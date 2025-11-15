Shawn Mendes se despede de Belém após participar da COP30 Reprodução / Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Shawn Mendes encerrou sua passagem por Belém, no Pará, neste sábado (15), após alguns dias explorando a cultura local. No aeroporto, o cantor se despediu dos fãs e ainda interagiu com quem estava presente. Segundo um portal de fãs, logo após a despedida, ele seguiu para Campinas, em São Paulo, onde foi fotografado com admiradores.

O artista está no Brasil por pouco mais de uma semana, visitando cidades como Rio de Janeiro, Salvador e outras regiões da Amazônia. Em Belém, Mendes se encontrou com o cacique Raoni e participou da COP30.
fotogaleria
Shawn Mendes e Cacique Raoni juntos em Belém - Reprodução / Instagram
Shawn Mendes com um colar feito pela ativista Lídia Guajajara - Reprodução / X
Shawn Mendes em Belém com músicos do povo Yawanawá - Reprodução / Instagram

Em Salvador, o canadense conheceu locais como a praia do Porto da Barra e visitou a casa da cantora Ivete Sangalo, posando ao lado do filho dela, Marcelo Sangalo. Junto da artista, participou de um ensaio conduzido por Carlinhos Brown.

Ainda na capital baiana, o canadense surpreendeu uma funcionária de uma floricultura no Mercado do Rio Vermelho. Segundo relatos, ele escolheu pessoalmente um buquê, animando a equipe com a visita inesperada.

No Rio, Shawn se hospedou no Copacabana Palace, onde acenou e posou para fotos com fãs em frente ao hotel. Ele participou do Earthshot Prize, prêmio organizado pelo Príncipe William, e realizou uma apresentação durante o evento. O cantor também visitou o Cristo Redentor, ponto turístico tradicional da cidade.