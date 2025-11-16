Tata Estaniecki e Júlio Cocielo se beijam um mês após divórcioReprodução / Instagram

Rio - Tata Estaniecki e Júlio Cocielo protagonizaram um beijo durante a festa de 32 anos da influenciadora, realizada neste sábado (15), em São Paulo. O episódio ocorreu um mês após o anúncio oficial do divórcio e reacendeu rumores sobre a atual relação dos dois.
O beijo aconteceu durante a apresentação do cantor Felipe Amorim, que incentivou o ex-casal diante dos convidados, que comemoraram a possível reconciliação. 

A celebração, organizada na casa de Louise Estaniecki, irmã de Tata, reuniu amigos e familiares. Cocielo apareceu no evento e participou de momentos ao lado da família da ex-mulher, incluindo o "parabéns" e registros com os filhos, Beatriz, 5, e Caio, 2. Vídeos também mostram o influenciador chorando, emocionado. 

Tata e Cocielo oficializaram a separação em 17 de outubro, após oito anos de casamento. Em comunicado publicado nas redes, Cocielo pediu privacidade para a família. Entre as mudanças visíveis ao público, os dois retiraram os sobrenomes compartilhados de suas biografias no Instagram.
