetas - Rafa Arcaute, Gino Borri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Gale, Vicente Jiménez "Vibarco" & Federico Vindver, songwriters (CA7RIEL & Paco Amoroso) (vencedor)
"No Escuro, Quem É Você?" – Carol Biazin
"Fugacidade" – Janeiro
"Caju" – Liniker (vencedor)
"Maravilhosamente Bem" – Julia Mestre
"Coisas Naturais" – Marina Sena
Cuarto Azul - Aitana
Palacio - Elsa y Elmar
Al Romper La Burbuja - Joaquina
En Las Nubes - Con Mis Panas - Elena Rose
¿Y Ahora Qué? - Alejandro Sanz (vencedor)
Edgar Barrera (vencedor)
João Ferreira
Pablo Preciado
Mónica Vélez
Ale Zéguer
Rafa Arcaute, Federico Vindver (vencedor)
Edgar Barrera
Nico Cotton (vencedor)
Andres Torres, Mauricio Rengifo
Matheus Stiirmer
"Cosa nuestra" – Rauw Alejandro
"DeBÍ TiRAR MáS FOToS" – Bad Bunny (vencedor)
"Papota" – CA7RIEL & Paco Amoroso
"Raíces" – Gloria Estefan
"Puñito de Yocahú" – Vicente García
"al romper la burbuja" – Joaquina
"Cancionera" – Natalia Lafourcade
"Palabra de to’s (seca)" – Carín León
"Caju" – Liniker
"En las nubes - con mis panas" – Elena Rose
"¿Y ahora qué?" – Alejandro Sanz
"Baile inolvidable" – Bad Bunny
"DtMF" – Bad Bunny
"El día del amigo" – CA7RIEL & Paco Amoroso
"#Tetas" – CA7RIEL & Paco Amoroso
"Desastres fabulosos" – Jorge Drexler & Conociendo Rusia
"Lara" – Zoe Gotusso
"Si antes te hubiera conocido" – Karol G
"Cancionera" – Natalia Lafourcade
"Ao teu lado" – Liniker
"Palmeras en el jardín" – Alejandro Sanz (vencedor)
"Baile inolvidable" – Bad Bunny
"Bogota" –Andres Cepeda
"Cancionera" – Natalia Lafourcade
"DtMF" – Bad Bunny
"El dia del amigo" – CA7RIEL & Paco Amoroso
"Otra noche de llorar" – Mon Laferte
"Palmeras en el jardin" – Alejandro Sanz
"Si antes te hubiera conocido" – Karol G (vencedor)
"#Tetas" – CA7RIEL & Paco Amoroso
"Veludo marrom" - Liniker
Alleh
Annasofia
Yerai Cortés
Juliane Gamboa
Camila Guevara
Isadora
Alex Luna
Paloma Morphy (vencedor)
Sued Nunes
Ruzzi
"Debí Tirar Más Fotos" - Bad Bunny - (vencedor)
"Underwater" - Fariana
"Naiki" - Nicki Nicole
"MPC (Música Popular Carioca)" - Papatinho
"Elyte" - Yandel
"Cosas Pendientes" - Édgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz Moreno, Luis Miguel Gómez Castaño, Manuel Lorente Freire & Maluma, songwriters (Maluma)
"DtMF" - Bad Bunny, Scott Dittrich, JULiA LEWiS, MAG, Roberto Jose Rosado Torres, Hugo Rene Sencion Sanabria & Tyler Spry, songwriters (Bad Bunny) (vencedor)
"En La City" - Trueno & Young Miko, songwriters (Trueno Featuring Young Miko)
"LA MuDANZA" - Bad Bunny, Julio Gastón, Luis Amed Irizarry, Marcos Masis, Jay Anthony Nuñez & Roberto Jose Rosado Torres, songwriters (Bad Bunny)
"Xq Eres Así" - Alejandro Avila, Alvaro Díaz, Manuel Lara, Nathy Peluso & Joyce Francue Santana Febres, songwriters (Alvaro Diaz Featuring Nathy Peluso)
"Orión (Sistek Remix)" – Boza, Elena Rose & Sistek
"Ella Quiere Techno" – Imanbek & Taichu
"Qqqq" – Ela Minus
"Rulay En Dubai – (Extended)" – Mr. Pauer, Villa Electronika & Dj Polin
"Veneka" – Rawayana e Akapellah – (vencedores)
Big Swing – José Alberto "El Canario"
Fotografías – Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta (vencedor)
Mira Como Vengo – Issac Delgado
Infinito Positivo – Los Hermanos Rosario
Debut Y Segunda Tanda, Vol. II – Gilberto Santa Rosa
SON 30 – Checo Acosta
El Último Baile – Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella (vencedor)
De Amor Nadie Se Muere – Karen Lizarazo
Baila Kolombia – Los Cumbia Stars
