Gominho foi submetido a cirurgia para retirada de pedras no rim Reprodução/Instagram

Publicado 14/11/2025 22:10

Rio - Gominho tranquilizou os seguidores nesta sexta-feira (14) após ser submetido a um procedimento cirúrgico para retirada de pedras no rim esquerdo. Ao receber alta e chegar em casa, o apresentador comentou a dificuldade de parar a vida em meio a recuperação.

"Gente, como é difícil repousar para mim. Vocês não tem ideia. Estou aqui deitado porque foi no rim esquerdo e começou a doer um pouquinho. Estou agoniado. O dia tão bonito. Queria ver o por do sol, sair... Quero viver! Mas estou respeitando e vou ficar quietinho", disse ele.