Gominho foi submetido a cirurgia para retirada de pedras no rim Reprodução/Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Gominho tranquilizou os seguidores nesta sexta-feira (14) após ser submetido a um procedimento cirúrgico para retirada de pedras no rim esquerdo. Ao receber alta e chegar em casa, o apresentador comentou a dificuldade de parar a vida em meio a recuperação. 
fotogaleria
Gominho - Reprodução/Instagram
Gominho foi submetido a cirurgia para retirada de pedras no rim - Reprodução/Instagram
Gominho - Reprodução/Instagram
"Gente, como é difícil repousar para mim. Vocês não tem ideia. Estou aqui deitado porque foi no rim esquerdo e começou a doer um pouquinho. Estou agoniado. O dia tão bonito. Queria ver o por do sol, sair... Quero viver! Mas estou respeitando e vou ficar quietinho", disse ele. 
Em outubro, Gominho sofreu uma crise renal e precisou ser hospitalizado. Ele explicou que o problema de saúde não estava relacionado à falta de ingestão de água. "Parem de me mandar beber água, que eu não sou palhaça, eu bebo 4 litros de água por dia. Acreditem, essa pedra é a vida, amor, a vida. Vocês acham que a vida faz sentido? Porque pra mim ela não faz sentido", afirmou.