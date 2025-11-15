Rio - Justin Bieber, 31 anos, revelou que sofreu uma lesão na costela recentemente após cair de seu skate elétrico de roda única.
O cantor abriu uma live para compartilhar o ensaio para o Coachella, evento no qual se apresentará em abril de 2026, e, durante um intervalo, contou que tem sentido dores intensas por causa do acidente. “Minha costela está doendo muito. [A lesão] está me machucando. Estou tentando parecer tranquilo, mas isso está acabando comigo”, disse aos músicos.
Em seguida, ele se dirigiu aos espectadores e detalhou o ocorrido, explicando que a queda o deixou com dificuldade até para fazer gestos simples. “Até para cantar, ou rir… tudo dói”, finalizou.
TADINHO! Justin Bieber contando em live como machucou a costela caindo de um Onewheel — um tipo de skate eletrônico com uma só roda. pic.twitter.com/1Gj3eKiS3k
