Ivete Sangalo comenta sobre Bruna Marquezine e Shawn MendesReprodução/TVGlobo/X

Publicado 16/11/2025 22:05

Rio - Ivete Sangalo comentou sobre o affair entre Shawn Mendes e Bruna Marquezine durante sua participação no Domingão do Huck, exibido neste domingo (16).

Ao relembrar a vinda do canadense ao Brasil, alguém na plateia gritou o nome de Bruna, fazendo Luciano Huck brincar com o fato de que os dois foram vistos recentemente em clima de romance . Ivete, então, respondeu sobre o suposto casal: “É minha filha, eu cuido do meu genro.”

A cantora também contou sobre a convivência com Shawn Mendes, que passou um período hospedado em sua casa para visitar a Bahia . “O menino ‘Sho’ (Shawn Mendes) é uma grande figura! Ele é uma pessoa muito especial, muito querido. A gente se conheceu há um tempão. Ele falou: ‘Ivete, eu tô indo pro Brasil, quero ir pra Bahia.’”

“Lavou prato, cuidou das crianças, varreu a casa. Ele é sangue bom. É da mesma pegada que eu, dessa coisa da vida”, completou.

Ao ver publicações que brincavam dizendo que ela havia “adotado” o cantor, Ivete comentou: “Um rolê muito aleatório, né? Mas ele tem um interesse enorme pelas coisas do Brasil. Ele tem uma coisa especial nessa relação com o país. Não só ele, algumas pessoas de fora falam sobre o carinho do público com o artista, a maneira como são tratados no Brasil. Eu sou prova viva disso, porque sou amada em um grau máximo.”

A artista finalizou compartilhando um conselho que deu ao cantor, de 27 anos: “Eu disse a ele: aproveita, nego, se joga. Foi maravilhoso”, revelou.