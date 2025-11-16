Virginia se prepara para retornar ao BrasilReprodução/Instagram

Rio - Virginia, 26 anos, está se preparando para retornar ao Brasil neste domingo (16), após passar alguns dias em Londres para acompanhar o namorado, o jogador Vini Jr., no último jogo da Seleção, realizado no dia 15.
Em vídeos publicados por Hebert Gomes, amigo que viajou com ela, a influenciadora aparece dentro do carro a caminho do aeroporto, dando adeus à capital britânica. “É, meu povo, chegou a hora do fim”, diz Hebert no registro. “Ai, tava gostando de Londres”, responde Virginia. “Eu também, juro”, comenta o amigo. “Mas tem que trabalhar, né?”, completa ela. “Amiga, você tem”, brinca ele.
Mais cedo, Hebert já havia compartilhado um story em que aparece acordando a influenciadora, e a decoração romântica do quarto chamou atenção. No vídeo, surgem flores, balões em formato de coração, velas e até um porta-retrato com uma foto do casal, criando um clima especial preparado para Virginia e Vini Jr. durante a estadia na cidade.
Virginia acordou em quarto com decoração romântica - Reprodução/Instagram
