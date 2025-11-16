Dua Lipa chega para curtir festa brasileira em São PauloReprodução/Clayton Felizardo/BrazilNews

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - A cantora Dua Lipa, 30 anos, marcou presença em uma festa ao lado de outros famosos em São Paulo, na noite deste domingo (16).
fotogaleria
Dua Lipa chega para curtir festa brasileira em São Paulo - Reprodução/Clayton Felizardo/Brazil News
Dua Lipa chega para curtir festa brasileira em São Paulo - Reprodução/Clayton Felizardo/Brazil News
Dua Lipa chega para curtir festa brasileira em São Paulo - Reprodução/Clayton Felizardo/Brazil News
Dua Lipa chega para curtir festa brasileira em São Paulo - Reprodução/Clayton Felizardo/BrazilNews
Carlinhos Brown se junta a Dua Lipa em festa em São Paulo - Reprodução/Clayton Felizardo/Brazil News
Clara Buarque e Júlia Rodrigues se juntam a Dua Lipa em festa em São Paulo - Reprodução/Clayton Felizardo/Brazil News
A artista britânica chegou ao evento usando um vestido estampado de oncinha, com detalhe em jeans nas costas, combinando com a bolsa e o sapato vermelho. Esbanjando carisma, Dua acenou e sorriu para os fotógrafos de plantão antes de encontrar uma amiga.
Outro convidado que foi um dos primeiros a chegar ao evento foi o músico Carlinhos Brown. Clara Buarque e Júlia Rodrigues também não deixaram de curtir a noite.
Dua Lipa está no Brasil para apresentações da turnê Radical Optimism Tour. O primeiro show aconteceu em São Paulo no sábado (15), e o segundo está marcado no Rio de Janeiro, para o dia 22 de novembro.