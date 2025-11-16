Dua Lipa chega para curtir festa brasileira em São PauloReprodução/Clayton Felizardo/BrazilNews
Dua Lipa prestigia festa brasileira ao lado de outros famosos
Após show em São Paulo, Dua Lipa se prepara para se apresentar no Rio no próximo sábado (22)
‘Tomara que dure’: Luísa Sonza comenta pedido de namoro feito em seu show
Artista brinca com própria vida amorosa ao notar o momento romântico entre os fãs
‘Lamentável’: Helena Ranaldi rebate fake news sobre convite para posar nua
Atriz confirma ter recebido convites no passado, mas diz que jamais cogitou aceitar
Virginia se despede de Londres e retorna ao Brasil: ‘Tem que trabalhar, né?’
Influenciadora viajou para acompanhar Vini Jr em jogo da Seleção
Manu Bahtidão revela diagnóstico de autismo do filho: 'Choque de realidade'
Théo, de 9 anos, é fruto do casamento da cantora com Anderson Halliday
Ana Castela faz 22 anos, ganha festa surpresa e recebe homenagem romântica de Zé Felipe
Cantora ainda contou com uma declaração da sogra, Poliana Rocha
