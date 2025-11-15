Virginia marca presença em jogo da Seleção na torcida por Vini Jr.Reprodução / Instagram
Ela apareceu com a tradicional camisa verde e amarela, estampada com o número sete usado pelo atacante. Para completar a produção, optou por calça de alfaiataria preta, jaqueta bomber de couro e uma bolsa Hermès. "Aqui é o Brasil! Camisa do Brasil com o ‘sete’, é claro", declarou em seu perfil.
Virginia não foi a única a prestigiar o time. Tainá Militão e Duda Fournier, mulheres de jogadores da Seleção, também viajaram para Londres e estiveram no estádio para apoiar os parceiros durante o confronto.
