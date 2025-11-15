Justin Bieber sofre queda de skate elétricoReprodução/Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Justin Bieber, 31 anos, revelou que sofreu uma lesão na costela recentemente após cair de seu skate elétrico de roda única.
O cantor abriu uma live para compartilhar o ensaio para o Coachella, evento no qual se apresentará em abril de 2026, e, durante um intervalo, contou que tem sentido dores intensas por causa do acidente. “Minha costela está doendo muito. [A lesão] está me machucando. Estou tentando parecer tranquilo, mas isso está acabando comigo”, disse aos músicos.
Em seguida, ele se dirigiu aos espectadores e detalhou o ocorrido, explicando que a queda o deixou com dificuldade até para fazer gestos simples. “Até para cantar, ou rir… tudo dói”, finalizou.
fotogaleria
Justin Bieber sofreu queda de um skate elétrico
Justin Bieber sofre queda de skate elétrico