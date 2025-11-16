Helena Ranaldi expõe fake news envolvendo seu nomeReprodução/Instagram
‘Lamentável’: Helena Ranaldi rebate fake news sobre convite para posar nua
Atriz confirma ter recebido convites no passado, mas diz que jamais cogitou aceitar
‘Lamentável’: Helena Ranaldi rebate fake news sobre convite para posar nua
Atriz confirma ter recebido convites no passado, mas diz que jamais cogitou aceitar
Virginia se despede de Londres e retorna ao Brasil: ‘Tem que trabalhar, né?’
Influenciadora viajou para acompanhar Vini Jr em jogo da Seleção
Manu Bahtidão revela diagnóstico de autismo do filho: 'Choque de realidade'
Théo, de 9 anos, é fruto do casamento da cantora com Anderson Halliday
Ana Castela faz 22 anos, ganha festa surpresa e recebe homenagem romântica de Zé Felipe
Cantora ainda contou com uma declaração da sogra, Poliana Rocha
Cantor Yan pede namorada em casamento: 'Ela disse sim'
Ferrugem participou do momento e cantou 'Modo Absurdo' durante o momento especial
Wanessa Camargo grava audiovisual no Rio com Maite Perroni e presença dos filhos
Cantora celebrou os 25 anos de carreira com show especial
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.