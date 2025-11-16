Tata Estaniecki e Júlio Cocielo se beijam um mês após divórcioReprodução / Instagram
A celebração, organizada na casa de Louise Estaniecki, irmã de Tata, reuniu amigos e familiares. Cocielo apareceu no evento e participou de momentos ao lado da família da ex-mulher, incluindo o "parabéns" e registros com os filhos, Beatriz, 5, e Caio, 2. Vídeos também mostram o influenciador chorando, emocionado.
Tata e Cocielo oficializaram a separação em 17 de outubro, após oito anos de casamento. Em comunicado publicado nas redes, Cocielo pediu privacidade para a família. Entre as mudanças visíveis ao público, os dois retiraram os sobrenomes compartilhados de suas biografias no Instagram.
as camadas desse videooo, o cocielo chorando vendo a tata dançando com o caio, felipe pedindo o beijo deles a tata levantando rindo e beijando SAO ELES PORRAAAAAA pic.twitter.com/thA4doQl0C— kαrσl (@eutuitany) November 16, 2025
o cocielo e a tata hoje na festa dela, tô achando que ele se arrependeu e quer voltar pic.twitter.com/HMnU09R8co— lana (@lukovwlovie) November 15, 2025