La Jerarquía – Peter Manjarrés & Luis José Villa
El Más Completo – Alex Bueno
Novato Apostador – Eddy Herrera (vencedor)
Milly Quezada – Live Vol. 1 Desde El Teatro Nacional De República Dominicana – Milly Quezada
Malena Burke Canta A Meme Solis, Vol. 1 – Malena Burke & Meme Solis
Raíces – Gloria Estefan (vencedor)
Caminando Piango Piango – Orquesta Failde
Calidosa – Mike Bahía
Puñito De Yocahú – Vicente García (vencedor)
Ilusión Óptica – Pedrito Martínez
Bingo – Alain Pérez
Fiesta Candelaria – Puerto Candelaria
"Ahora O Nunca" – Juan José Hernandez, compositor (Gilberto Santa Rosa)
"Cariñito" – Techy Fatule, compositor (Techy Fatule)
"La Foto" – Larry Coll, Luis Enrique & Marcos Sánchez, compositores (Luis Enrique)
"Nunca Me Fui" – Rubén Blades, Andy Clay, Fonseca, Felipe González Abad & Yoel Henríquez, compositores (Fonseca & Rubén Blades)
"Si Antes Te Hubiera Conocido" – Edgar Barrera, Andres Jael Correa Rios & Karol G, compositores (Karol G) (vencedor)
"Si Volviera Jesús" – Jorge Luis Pilotocompositor (Víctor Manuelle)
"Venga Lo Que Venga" – Andy Clay, Fonseca & Alberto Montenegro, compositores (Fonseca, Rawayana)
"Dos Hemisferios" – Alejandro Y Maria Laura
"el cuerpo después de todo" – Valeria Castro
"Cancionera – Natalia Lafourcade" (vencedor)
"Cosas Que Sorprenden A La Audiencia" – Vivir Quintana
"Relatos" – Ale Zéguer
"aeropuerto" – Joaquina, compositor (Joaquina)
"Amarte sin que quieras irte" – Camilú, compositor (Camilú)
"Cancionera" – Natalia Lafourcade, compositor (Natalia Lafourcade) (vencedor)
"Como Un Pájaro" – Silvana Estrada, compositor (Silvana Estrada)
"Quisqueya" – Vicente García, compositor (Vicente García)
"Mi Suerte Es Ser Mexicano" – Pepe Aguilar
"Alma De Reyna 30 Aniversario" – Mariachi Reyna De Los Ángeles
"¿Quién + Como Yo?" – Christian Nodal (vencedor)
"4218" – Julión Álvarez y su Norteño Banda (vencedor)
"25 Aniversario (Deluxe)" – Luis Ángel "El Flaco"
"Edición Limitada" – Banda Ms De Sergio Lizarraga
"Imperfecto, Vol. 2" – El Plan
"Yo No Te Perdí" – Gabriella
"Reflexiones" – Grupo Cultura
"El Siguiente Paso (Live Session)" – Marian y Mariel
"Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.1/En Vivo)" – Bobby Pulido (vencedor)
6 – Juan Treviño
"El Plan & Manuel Alejandro" – El Plan & Manuel Alejandro
"Pasado, Presente, Futuro" – La Energía Norteña
"La Lotería – Los Tigres Del Norte" (vencedor)
"V1V0" – Alfredo Olivas
"Frente A Frente" – Pesado
"Mirada" – Ivan Cornejo
"Leyenda" – DannyLux
"Evolución" – Grupo Firme
"Palabra De To's (Seca)" – Carín León (vencedor)
"Incómodo" – Tito Double P
"Hecha Pa' Mí" – Edgar Barrera, Iván Gamez, Alex Hernandez & Adelaido Solis, compositores (Grupo Frontera)
"La Lotería" – Luciano Luna, compositor (Los Tigres Del Norte) (vencedor)
"Me Jalo" – Miguel Armenta, Edgar Barrera & Jesús Ortiz Paz, compositores (Fuerza Regida, Grupo Frontera)
"¿Seguimos o No?" – Fernanda Diaz, Daniela Garcia Rosso, Lupita Infante & Mauro Muñoz, compositores (Lupita Infante)
"Si Tú Me Vieras" – Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz Moreno, Carín León & Maluma, compositores (Carín León, Maluma)
"Tierra Trágame" – César Gonzales & Kakalo, compositores (Kakalo, Carín León)
"Conjuros" – Susana Baca
"Joropango" – Kerreke, Daniela Padrón (vencedor)
"Lentamente" – Sílvia Pérez Cruz & Juan Falú
"Candombe" – Julieta Rada
"#Anonimas&Resilientes" – Voces Del Bullerengue
"Colángelo… Tango" – José Colángelo
