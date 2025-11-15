Tata Estaniecki celebra 32 anosReprodução/Instagram

Rio - Tata Estaniecki comemora seu aniversário de 32 anos neste sábado (15) com sua tradicional "pool party". A influenciadora, que realiza a celebração com esta temática todos os anos, escolheu desta vez a casa da irmã, Louise Estaniecki, para reunir família e amigos.
Nos anos anteriores, antes do divórcio, oficializado em outubro, a festa costumava acontecer na mansão em Alphaville, onde Tata morava com o ex-marido Julio Cocielo e os filhos Beatriz, de 5 anos, e Caio, de 2.
Em seus stories no Instagram, a apresentadora mostrou os detalhes da decoração tropical assinada por Andrea Guimarães e contou sobre a mudança de local. “Cheguei! Cheguei! Vou mostrar tudo pra vocês. A festa está sendo aqui na casa da minha irmã e do meu cunhado, que têm um espaço maior. Vou dar um tour e mostrar tudo. Que louco, gente! Eu amei, tô animada”, disse.
Tata também comemorou o clima favorável, já que a previsão era de chuva. “Deus é tão bom que a previsão era chuva e, por enquanto, tô comemorando com solzão, calor, muita feijoada, pagodinho, uns drinks… bora!”, completou.
 
 
 
