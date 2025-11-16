Cantor Yan pede namorada, Barbara, em casamento Reprodução / Instagram
Yan se ajoelhou diante de Bárbara, que disse "sim" ao pedido. Nas redes sociais, o cantor compartilhou o vídeo do momento e escreveu: "Ela disse sim!". Nos stories, Bárbara postou uma foto ao lado de Yan e declarou: "Te amo, meu noivo".
Quem é Yan?
Revelação do pagode nacional, Yan nasceu em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Ele ganhou notoriedade em 2022, quando vídeos interpretando pagode passaram a viralizar nas redes sociais. Desde então, consolidou uma base robusta de fãs e ultrapassou 3 milhões de ouvintes mensais no Spotify.
O artista já recebeu indicação ao Prêmio Multishow, esgotou ingressos na gravação de seu DVD e prepara uma turnê internacional com apresentações em Lisboa, Porto e Londres em 2025. Contratado pela Warner Music Brasil, Yan é elogiado por nomes do gênero, como Bruno Cardoso, do Sorriso Maroto, e integra a nova geração do pagode que domina as plataformas digitais e os palcos do país.
