Manu Bahtidão revela diagnóstico de autismo do filho, Théo - Reprodução / Instagram

Publicado 16/11/2025 15:04

Rio - Manu Bahtidão informou, neste sábado (15), que o filho, Théo, de 9 anos, recebeu diagnóstico de autismo após um período prolongado de investigação médica. A cantora publicou um vídeo nas redes sociais para explicar o processo e destacou que o resultado chegou há cerca de duas semanas.

"Isso não é um rótulo, é um guia. É ele que permite que nosso filho tenha apoio, terapias certas e um ambiente acolhedor", afirmou. Théo é filho de Manu com o marido, Anderson Halliday.



No relato, a artista explicou que a suspeita surgiu quando o menino tinha aproximadamente um ano e meio. A dificuldade na fala chamou a atenção da família, assim como a ecolalia e a forma como ele organizava e brincava com seus brinquedos. Mesmo frequentando os shows da mãe e demonstrando carinho com todos, detalhes considerados pouco comuns dentro do espectro, Théo levou anos para fechar o diagnóstico. "Ele não tem seletividade alimentar, me acompanha nos shows, mesmo com o som incomodando ele. O Theo é muito carinhoso e amoroso com as pessoas. Por conta disso, demorou bastante para recebermos o diagnóstico, mas finalmente ele chegou", declarou.



Manu comentou que o filho também enfrenta dificuldades na escola, por não se identificar com o ambiente. Ao mesmo tempo, destacou talentos e facilidades: "Ele tem uma habilidade musical gigantesca. Desenha muito bem, é um artista nato, e fala que quer criar o próprio videogame", disse.



Ao receber o diagnóstico, a cantora relatou ter sentido uma mistura de impacto e alívio. "Para mim, foi meio que um ‘choque de realidade’. Chorei e fiquei pensativa, mas, ao mesmo tempo, me trouxe tranquilidade por, hoje, saber, de repente, o caminho a seguir com o Theo e com o tratamento dele", afirmou.



Manu definiu o resultado como um instrumento de compreensão e acolhimento para toda a família. "Esse diagnóstico é uma prova de amor, principalmente para as famílias, porque, com isso, a gente aprende a lidar e entende as frustrações, por exemplo, do meu filho, que na escola tem dias em que não vai bem. O diagnóstico veio para libertar a gente. Com isso, descobrimos um novo mundo, um apoio e uma rede gigantesca de pais e mães atípicos", completou.

