Shawn Mendes se despede de Belém após participar da COP30 Reprodução / Instagram
O artista está no Brasil por pouco mais de uma semana, visitando cidades como Rio de Janeiro, Salvador e outras regiões da Amazônia. Em Belém, Mendes se encontrou com o cacique Raoni e participou da COP30.
Em Salvador, o canadense conheceu locais como a praia do Porto da Barra e visitou a casa da cantora Ivete Sangalo, posando ao lado do filho dela, Marcelo Sangalo. Junto da artista, participou de um ensaio conduzido por Carlinhos Brown.
Ainda na capital baiana, o canadense surpreendeu uma funcionária de uma floricultura no Mercado do Rio Vermelho. Segundo relatos, ele escolheu pessoalmente um buquê, animando a equipe com a visita inesperada.
No Rio, Shawn se hospedou no Copacabana Palace, onde acenou e posou para fotos com fãs em frente ao hotel. Ele participou do Earthshot Prize, prêmio organizado pelo Príncipe William, e realizou uma apresentação durante o evento. O cantor também visitou o Cristo Redentor, ponto turístico tradicional da cidade.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.