"Piazzolla Para Orquesta Típica" – Orquesta Típica Daniel Ruggiero
"Milonguín" – Giovanni Parra Quinteto
"Shin-Urayasu" – Richard Scofano, Alfredo Minetti
"La Inevitable Tentación De Ir A Contramano" – Sexteto Fantasma
En Vivo 20 Años – Tanghetto (vencedor)
"KM.0" – Andrés Barrios
"Flamencas" – Las Migas (vencedor)
"Azabache" – Kiki Morente
"Sangre Sucia" – Ángeles Toledano
"Aguacero" – Luis Enrique, Fernando Osorio & Rodner Padilla, compositores (Luis Enrique, C4 Trío) (vencedor)
"Como Quisiera Quererte" – El David Aguilar & Natalia Lafourcade, compositores (Natalia Lafourcade Featuring El David Aguilar)
"El Palomo y La Negra" – El David Aguilar & Natalia Lafourcade, compositores (Natalia Lafourcade)
"Ella" – Tato Marenco, compositor (Anita Vergara, Tato Marenco)
"Jardín del Paraíso" – Catalina García Barahona, William Martínez, Juan Carlos Mindinero Satizabal & Julio Reyes Copello, compositores (Monsieur Periné Featuring Bejuco)
"Lo Que Le Pasó A Hawaii" – Bad Bunny, Luis Amed Irizarry, MAG, Marcos Efrain Masis, Flor Morales Ramos, Jay Anthony Nuñez & Roberto Jose Rosado Torres, compositores (Bad Bunny)
"Brouwer, Erena & Others: Guitar Works" – Ausiàs Parejo; José Luis Ruiz Del Puerto, album producer
"Gabriela Ortiz: Revolución Diamantina" – María Dueñas; Gustavo Dudamel, conductor; Dmitry Lipay, album producer (Los Angeles Philharmonic; Los Angeles Master Chorale)
"Kaleidoscope – Contemporary Piano Music By Female Composers From Around The World" – Isabel Dobarro; Javier Monteverde, album producer (vencedor)
"Radamés" – São Paulo Chamber Soloists; São Paulo Chamber Soloists, producer
"Sisters Of The Moon" – Susana Gómez Vázquez; Gonzalo Noqué, album producer
"Guitar Concerto. I: The Spirit Within, II. Le Tombeau de Viola Liuzzo, III. Devil’s Rag" – Giovanni Piacentini, composer (Eduardo García Barrios, Eliot Fisk, Orquesta Escuela Carlos Chávez)
"I Movimiento: La Visita, II Movimiento: Ritual Chamánico, III Movimiento: Introspección, IV Movimiento: Federico Alma Gitana" - Marvin Camacho, composer (Marvin Camacho & Orquesta Sinfónica De La Universidad De Costa Rica)
"Revolución Diamantina – Act I: The Sounds Cats Make, Act II: We Don’t Love Each Other, Act III: Borders And Bodies, Act IV: Speaking The Unspeakable" – Gabriela Ortiz, composer (Gustavo Dudamel, Los Angeles Philharmonic & Los Angeles Master Chorale) (vencedor)
"Sapato Velho" – Rafael Beck & Felipe Montanaro, arrangers (Rafael Beck e Felipe Montanaro)
"Te Deseo Muy Felices Fiestas (Have Yourself A Merry Little Christmas)" – Cheche Alara, arranger (David Bisbal)
"Procuro Olvidarte" – Versión Sinfónica – Edy Lan, arranger (Brava Featuring Yaneth Sandoval)
"Bach’s Cuban Concerto For Piano And Tres" – Joachim Horsley, arranger (Joachim Horsley Featuring Olivia Soler & Boston Public Quartet And Friends)
"Camaleón" – Cesar Orozco, arranger (Cesar Orozco & Son Ahead) (vencedor)
"Flight 962" – Cassio Vianna, arranger (Cassio Vianna Jazz Orchestra)
"Cuarto Azul" – Christian Molina, art director (Aitana) (vencedor)
"Cuba And Beyond" – Ana Gonzalez, Patricia Nunez, Francisco Pinero, Chucho Valdés & Jourdan Villarroel, art directors (Chucho Valdés, Royal Quartet)
Gigante – (Leiva)
"Masters Of Our Roots" – Ana Gonzalez, Patricia Nunez, Francisco Pinero & Jourdan Villarroel, art directors (Albita & Chucho Valdés)
"Por Esas Trenzas" – Daniela Tomas, art director (Lourdes Carhuas)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.