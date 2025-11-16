Tata Estaniecki e Júlio Cocielo se beijam um mês após divórcio - Reprodução / Instagram

Publicado 16/11/2025 07:55

fotogaleria

O beijo aconteceu durante a apresentação do cantor Felipe Amorim, que incentivou o ex-casal diante dos convidados, que comemoraram a possível reconciliação.



A celebração, organizada na casa de Louise Estaniecki, irmã de Tata, reuniu amigos e familiares. Cocielo apareceu no evento e participou de momentos ao lado da família da ex-mulher, incluindo o "parabéns" e registros com os filhos, Beatriz, 5, e Caio, 2. Vídeos também mostram o influenciador chorando, emocionado.



Tata e Cocielo oficializaram a separação em 17 de outubro, após oito anos de casamento. Em comunicado publicado nas redes, Cocielo pediu privacidade para a família. Entre as mudanças visíveis ao público, os dois retiraram os sobrenomes compartilhados de suas biografias no Instagram.

Assista: