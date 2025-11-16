Luísa Sonza em show em FortalezaReprodução/X
Luísa Sonza reagiu a pedido de namoro em seu show:— UpdateCharts (@updatecharts) November 16, 2025
“Tomara que dure, que não seja uma desgraça igual alguns dos meus.”
pic.twitter.com/B3d3KRnjJV
‘Tomara que dure’: Luísa Sonza comenta pedido de namoro feito em seu show
Artista brinca com própria vida amorosa ao notar o momento romântico entre os fãs
