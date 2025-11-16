Dua Lipa chega para curtir festa brasileira em São Paulo - Reprodução/Clayton Felizardo/BrazilNews

Publicado 16/11/2025 21:07

Rio - A cantora Dua Lipa, 30 anos, marcou presença em uma festa ao lado de outros famosos em São Paulo, na noite deste domingo (16).

A artista britânica chegou ao evento usando um vestido estampado de oncinha, com detalhe em jeans nas costas, combinando com a bolsa e o sapato vermelho. Esbanjando carisma, Dua acenou e sorriu para os fotógrafos de plantão antes de encontrar uma amiga.

Outro convidado que foi um dos primeiros a chegar ao evento foi o músico Carlinhos Brown. Clara Buarque e Júlia Rodrigues também não deixaram de curtir a noite.

Dua Lipa está no Brasil para apresentações da turnê Radical Optimism Tour. O primeiro show aconteceu em São Paulo no sábado (15), e o segundo está marcado no Rio de Janeiro, para o dia 22 de novembro.