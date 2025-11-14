Priscila Castello Branco sofre tentativa de assalto - Reprodução de vídeo / Instagram

Priscila Castello Branco sofre tentativa de assaltoReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 14/11/2025 08:00

Rio - A atriz Priscila Castello Branco passou por um grande susto, em São Paulo, nesta quinta-feira (13). Ela, que é namorada de Fábio Porchat, sofreu uma tentativa de assalto enquanto estava em um carro de aplicativo. Segundo o relato da humorista, publicado no Instagram, um "moleque" estorou o vidro do veículo, e ela se machucou durante a ação.

fotogaleria

Nos stories da rede social, Priscila mostrou estilhaços de vidro dentro do carro e uma mancha de sangue. "Acabou de acontecer", escreveu. A atriz, então, lamentou: "Olha isso aqui. Estou no carro com esse senhor, ele é Uber. Acabaram de tentar assaltar. Quebraram o vidro na minha cara. Olha a situação que você vive na cidade em que você mora".

Momentos depois, ela deu detalhes do ocorrido e tranquilizou os fãs. "Só para dizer que eu estou bem. Chateadíssima, é uma tristeza, é um susto. Você vai trabalhar, você volta do seu trabalho. O Uber que estava dirigindo o carro é um trabalhador, estava trabalhando e aí você vai entrar na 23 [de Maio, uma via expressa da capital paulista], que é uma via bastante importante em São Paulo. É isso, vem um moleque, de moletom com capuz preto, todo coberto, estoura o vidro na tua cara, voa vidro para todo que lado", contou.

"Machuquei meu braço, tem sangue no meu casaco e não sei nem se é meu, se é do menino. Eu ainda estou registrando essa informação e é muito bizarro, porque não é uma surpresa. 'Nossa, aconteceu uma coisa que ninguém sabe'. É uma coisa que acontece todo minuto. Eu tenho certeza que algum vidro está sendo estourado agora. E aí você volta para o sua casa numa insegurança, esse senhor que está trabalhando vai voltar para casa, vai parar de trabalhar...", completou.