Luísa Sonza em show em Fortaleza - Reprodução/X

Luísa Sonza em show em FortalezaReprodução/X

Publicado 16/11/2025 19:56

Rio - Luísa Sonza, 27 anos, virou assunto nas redes sociais após viralizar um vídeo de sua reação ao perceber um pedido de namoro sendo feito entre um casal de fãs. O momento aconteceu enquanto a cantora se apresentava no Festival Zepelim 2025, realizado no último sábado (15), em Fortaleza.

Durante a performance da música "Iguaria", Luísa notou o pedido acontecendo na plateia e perguntou: "Que coisa linda! É pedido de namoro?" Ao receber a confirmação, ela brincou: "Tomara que dure. Que não seja uma desgraça igual alguns dos meus."

A resposta da cantora rapidamente repercutiu na internet, e alguns internautas comentaram que ela teria “pesado o clima” do momento especial. "Ela não deu parabéns, deu o atestado de óbito da relação", escreveu um usuário do X (antigo Twitter). Outra fã brincou: "Nós, mulheres traumatizadas, nunca perdemos a oportunidade de pesar o clima."