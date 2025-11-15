Shawn Mendes se despede de Belém após participar da COP30 - Reprodução / Instagram

Publicado 15/11/2025 12:34 | Atualizado 16/11/2025 08:02

Rio - Shawn Mendes encerrou sua passagem por Belém, no Pará, neste sábado (15), após alguns dias explorando a cultura local. No aeroporto, o cantor se despediu dos fãs e ainda interagiu com quem estava presente. Segundo um portal de fãs, logo após a despedida, ele seguiu para Campinas, em São Paulo, onde foi fotografado com admiradores.



O artista está no Brasil por pouco mais de uma semana, visitando cidades como Rio de Janeiro, Salvador e outras regiões da Amazônia. Em Belém, Mendes se encontrou com o cacique Raoni e participou da COP30.

