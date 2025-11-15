Virginia marca presença em jogo da Seleção na torcida por Vini Jr. - Reprodução / Instagram

Virginia marca presença em jogo da Seleção na torcida por Vini Jr.Reprodução / Instagram

Publicado 15/11/2025 14:41

Rio - Virginia Fonseca marcou presença no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra, para apoiar o namorado, Vini Jr., no amistoso da Seleção Brasileira contra o Senegal. A influenciadora chamou atenção ao exibir, nas redes sociais, o look escolhido para a partida.