Virginia se prepara para retornar ao BrasilReprodução/Instagram

Publicado 16/11/2025 17:19

Em vídeos publicados por Hebert Gomes, amigo que viajou com ela, a influenciadora aparece dentro do carro a caminho do aeroporto, dando adeus à capital britânica. “É, meu povo, chegou a hora do fim”, diz Hebert no registro. “Ai, tava gostando de Londres”, responde Virginia. “Eu também, juro”, comenta o amigo. “Mas tem que trabalhar, né?”, completa ela. “Amiga, você tem”, brinca ele.

Mais cedo, Hebert já havia compartilhado um story em que aparece acordando a influenciadora, e a decoração romântica do quarto chamou atenção. No vídeo, surgem flores, balões em formato de coração, velas e até um porta-retrato com uma foto do casal, criando um clima especial preparado para Virginia e Vini Jr. durante a estadia na cidade.