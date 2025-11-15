Leonardo revela itens inusitados que carrega na mala de viagem - Reprodução/Instagram

Publicado 15/11/2025 18:40 | Atualizado 15/11/2025 18:57

Rio - O cantor Leonardo, 62 anos, divertiu os seguidores ao revelar os itens inusitados que sempre leva em suas viagens. Em um vídeo publicado nos stories do Instagram pelo filho, Matheus Vargas, neste sábado (15), o sertanejo procurava o celular dentro da mala quando Matheus o incentivou a mostrar os objetos incomuns que carrega, mas com cuidado. “Tem coisa que não pode nem mostrar”, brincou o jovem. E Leonardo concordou, fazendo piada.

Ao abrir a bagagem, Leonardo revelou seu 'kit tempero' guardado junto com as roupas e itens pessoais. Entre os objetos, estavam um saleiro com limão e um frasco de pimenta.

O cantor contou ainda que a dica da pimenta foi dada por Hebe Camargo. “Isso aqui eu copiei da Hebe Camargo. Ela levava para pôr naquela comida nojenta que tem dentro dos aviões. Nojenta mesmo. Eu estou falando que é nojenta porque é nojenta”, brincou o sertanejo.