Helena Ranaldi expõe fake news envolvendo seu nomeReprodução/Instagram

Publicado 16/11/2025 18:08

Rio - Helena Ranaldi, 59 anos, utilizou as redes sociais neste domingo (16) para desmentir uma nota sobre um suposto convite para posar nua. A matéria afirmava que a atriz teria confirmado, em entrevista à jornalista Heloísa Tolipan, em 2023, que chegou a considerar a ideia de posar nua em uma época em que estava solteira.

Na publicação em seu Instagram, a atriz compartilhou um print com um trecho da matéria, negou a fala atribuída a ela e criticou o site responsável. "MAIS UMA NOTA MENTIROSA!!! Uma nota dessa tal ContilNet Notícias, falando das atrizes que recusaram convites para posarem nuas. Colocam uma declaração mentirosa minha que ‘nunca’ foi dada para Heloísa Tolipan."

Helena revelou ter recebido convites para ensaios nus ao longo da carreira, mas afirmou que nunca cogitou aceitar o trabalho. "Fui sim, várias vezes convidada para posar nua, mas nunca passou pela minha cabeça aceitar; inclusive, nunca nem quis saber quanto me pagariam, porque não tinha interesse em fazer o trabalho. Talvez essa tenha sido a minha resposta à Heloísa, se fui por ela questionada sobre esse assunto. LAMENTÁVEL!!!"

A artista encerrou o desabafo marcando a jornalista citada na matéria e dizendo acreditar que o nome da profissional tenha sido usado de forma indevida. "Aproveito para marcar aqui a Heloísa, que acredito que teve seu nome colocado nesta nota falsa de forma indevida."